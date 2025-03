Cách giải phóng dung lượng Zalo đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng nhất

Nguyên nhân khiến dung lượng Zalo bị đầy

Dữ liệu bộ nhớ đệm: Zalo lưu trữ một lượng dữ liệu bộ nhớ đệm để giúp ứng dụng tải nhanh hơn. Tuy nhiên, dữ liệu này có thể chiếm nhiều dung lượng trên điện thoại.

Dữ liệu trò chuyện: Dữ liệu trò chuyện bao gồm tin nhắn, hình ảnh, video và các tập tin khác đã chia sẻ với bạn bè hoặc nhóm. Dữ liệu này có thể chiếm nhiều dung lượng.

Tự động tải xuống tệp tin: Zalo có thể tự động tải xuống hình ảnh, video và các tập tin khác mà bạn bè hoặc nhóm chia sẻ. Tính năng này có thể khiến dung lượng Zalo bị đầy nhanh chóng.

Lưu trữ dữ liệu trên Zalo Cloud: Zalo Cloud cho phép lưu trữ dữ liệu Zalo lên đám mây để giải phóng dung lượng trên điện thoại. Tuy nhiên, nếu lưu trữ quá nhiều dữ liệu trên Zalo Cloud, dung lượng lưu trữ miễn phí có thể không đủ. Lúc này, người dùng cần phải nâng cấp lên gói dung lượng cao hơn.

Sử dụng Zalo trên nhiều thiết bị: Nếu sử dụng Zalo trên nhiều thiết bị, dữ liệu Zalo sẽ được đồng bộ hóa giữa các thiết bị, điều này khiến dung lượng Zalo bị đầy nhanh hơn trên tất cả các thiết bị.

Cách giải phóng dung lượng Zalo trên điện thoại

Dọn dẹp nội dung trong Cloud của tôi để có thêm dung lượng trống

Cách 1:

Trong Cloud của tôi, bấm giữ một tin nhắn.

Chọn Xóa.

Chú ý: Các nội dung có biểu tượng đám mây có dấu gạch chéo không tính vào dung lượng sử dụng.

Cách 2:

Trong Cloud của tôi, bấm biểu tượng danh sách Tùy chọn trên cùng bên phải.

Tại trang Quản lý dung lượng, bấm nút Xem và dọn dẹp.

Tại trang Dọn dẹp, chọn các nội dung muốn và bấm biểu tượng Xóa.

Xóa bộ nhớ đệm để giải phóng dung lượng Zalo

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên thiết bị và đăng nhập tài khoản Zalo.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, chạm vào biểu tượng cá nhân ở góc dưới bên phải để truy cập vào trang cá nhân của bạn.

Bước 3: Tiếp theo, trong trang cá nhân, chọn biểu tượng Cài đặt ở góc trên cùng bên phải (tùy theo phiên bản Zalo đang sử dụng).

Bước 4: Trong trình đơn cài đặt, tìm và chọn tùy chọn 'Data and storage'.

Bước 5: Trong các tùy chọn để quản lý bộ nhớ, trong đó có 'Cached data'. Chọn 'Clear cache' để xóa dữ liệu trong bộ nhớ đệm của Zalo.

Bước 6: Xác nhận hành động xóa bằng cách chạm vào 'Clear'. Zalo sẽ thực hiện quá trình xóa và giải phóng dung lượng trên thiết bị.

Xóa ảnh, video giúp giải phóng dung lượng Zalo

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên thiết bị và đăng nhập vào tài khoản.

Bước 2: Trong giao diện chính của Zalo, truy cập vào danh sách cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm, tìm cuộc trò chuyện muốn xóa hình ảnh hoặc video.

Bước 3: Mở cuộc trò chuyện đó và nhấn vào biểu tượng ba chấm dọc ở góc trên bên phải (trên điện thoại).

Bước 4: Kéo xuống và chọn mục 'Ảnh/Video' và nhấn 'Xem tất cả'.

Bước 5: Nhấn giữ vào hình ảnh hoặc video muốn xóa để xóa từng cái một. Hoặc chọn biểu tượng ba chấm (...) và chọn 'Select photo' để chọn hàng loạt ảnh/video.

Bước 6: Chọn các hình ảnh hoặc video muốn xóa. Sau đó, nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa.

Bước 7: Trong cửa sổ xác nhận, có thể chọn 'Delete for me only' nếu chỉ muốn xóa cho bản thân. Hoặc chọn 'Delete for everyone' để xóa cho tất cả mọi người trong cuộc trò chuyện.

Giải phóng dung lượng Zalo bằng cách xóa dữ liệu trò chuyện

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên thiết bị và đăng nhập vào tài khoản.

Bước 2: Trong giao diện chính của Zalo, truy cập vào danh sách cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm, tìm cuộc trò chuyện muốn xóa.

Bước 3: Mở cuộc trò chuyện đó và nhấn vào biểu tượng ba chấm dọc ở góc trên bên phải. Nhấn vào “Xóa dữ liệu trò chuyện/Delete chat history.”

Bước 4: Hệ thống Zalo sẽ xác nhận việc xóa dữ liệu trò chuyện bằng cách hiển thị một thông báo hỏi xác nhận lần nữa. Nếu muốn tiếp tục xóa, chỉ cần chọn 'Delete conversation' (Xóa dữ liệu trò chuyện). Sau khi xác nhận, Zalo sẽ hiển thị một thông báo thông báo đã xóa thành công.