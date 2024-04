Cảm động tình phụ tử, cha chơi game cùng con hơn 1.000 giờ, làm luôn phần quà kỷ niệm "độc nhất vô nhị"

Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, Elden Ring đã trở thành một trong những trò chơi nhận được nhiều sự yêu thích bậc nhất cũng như trở thành niềm cảm hứng cho không ít những câu chuyện, tác phẩm nghệ thuật cũng như thử thách để người chơi chinh phục. Và đôi khi, đó còn là những câu chuyện mang đậm tính cảm động như với trường hợp của Elminster2031 - anh chàng game thủ cũng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Elden Ring.

Theo đó, vốn là một người hâm mộ cứng của Elden Ring, Elminster2031 thậm chí còn thích trò chơi tới mức rủ người con trai của mình chơi cùng. Và tính tới nay, hai cha con đã cùng nhau trải qua hơn 1.000 giờ chơi trong Elde nRing. Để kỷ niệm cột mốc đặc biệt này, Elminster2031 đã tự tay làm một món quà tặng cho cậu quý tử. Đó chính là một bức tranh được in 3D chứa toàn bộ bản đồ bề mặt của The Lands Between - bối cảnh chính trong Elden Ring. Đáng ngạc nhiên hơn, bản đồ này còn có rất nhiều địa danh dễ nhận biết nhất. Elminster2031 cũng đã rất nâng niu kỷ vật này bằng cách đóng khung nó bằng gỗ rồi treo lên tường.

Ngoài ra, ngay cả các Erdtree cũng được tái hiện lại một cách chân thực bậc nhất. Cầu kỳ hơn, Elminster2031 còn tìm cách đốt cháy những Erdtree để cho giống với cốt truyện nhất. Theo tiết lộ, anh chàng đã chia sẻ Erdtree được làm bằng dây đồng, được mạ kẽm bằng natri hydroxit sau đó được chuyển thành đồng thau qua quá trình đốt cháy, tạo cho nó màu vàng như trong kết quả cuối cùng.

Anh chàng cũng cho biết tác phẩm này mất khoảng 100 tiếng để hoàn thành và mặc dù không tiết lộ chi phí cụ thể, nhưng Elminster2031 cũng đã đưa ra mức giá 1250$ cho một fan khác của Elden Ring tò mò về việc liệu anh chàng có thể sở hữu một phiên bản khác hay không. Xét cho cùng, người hạnh phúc nhất trong câu chuyện có lẽ vẫn là con trai của Elminster2031.