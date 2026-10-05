Camera ghi lại lúc nửa đêm, tài xế có biểu hiện "lạ"

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc giữa đêm đang thu hút sự chú ý khi tài xế bất ngờ có biểu hiện khác thường, khiến nhiều người không khỏi tò mò về câu chuyện phía sau. Sự việc được cho là xảy ra tại Trung Quốc.

Vừa qua, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc khó tin trên đường phố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong lúc các phương tiện vẫn đang lưu thông, nữ tài xế lại vô tư tranh thủ chăm sóc da ngay sau vô lăng. Hình ảnh này khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời dấy lên không ít tranh luận về sự an toàn khi lái xe, nhất là trên những cung đường có mật độ phương tiện và tốc độ di chuyển cao.

Theo thông tin được chia sẻ, nữ tài xế muốn tranh thủ thời gian làm đẹp trước khi gặp bạn bè. Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, cô soi gương và nhận thấy làn da không được như mong muốn nên quyết định đắp mặt nạ ngay trên xe.

Tuy nhiên, khi tiếp tục di chuyển, gương mặt phủ kín lớp mặt nạ trắng bệch của cô đã lọt vào camera giám sát giao thông. Hình ảnh này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa tranh luận về ý thức khi tham gia giao thông.

Điều đáng nói không lâu sau, chiếc xe bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng để kiểm tra. Ban đầu, cảnh sát được cho là tưởng nữ tài xế gặp vấn đề về sức khỏe vì gương mặt có vẻ tái nhợt bất thường. Chỉ đến khi được hỏi, cô mới ngượng ngùng giải thích rằng mình quên tháo mặt nạ trước khi rời xe.

Câu chuyện có phần hài hước nhưng đồng thời đặt ra vấn đề đáng lưu tâm về sự tập trung khi lái ô tô. Trang điểm, chăm sóc da, sử dụng điện thoại hay thực hiện bất kỳ hoạt động nào không liên quan đến việc điều khiển phương tiện đều có thể khiến tài xế mất tập trung.

Trên cao tốc, nguy cơ này càng đáng lo ngại bởi xe thường di chuyển với tốc độ cao và khoảng thời gian để xử lý một tình huống bất ngờ là rất ngắn. Chỉ một khoảnh khắc không quan sát kỹ hoặc phản ứng chậm cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt, việc đắp mặt nạ khi đang lái xe tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặt nạ có thể trượt xuống che khuất tầm nhìn, tinh chất dưỡng da có thể chảy vào mắt hoặc khiến người lái phải đưa tay lên điều chỉnh. Những thao tác tưởng chừng rất nhỏ này đều có thể làm giảm khả năng kiểm soát phương tiện.

Đáng chú ý, những hành vi gây mất tập trung sau tay lái không chỉ xuất hiện ở nữ giới. Không ít nam tài xế từng bị chỉ trích vì vừa lái xe vừa xem điện thoại, ăn uống, cạo râu hoặc thực hiện các công việc cá nhân khác.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo tài xế nên hoàn tất việc trang điểm, chăm sóc cá nhân, ăn uống hoặc xử lý các công việc riêng trước khi khởi hành. Nếu thực sự cần thực hiện những việc này, hãy tìm vị trí an toàn để dừng xe thay vì tranh thủ khi đang lưu thông.



