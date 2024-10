Cách Xoài Non đưa mình vào tâm điểm

Xoài Non (tên thật: Phạm Thuỳ Trang, SN 2002) là một trong những hot girl có đường tình duyên khá trắc trở. Đã từng có quãng thời gian khi chuẩn bị ly hôn với chồng cũ Xemesis, Xoài Non thường xuất hiện với hình ảnh mệt mỏi và chán chường. Thậm chí ở trên livestream, cô nàng thấy rõ việc tụt mood, gương mặt thường đượm buồn.

Chỉ sau khi hẹn hò với Gil Lê, netizen mới thấy Xoài Non xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác. Đúng là được tiếp thêm năng lượng "iu đương" nên Xoài Non tươi cười trở lại, không ngại trêu đùa với Gil Lê.

Mới đây, một khoảnh khắc Xoài Non cười hết cỡ trong livestream đang được dân tình truyền tay nhau. Netizen đùa rằng chỉ cần 1 nụ cười tươi hết cỡ, Xoài Non cũng tự đưa mình vào tâm điểm của sự chú ý, lâu lắm rồi mới thấy Xoài Non hạnh phúc và yêu đời thế này!

Lâu lắm rồi mới thấy Xoài Non cười hạnh phúc thế này.

"Mãi tươi cười thế này nha em bé của anh Trực", "Lâu lắm mới thấy bà cười tươi như này luôn á", "Ai quay được đoạn trước vì sao Xoài cười không thì cho mình xin với, trông dễ thương với yêu đời quá", "Xoài Non khi có tình yêu đúng là trông khác hẳn"... là những bình luận nhận xét về gương mặt tươi cười của Xoài Non.

Xoài Non hạnh phúc vì lúc sau có "anh hàng xóm" cùng livestream.

Sau khi ly hôn với Xemesis, cả hai đều nhanh chóng có cuộc sống mới và đặc biệt là Xoài Non, cô thường xuyên xuất hiện trên mạng và trông rạng rỡ hơn hẳn. Xoài Non từng tâm sự sẽ "quậy tới bến" sau ly hôn, vì lúc trước có những điều không thể nói.

Và đúng là Xoài Non quậy tới bến thật! Sau khoảnh khắc bị bắt gặp hôn trên sân pickleball, cô chẳng ngại công khai tình cảm của mình với Gil Lê. Cô gọi Gil Lê ngay trên sóng livestream là "chồng", thường xuyên sang nhà anh hàng xóm nấu cơm. Sau đó, Gil Lê cũng gọi lại Xoài Non là "vợ", "bé"...

Xoài Non ủng hộ Gil Lê tại hậu trường show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2.

Trong một lần livestream, Xoài Non còn ghen thấy rõ khi thấy fan đòi "chung chồng" Gil Lê với cô. "Mọi người bảo là kiếp chung chồng cũng khổ. Anh trả lời đi, anh có đồng ý làm chồng người khác không? Anh nhìn thẳng camera nói có chung chồng không?" - Xoài Non dí Gil Lê đến cùng.

Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, cặp đôi đã thẳng thắn phủ nhận chuyện đang sống chung. Gil Lê từng tiết lộ cả hai vô tình sống cùng một tòa chung cư, cách nhau 10 tầng.