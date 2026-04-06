Cẩm nang 3-4 ngày ở Nam đảo Phú Quốc: Lịch trình trọn vẹn cho kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5

Hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng Sun Paradise Land do Sun Group đầu tư tại Phú Quốc đang dần định hình như một "tọa độ nghỉ dưỡng trọn gói" cho các kỳ nghỉ dài. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương hay 30/4–1/5 năm nay, với quỹ thời gian từ 3-4 ngày, thậm chí đến 9 ngày khi gộp kỳ nghỉ, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn hành trình từ những bãi biển đẹp nhất hành tinh, đến khám phá các công trình biểu tượng và tận hưởng loạt show diễn đẳng cấp quốc tế về đêm.

Ngày 1: Đến đảo check-in và khám phá nhịp sống thị trấn

Sau khi hạ cánh, du khách di chuyển về khu vực Nam đảo, nơi tập trung hệ sinh thái lưu trú đa dạng bậc nhất đảo ngọc. Tại đây, du khách có thể lựa chọn nghỉ dưỡng trong hệ thống resort 5 sao do Sun Group phát triển, trải dài dọc Bãi Kem và Mũi Ông Đội. Những cái tên nổi bật gồm JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay: khu nghỉ dưỡng mang kiến trúc đại học giả tưởng độc đáo; Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay với mô hình căn hộ hiện đại phù hợp gia đình; New World Phu Quoc Resort với không gian biệt thự riêng tư bên biển; hay Premier Village Phu Quoc Resort nằm tại vị trí hai mặt biển hiếm có.

Song song đó, khu vực Thị trấn Hoàng Hôn lại mang đến một lựa chọn linh hoạt hơn với các dòng mini hotel, boutique hotel và shophouse lưu trú nằm ngay trung tâm thị trấn. Những khách sạn nhỏ này thường có thiết kế Địa Trung Hải, hướng biển và hướng phố, phù hợp với nhóm bạn trẻ hoặc du khách muốn ở gần các điểm vui chơi, café và show diễn.

Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi ngắn, buổi chiều là thời điểm lý tưởng để bắt đầu hành trình khám phá thị trấn với những khu phố hướng biển mang phong cách Địa Trung Hải. Tháp đồng hồ, cầu thang rồng, cổng Khải Hoàn Môn hay Cầu Hôn: công trình biểu tượng mới của Nam đảo là gợi ý thích hợp để lưu lại những bức ảnh đẹp nhất.

Buổi tối, thay vì nghỉ sớm hoàn toàn, du khách có thể dành thời gian dạo chơi tại chợ đêm Vui Phết với hơn 100 gian hàng ẩm thực, quầy bar nhỏ và sân khấu âm nhạc đường phố tạo nên một nhịp khởi động vừa đủ sôi động cho ngày đầu tiên. Tại đây, du khách có thể vừa thưởng thức hải sản nướng, các món ăn địa phương, vừa tản bộ giữa những giai điệu trình diễn ngẫu hứng.

Ngày 2: Trải nghiệm trọn vẹn Hòn Thơm: từ không trung đến biển xanh

Buổi sáng, hãy bắt đầu bằng cáp treo vượt biển tuyến cáp ba dây dài nhất thế giới, đưa du khách "bay" qua đại dương đến với đảo Hòn Thơm. Tại Sun World Hon Thom, khu Exotica mang đến loạt trò chơi cảm giác mạnh như Mộc Xà Thịnh Nộ, Tổ Đại Bàng hay cả những trò chơi phù hợp cả gia đình như Vòng quay Thần Long, Phi Điểu… phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Đến chiều, bạn có thể chuyển sang công viên nước Aquatopia Water Park để "hạ nhiệt". Với hơn 20 làn trượt nhiều cấp độ, công viên phù hợp cho cả gia đình để cùng nhau chinh phục thử thách hay đơn giản là nghỉ ngơi bên dòng sông lười.

Không chỉ là "thiên đường giải trí", Sun World Hon Thom còn mở ra một không gian ẩm thực đa dạng, đủ để du khách dành thời gian khám phá giữa các chặng vui chơi. Tại đây, du khách có thể dừng chân ở khu phố bia sôi động, thưởng thức ẩm thực địa phương tại chợ quê, hoặc lựa chọn những thương hiệu quen thuộc như Highlands Coffee, Starbucks hay Mango Holic để "nạp năng lượng" trước khi tiếp tục hành trình. Sự đan xen giữa vui chơi và nghỉ ngơi khiến trải nghiệm tại đảo không bị ngắt quãng mà luôn giữ được nhịp hứng khởi.

Ngày 3: Ẩm thực thượng hạng và nghệ thuật giải trí

Nếu ban ngày là thiên đường vui chơi, thì Nam đảo Phú Quốc về đêm lại thực sự trở thành một "sân khấu" ngoài trời, nơi mọi giác quan được đánh thức.

Nhịp trải nghiệm trong ngày thứ ba vì thế bắt đầu nhẹ nhàng hơn, với việc khám phá khu vực Thị trấn Hoàng Hôn vào ban ngày. Tại đây, khu phố thương mại Sunset Bazaar mang đến một không gian dạo chơi mang sắc màu châu Âu, nơi du khách có thể vừa đi bộ, vừa khám phá các cửa hàng, quán café và tiệm bánh. Một buổi sáng thong thả có thể bắt đầu với bánh mì và cà phê tại Maison Kayser, tiếp nối bằng một điểm dừng chân tại Apollo Café, nơi gây ấn tượng với kiến trúc lộn ngược và góc nhìn bao quát những biểu tượng của thị trấn.

Khi mặt trời lặn, Nam đảo khoác lên mình vẻ náo nhiệt và sôi động. Từ khoảng 19h30, show Bản giao hưởng đại dương mở màn với những màn trình diễn Jetski và Flyboard ngoạn mục, kết hợp cùng ánh sáng, laser và hàng nghìn pháo hoa, pháo nước trên mặt biển. Mặt biển phía trước nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub trở thành một sân khấu chuyển động, nơi từng cú lướt, từng đường cắt nước hòa chung cùng âm nhạc, thiên hà ánh sáng và tiếng vỗ tay không ngớt.

Ngay sau đó, du khách tiếp tục được dẫn dắt vào thế giới đa giác quan của Nụ hôn của biển cả. Sự kết hợp giữa công nghệ 3D mapping, màn nước, lửa và pháo hoa tầm cao tạo nên một không gian trình diễn gần như không có ranh giới giữa sân khấu và khán đài, mang lại cao trào cảm xúc cho đêm tuyệt đẹp ở Phú Quốc.

Kỳ nghỉ lễ tới, Nam đảo Phú Quốc hứa hẹn mang đến kỳ nghỉ khó quên với những buổi sáng tràn năng lượng trên biển, buổi chiều dịu nhẹ trong ánh hoàng hôn đến những đêm bùng nổ với nghệ thuật và ánh sáng.