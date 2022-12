Call me Duy chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu ACCESS KOC

Sở hữu sự sáng tạo, cá tính và đầy nhiệt huyết, Call me Duy chính là gương mặt phù hợp nhất mà ACCESS KOC đang tìm kiếm để lan tỏa những thông điệp của mình đến với cộng đồng KOC(*) và người tiêu dùng.



Ông Đỗ Hữu Hưng và Call me Duy ký kết Hợp đồng hợp tác Đại sứ thương hiệu nhiệm kỳ 2023-2024

Call me Duy (Vũ Duy) là Beauty Blogger vô cùng quen thuộc đối với cộng đồng mỹ phẩm Việt Nam, đặc biệt là những bạn trẻ gen Z. Từ những ngày đầu bước chân vào nghề, Call me Duy đã sớm nổi bật với những video chia sẻ hữu ích về mảng làm đẹp và chăm sóc da. Vũ Duy gây ấn tượng bởi sự nghiêm túc nghiên cứu và cung cấp kiến thức làm đẹp khoa học. Hiện tại, Call me Duy đang sở hữu kênh YouTube hơn 534K subscribers, TikTok 417K followers, Fanpage Facebook 128K followers, Cộng đồng tiêu dùng mỹ phẩm hơn 477K thành viên…



Call me Duy cũng là gương mặt kỳ cựu tham gia làm affiliate marketing (tiếp thị liên kết) cùng ACCESSTRADE trong suốt 3 năm. Năm 2020, Call me Duy nhận giải thưởng KOL Tài năng từ ACCESSTRADE. Tháng 5/2022, Call me Duy đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình thực tế KOC Vietnam 2022 (do ACCESSTRADE đồng tổ chức cùng VCCorp và Lazada).

Call me Duy trong bộ ảnh Đại sứ thương hiệu cùng ACCESS KOC

Mặc dù đã hợp tác với hàng trăm nhãn hàng nhưng đây là lần đầu tiên Call me Duy đảm nhận vị trí Đại sứ thương hiệu. Call me Duy chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi nhận được cơ hội này từ ACCESS KOC. Để làm tốt vai trò của mình, tôi muốn là người tiên phong cùng ACCES S KOC đưa KOC trở thành một nghề được công nhận rộng rãi; hỗ trợ và định hướng đúng đắn cho những người trẻ đang theo đuổi công việc này. Với nền tảng công nghệ vững chắc, sự am hiểu sâu sắc về thị trường, đặc biệt là đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình từ ACCESS KOC, tôi tin rằng đây là nền tảng uy tín mà bất kỳ KOC lĩnh vực nào đề có thể lựa chọn làm việc và sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước".



ACCESS KOC là đơn vị Social Marketing tại Việt Nam có Đại sứ thương hiệu riêng, khẳng định vị thế nền tảng hàng đầu dành cho KOC trên thị trường và sự đầu tư nghiêm túc cho những kế hoạch phát triển cộng đồng KOC Việt Nam lâu dài.

ACCESS KOC (đơn vị trực thuộc ACCESSTRADE) từ lâu đã là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực Social Marketing của cộng đồng KOC Việt Nam và các nhãn hàng. Đơn vị đã và đang hỗ trợ hàng nghìn KOC kiếm tiền qua hình thức affiliate marketing và cả influencer marketing với mức hoa hồng cao bậc nhất thị trường, cơ hội làm việc cùng những nhãn hàng lớn, được bảo trợ truyền thông, tham gia tập huấn - rèn luyện kỹ năng thực chiến từ các chuyên gia hàng đầu, sở hữu chính sách thưởng độc quyền theo năng lực…

Ông Đỗ Hữu Hưng - CEO ACCESSTRADE chia sẻ về định hướng mới của ACCESS KOC trong tương lai

Về lý do lựa chọn Call me Duy là Đại sứ thương hiệu, CEO ACCESSTRADE - Ông Đỗ Hữu Hưng cho biết: "Với hình ảnh một KOC sáng tạo, cá tính và đầy nhiệt huyết, Call me Duy chắc chắn sẽ là gương mặt giúp ACCESS KOC tiếp cận, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến hàng triệu KOC cũng như mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam trong thời gian tới".



Sự kết hợp giữa ACCESS KOC và Call me Duy là dấu ấn đặc biệt của cộng đồng KOC Việt Nam. Theo đó, Call me Duy sẽ là một trong những Top KOC đầu tiên được ACCESS KOC lựa chọn để thực hiện kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế và làm việc cùng những thương hiệu toàn cầu trong năm 2023.

(*) KOC (Key Opinion Consumer): người tiêu dùng chủ chốt, có sức ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng trong cộng đồng.

Thông tin thêm:

ACCESSTRADE Vietnam

ACCESSTRADE Việt Nam thành lập năm 2015, là nền tảng Affiliate Marketing hàng đầu SEASIA. Hiện đơn vị đang kết nối 1.000+ doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá sản phẩm/dịch vụ (gọi là Advertiser) và mạng lưới 1.500.000+ đối tác sở hữu kênh online để quảng bá sản phẩm/dịch vụ trên khắp Việt Nam (gọi là Publisher), giúp tăng trưởng doanh thu bền vững cho các bên tham gia trên cơ sở Win-Win.

ACCESS KOC

ACCESS KOC là nền tảng hàng đầu về Social Marketing với KOC, kết nối trực tiếp KOC và các nhãn hàng. Đơn vị giúp tối thiểu thời gian, tối đa hiệu quả, tạo nên cộng đồng hợp tác Booking chất lượng với đa dạng ngành hàng, môi trường chuyên nghiệp và thu nhập hấp dẫn.