Đầu năm 2021, Dispatch tung hình ảnh xác nhận Hyun Bin và Son Ye Jin hẹn hò. Hai ngôi sao hạng A xứ củ sâm nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong các dự án phim The Negotiation (2018) và Crash Landing On You (2019-2020). Họ là một trong số ít cặp đôi "phim giả, tình thật" hiếm hoi có cái kết viên mãn. Năm 2022, họ nên vợ thành chồng và chào đón con đầu lòng. Ảnh: IG