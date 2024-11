Cách mẹ tỉ phú giàu nhất thế giới dạy con, chỉ 2 điều nhưng không dễ làm được!

Bà Maye Musk - mẹ của tỷ phú Elon Musk và cũng là mẹ của hai người con thành đạt khác là Kimbal Musk, Tosca Musk đã trở thành hình mẫu nuôi dạy con cái mà nhiều người ngưỡng mộ.

Bà Maye sinh năm 1948 tại Canada, bà từng là siêu mẫu quốc tế, chuyên gia dinh dưỡng, diễn giả, và còn là tác giả của cuốn sách "A Woman Makes a plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty and Success". Nhưng đằng sau vị thế của bà là những năm tháng tuổi trẻ đầy gian truân.

Bà Maye Musk cùng 3 người con gồm 1 tỷ phú là Elon Musk và 2 triệu phú Kimbal Musk, Tosca Musk

Bà Maye đã từng làm người mẫu từ khi 15 tuổi, kết hôn ở tuổi 22 và trải qua gần 10 năm sống trong cảnh bạo hành gia đình. Khi 31 tuổi, bà quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân đau khổ để trở thành một bà mẹ đơn thân nuôi dưỡng ba đứa con. Bà Maye không chỉ nổi tiếng là mẹ của Elon Musk mà còn là mẹ của Kimbal Musk - người sáng lập công ty The Kitchen Restaurant Group, tổ chức phi lợi nhuận Big Green, và công ty nông nghiệp đô thị Square Roots; cùng với Tosca Musk - nhà sản xuất và đạo diễn phim đã đoạt giải thưởng.

Tỷ phú Elon Musk khi còn nhỏ (trái), Tosca và Kimbal ở Nam Phi, nơi họ lớn lên. Trước đó, bà Maye đã một mình nuôi dưỡng ba đứa con sau khi bỏ người chồng vũ phu Erol Musk vào năm 1979, lúc này em út Tosca chỉ mới 5 tuổi.

Dạy con lao động chăm chỉ và kiếm tiền từ nhỏ

Theo CNBC, bí quyết nuôi dạy của bà Maye chủ yếu dựa vào việc giáo dục các con về giá trị của sự chăm chỉ và tự lập. Bà tự hào rằng mình đã dạy các con mình làm việc chăm chỉ và theo đuổi đam mê của chính họ. Bà Maye không chỉ giỏi trong việc hỗ trợ các con tự chăm sóc bản thân mà còn khuyến khích chúng tự quyết định những gì muốn làm trong cuộc sống.

Từ nhỏ, bà Maye đã áp dụng cách tiếp cận này trong việc nuôi dạy. 3 đứa trẻ nhà Musk là Kimbal, Elon và Tosca đã thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc kinh doanh tư vấn dinh dưỡng của bà, từ rất sớm họ đã học được giá trị của việc kiếm tiền và sự tự lập. Bà không bao giờ kiểm tra bài tập về nhà của các con vì coi đó là trách nhiệm của chúng, qua đó giáo dục các con về việc tự chịu trách nhiệm.

Từ nhỏ, 3 anh em nhà Musk đã được mẹ dạy lao động kiếm tiền và tự lập.

Để con làm điều mà mình muốn

Maye Musk nhớ lại, từ khi Elon Musk chỉ mới 3 tuổi, bà đã biết con trai mình rất đặc biệt. Bà kể về một lần đưa Elon đến trường mẫu giáo và nói với giáo viên rằng cậu bé là thần đồng, điều này khiến người giáo viên vô cùng ngạc nhiên.

Bà thừa nhận rằng Elon lúc nhỏ khá rụt rè, khiến cho tài năng của cậu không phải lúc nào cũng được mọi người nhận ra. Maye Musk là người mà Elon thường xuyên trò chuyện, và bà chứng kiến sự thông minh sắc sảo của con từ rất sớm, khi cậu thích đưa ra lập luận và nhớ rõ mọi sự kiện xảy ra xung quanh.

Hóa ra Elon Musk trước đây từng rất rụt rè và ngại giao tiếp.

Mặc dù vậy, Maye Musk cũng không lường trước được rằng Elon sẽ gặt hái được những thành công lớn lao như ngày hôm nay: trở thành tỷ phú giàu có nhất thế giới và thành công trong nhiều lĩnh vực.

Elon thường xuyên bàn bạc với mẹ về những kế hoạch và dự định trong tương lai, từ việc phát triển công nghệ năng lượng mặt trời, xe điện, tên lửa, đến các dự án vũ trụ. Mỗi lần như vậy, Maye luôn khuyên Elon nên cân nhắc từ bỏ để dành thời gian nghỉ ngơi, bởi bà lo rằng con trai đã làm việc quá sức. Tuy nhiên, Elon không bao giờ nghe theo lời khuyên đó.

Maye Musk cho biết, bà đã học được rằng mình nên tiếp tục ủng hộ con trai theo đuổi đam mê của mình, dù đã nhiều lần khuyên con rằng nên dừng lại, nhưng Elon chưa bao giờ nghe theo và kết quả đã chứng minh điều đó.

Khi các con trưởng thành, họ tiếp tục chịu trách nhiệm về tương lai của mình, tự lựa chọn trường học và hoàn thành đơn xin học bổng và vay vốn sinh viên mà không cần sự giúp đỡ của mẹ. Bà Maye tin rằng trẻ em không cần được bảo vệ khỏi việc phải tự chịu trách nhiệm và điều này đã giúp các con bà không ngại đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.

Bà Maye luôn ủng hộ con làm điều mình muốn và có trách nhiệm với bản thân

Bà Maye cũng cho rằng cha mẹ không nên quá căng thẳng về việc giáo dục con cái. Bà từng chứng kiến nhiều phụ huynh quá lo lắng về việc con họ vào đại học đến nỗi không thể ăn uống, và bà khẳng định rằng để con tự chuẩn bị cho tương lai của mình là điều quan trọng.

Ở tuổi đã lớn và sau khi các con thành công, bà Maye vẫn tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ họ. Bà Maye là fan hâm mộ lớn nhất của Elon trên mạng xã hội và bà cũng tin rằng tiền bạc chưa bao giờ là mối bận tâm của các con bà, đặc biệt là Elon, và sẽ mãi như vậy.

