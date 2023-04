Cách quẹt ra vé máy bay mà không cần Tinder

Nhân đôi quyền lợi cho từng dặm bay

Chào đón dịp lễ 30/04-01/05 dài nhất trong nhiều năm trở lại đây với số ngày nghỉ lên đến 5 ngày, VIB mang đến thẻ VIB Premier Boundless với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho những người yêu thích du lịch, đặc biệt là cho các hội viên chương trình Bông Sen Vàng (BSV) của Vietnam Airlines.

Với chủ thẻ mới, VIB tặng 4.000 dặm BSV khi chi tiêu từ 5 triệu đồng tại Vietnam Airlines trong vòng 30 ngày từ ngày phát hành thẻ. Đồng thời, nếu thẻ được mở thành công từ nay đến hết 30/04, chủ thẻ nhận thêm 3.000 dặm BSV. Với tổng 7.000 dặm, khách hàng có thể đổi ngay 1 vé máy bay hành trình 1 chiều nội địa tại Vietnam Airlines.

Trong năm đầu tiên kể từ ngày phát hành thẻ, chỉ với 1 giao dịch chi tiêu hợp lệ, khách hàng được tự động nâng lên hạng thẻ Titan của chương trình BSV. Các năm tiếp theo, chủ thẻ được tự động nâng không chỉ hạng thẻ Titan mà cả Gold và Platinum với mức chi tiêu năm trước đó đạt lần lượt từ 360 triệu, 1,5 tỷ và 3 tỷ đồng.

Đặc biệt, với mọi chi tiêu qua thẻ VIB Premier Boundless, bạn luôn được tự động tích 2 dặm BSV cho mỗi 20.000 đồng chi tiêu tại Vietnam Airlines hoặc 1,5 dặm BSV cho mỗi 25.000 đồng chi tiêu tại nước ngoài và tích 1 dặm cho mỗi 30.000 đồng chi tiêu trong nước. Dặm thưởng được quy đổi tự động sang dặm bay trong tài khoản Hội viên BSV.

Là một thành viên Vietnam Airlines, bạn không thể bỏ qua thẻ VIB Premier Boundless. Không chỉ mọi mua sắm, chi tiêu trên thẻ được tích lũy và chuyển tự động qua dặm BSV mà thẻ còn giúp bạn dễ dàng trở thành thành viên cao cấp của chương trình Hội viên BSV và tận hưởng ưu đãi đặc quyền của dịch vụ ưu tiên tại quầy, ưu tiên khu vực an ninh và xuất cảnh, ưu tiên lên máy bay, nâng hạng ghế, miễn cước hành lý, giảm 10% số dặm thưởng khi thực hiện lấy thưởng và nhiều quyền lợi khác nữa được triển khai từng thời kỳ.

Giúp mọi trải nghiệm trở nên thú vị và đẳng cấp hơn

Mùa cao điểm du lịch thường sẽ có rất đông du khách, người tiêu dùng nên đặt chỗ trước ít nhất 1 tuần trước chuyến đi và nên lựa chọn các điểm đến uy tín. Danh sách các khách sạn, resort, công ty lữ hành và các địa diểm ăn uống trong danh mục VIB Daily Deals sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cả về chất lượng và giá cả. Chủ thẻ tín dụng VIB đang được giảm đến 10% vé máy bay Vietnam Airlines; giảm 12% giá phòng khách sạn tại Agoda, giảm 1 triệu đồng tại IVIVU, giảm đến 50% tại Traveloka - Epic Sale, giảm thêm 250.000 đồng tại Klook; giảm đến 30% chi tiêu ẩm thực tại Hoàng Yến, New World Saigon Hotel, InterContinental Saigon Hotel, Miyen, Matsuri Japanese, The Pizza Company, Runam; giảm 50.000 đồng trên Shopee Food, giảm thêm 30.000 đồng trên Grab Food, giảm thêm 20.000 đồng trên Be Food…

Với hành trình bay, thẻ tín dụng VIB Premier Boundless không chỉ là công cụ đặt vé online đắc lực, mà còn mang đến đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay, để mỗi chuyến đi luôn giá trị. Chủ thẻ VIB Premier Boundless có đặc quyền sử dụng không giới hạn hơn 1.000 phòng chờ sân bay trên toàn thế giới với chi tiêu tại nước ngoài năm trước đó đạt từ 60 triệu đồng; hoặc được miễn phí sử dụng 4 lần/năm không điều kiện.

Mở thẻ chỉ 15 phút hoàn toàn online

Để mở thẻ, người dùng chỉ cần ngồi nhà và dành khoảng 15 phút để hoàn tất các thủ tục qua ứng dụng MyVIB hoặc tại website. Từ nay đến 30/6, khi mở thẻ thành công, khách hàng được miễn phí thường niên năm đầu hoặc miễn phí thường niên trọn đời nếu đạt điều kiện chi tiêu. Nếu mở thẻ trên ứng dụng MyVIB 2.0, khách hàng còn có cơ hội nhận combo nghỉ dưỡng cao cấp tại Six Senses Ninh Vân Bay.

Ngoài ra, hai chủ thẻ tín dụng VIB có tổng chi tiêu ngoại tệ cao nhất từ nay đến 15/4 sẽ nhận ngay một cặp vé cùng ba đêm nghỉ khách sạn cho trận chung kết UEFA Champions League 2023 4 ngày 3 đêm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng tặng thêm một thẻ thanh toán trả trước VIB MasterCard trị giá 6 triệu đồng để chi tiêu và tận hưởng dịch vụ đưa đón hai chiều từ sân bay về khách sạn.