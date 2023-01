Cảm động cô giáo vùng cao đội mưa rét chở con trở lại trường sau Tết

2 ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một cô giáo đi xe máy chở 2 người con trong thời tiết mưa lạnh tái tê vượt núi trở lại điểm trường gây xúc động mạnh.

Theo tìm hiểu, "nhân vật chính" trong clip là cô giáo Nguyễn Thị Hà (39 tuổi), công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trà Dơn (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Hôm 29-1 (mùng 8 tháng Giêng), cô Hà chở 2 người con đi từ quê ở xã Bình Quý (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) lên điểm trường ở xã Trà Dơn với quãng đường hơn 120 km. Ba mẹ con xuất phát từ lúc 9 giờ tới 14 giờ mới tới nơi.

2 cậu con trai theo mẹ đến điểm trường trong thời tiết buốt giá

Giữa những cơn mưa nặng hạt liên tục đổ xuống và cái rét cắt da cắt thịt những ngày đầu năm mới, cô Hà chở phía sau 2 cậu con trai. Cháu lớn học lớp 9 mặc áo mưa ôm em nhỏ học mẫu giáo đang ngủ.

Clip ban đầu được tài khoản Facebook Nguyễn Bình Nam đăng tải, sau đó một số fanpage đã đăng lại và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều người đã để lại những bình luận bày tỏ sự cảm phục đối với cô Hà và các giáo viên vùng cao đã hy sinh bản thân mình để gieo con chữ cho các em học sinh.

Clip ghi lại cảnh cô giáo vùng cao chở 2 con quay lại điểm trường giữa thời tiết mưa lạnh khiến mọi người xúc động. Clip: Nguyễn Bình Nam

"Thấy tự nhiên chảy nước mắt! Thương thắt lòng…"; "E thấy mình vẫn còn may mắn hơn những trường hợp như vậy nhiều nên thương quá chịu không nỗi"; "Giáo viên vùng cao đa số vậy hết. Còn không thì cũng để con ở nhà từ lúc chưa được một tuổi"; "Thấy mà thương các thầy cô giáo dạy ở vùng cao, khó khăn trăm bề. Trẻ em vùng cao cũng vậy, thiếu thốn đủ thứ"; "Thấy thương quá, chỉ vì muốn mọi trẻ em miền núi được cái chữ…"; "Cõng chữ lên non khó nhọc quá. Trân quý những con người đi gieo cái chữ, em thương chị quá, chúc chị thật nhiều sức khỏe bình an..." - hàng loạt bình luận của người dùng mạng bày tỏ dưới các bài đăng.

Cô Hà cho biết bản thân đã có 13 năm gieo chữ cho trẻ em vùng núi cao ở huyện Nam Trà My. Do chồng mất sớm, những năm qua cô Hà đưa hai con lên ở gần trường tại xã Trà Dơn học để tiện chăm sóc.

Cô Hà chia sẻ điều kiện sinh sống, dạy học ở vùng núi khó khăn gấp bội phần so với đồng bằng. Tuy nhiên, vì tình yêu thương đối với trẻ em vùng cao đã tiếp thêm cho cô nhiều động lực để gắn bó với mảnh đất Nam Trà My còn nhiều khó khăn này.