Cảm hứng sống cân bằng từ thước phim “thành công theo cách riêng” của Masteri Waterfront

Thước phim cảm xúc về mái ấm

Mở đầu với lời dẫn chuyện đầy cảm xúc: "Thành công của mỗi người không chỉ đến từ vô số giờ khổ luyện, không chỉ là những bước dịch chuyển trong lặng lẽ. Hành trình chinh phục thành công ấy còn chứa biết bao trăn trở, có những lúc ta cảm thấy chênh vênh, muốn từ bỏ. Nhưng chìa khóa để ta luôn vượt qua, đó là tìm về điểm cân bằng".

Những thước phim mở màn dẫn dắt người xem tới khái niệm cân bằng, với câu chuyện của hai nhân vật có nghề nghiệp đặc biệt: một người diễn viên múa, một người lái xe mạo hiểm. Họ đều là những người thành công trong lĩnh vực của mình, tuy nhiên, không phải vì vậy mà bên trong họ không tồn tại những nỗi sợ, khi đối diện với khó khăn áp lực. Tại những giây phút quan trọng của sự nghiệp, chính những khoảnh khắc yên bình về một "không gian đặc biệt" đã mang đến cho họ sự tĩnh tại từ tâm, để vượt qua thử thách và tỏa sáng trên hành trình của riêng mình.

Những hình ảnh ấn tượng ở phần mở đầu TVC "Thành công theo cách riêng"

Sự tò mò ở phần mở đầu dần chuyển thành những "điểm chạm" đầy chân thực khi những nhân vật tự sự về ý nghĩa của một "không gian", một "căn nhà". Tiết tấu nhanh, gọn cùng những chuyển động nối tiếp tạo nên nhiều phép ẩn dụ thú vị, khiến khán giả hồi hộp, "nghẹt thở" khi theo dõi từng phân cảnh. Và cuối cùng, "mái ấm" hiện lên như một không gian trải nghiệm - để bồi đắp thêm cho thể chất và tinh thần; một không gian an yên - nơi tràn đầy tình yêu và khát vọng; một không gian tinh tế - nơi thả mình kết nối với đa chiều cảm xúc, nạp đầy năng lượng, sống thỏa đam mê...

Và đó cũng chính là những giá trị tinh hoa hội tụ tại phân khu Hawaii, Masteri Waterfront - nơi tổng hoà những giá trị sống trọn vẹn, nơi duy nhất mang lại "Lối sống tâm điểm" giúp cư dân trở thành một người thành công đích thực theo hơi thở thời đại mới.

Phân khu Hawaii - Masteri Waterfront hiện lên là một không gian sống cân bằng và tái tạo năng lượng

Hawaii - Cảm hứng thành công với những điểm chạm xúc cảm

Khép lại những thước phim chính là hình ảnh phối cảnh phân khu Hawaii - Masteri Waterfront (tâm điểm Ocean Park 1, Hà Nội) với định vị "Tâm điểm giá trị sống" - nơi tập hợp 6 giá trị sống về Thể chất, Tinh thần, Gia đình, Sự nghiệp, Tài chính và Lối sống được hòa quyện, tạo nền móng vững chắc cho một cuộc sống hạnh phúc.

Hawaii dẫn lối cho những người dám theo đuổi đam mê và tận hưởng phong cách sống riêng của mình, nơi khách hàng là trung tâm của rất nhiều những chi tiết nhỏ được dày công sắp đặt để đạt tới thành công trọn vẹn - khi cân bằng được đầy đủ những giá trị sống.

Phân khu Hawaii với tổng hòa 6 giá trị: Thể chất, Tinh thần, Gia đình, Sự nghiệp, Tài chính và Lối sống

Tại sự kiện ra mắt phân khu Hawaii - Masteri Waterfront với chủ đề "New Dawn, New Life", đạo diễn trẻ tài năng Phương Vũ - người đứng đằng sau thước phim "Thành công theo cách riêng" chia sẻ: "Phía Masterise Homes đã ủng hộ Phương rất nhiều trên hành trình tạo ra chiếc TVC có phần "mạo hiểm" như thế này trong ngành bất động sản. Trong quá trình triển khai dự án này, Phương cảm nhận được tâm huyết của nhà phát triển, muốn mang đến một sản phẩm khác biệt trên thị trường với những giá trị sống dành cho các đối tượng khác nhau. Nơi mọi khách hàng có thể tự do thể hiện cá tính và cảm xúc của mình ở nơi họ gọi là "nhà", đó là một không gian khiến con người ta trở về với nguyên bản chính mình. Chính vì lý do này nên Phương và ekip rất hào hứng để bắt tay vào dự án này."

Bên cạnh nguồn cảm hứng từ chính dự án, Nhà sáng lập/Đạo diễn của Antiantiart còn chia sẻ nguồn cảm hứng nghệ thuật để phát triển ý tưởng cho TVC đến từ chính câu hỏi: "Nhà là nơi như thế nào?".

"Đương nhiên câu trả lời cho mỗi người mỗi khác, nhưng đó chính là cái mà chúng mình hướng đến. Nhà là nơi độc nhất với bản thân mình. Chỉ có ở đó mới có những mùi hương quen thuộc, màu sắc quen thuộc, với những cảm xúc và hành động rất riêng tư và cá nhân đối với mỗi người. Vậy là chúng mình dựa trên ý tưởng đó để tạo nên câu chuyện chính cho TVC. Với Phương, Hawaii chính là một nơi cân bằng và thăng hoa cảm xúc, một nơi đúng nghĩa là "nhà".

Là đạo diễn trẻ đang trong quá trình thăng hoa với sự nghiệp, Phương Vũ cho biết, đề cao không gian sống với nhiều tiện ích và trải nghiệm để cân bằng các giá trị sống như Thể chất, Lối sống và Tinh thần.

"Tuyệt vời hơn nữa là khi mình có thể tự thiết kế mọi thứ trong nhà và tạo ra một không gian mà mình muốn, mang màu sắc của riêng mình. Trong suốt thời gian ghi hình thực tế tại dự án, Phương cảm thấy rất thích không gian sống tại Hawaii, nó cho Phương nhiều cảm xúc thú vị, biết đâu trong tương lai gần Phương sẽ là một cư dân của Masteri Waterfront" - đạo diễn trẻ hóm hỉnh chia sẻ.

Đạo diễn trẻ Phương Vũ chia sẻ tại sự kiện "New Dawn, New Life" - ra mắt phân khu Hawaii - Masteri Waterfront.

Thông qua thước phim "Thành công theo cách riêng" của Masteri Waterfront, việc có một mái ấm truyền lửa, thế hệ dám mơ, dám sống sẽ không chỉ xây dựng được nền móng tài chính vững mạnh mà còn tạo dựng nên những khoảnh khắc đáng nhớ, ghi dấu cột mốc trưởng thành trên con đường bản thân đã chọn. Thước phim không chỉ tạo nên "hiện tượng" trong ngành bất động sản mà còn truyền cảm hứng cho không ít người trẻ không ngừng đam mê, không ngừng khát khao vượt qua giới hạn để chinh phục thành công theo cách của riêng mình. Và thành công ấy đến từ việc cân bằng các giá trị sống ngay từ chính không gian gọi là "Nhà".

"Thành công theo cách riêng" - Thước phim quảng bá phân khu Hawaii - dự án Masteri Waterfront