Cách dùng điều hòa đúng để tránh các bệnh hô hấp những ngày nắng nóng cao điểm

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, hàng loạt bệnh viện ở miền Bắc đều có lượng bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tăng đột biến, đặc biệt là các bệnh về hô hấp. Trong đó, chủ yếu rơi vào những "đối tượng nhạy cảm" như trẻ em, người già và phụ nữ mang thai với các bệnh như cảm cúm, viêm họng cấp, viêm phế quản, viêm phổi,...



Trẻ em, người già và phụ nữ mang thai dễ mắc các bệnh hô hấp do thời tiết có những thay đổi thất thường. Ảnh: Châu Phạm

Tại bệnh viên Nhi Trung Ương, chị Phạm Hà (Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, con gái chị, bé Linh, 6 tuổi ho, nôn, sốt cao đến 40 độ 3 ngày nay. Qua thăm khám, làm các xét nghiệm, chụp phổi, bác sỹ cho biết, con chị bị viêm phế quản cấp. Qua trao đổi với gia đình, do mấy hôm trời nắng nóng, chồng chị bật điều hòa 24 độ, để cho mát và ngủ quên nên sáng dậy, bé bị ho, sốt, nôn. Ở nhà gia đình có cho uống hạ sốt và uống bù nước nhưng triệu chứng của cháu càng ngày càng nặng hơn nên cho đi khám.

Không chỉ chị Hà, rất nhiều các phụ huynh có con đến khám hô hấp từ các tỉnh thành miền Bắc đều cho biết, thời tiết quá nắng nóng và thay đổi thất thường làm trẻ em bị ốm. Đặc biệt, theo chia sẻ từ các phụ huynh, có một số trường hợp, khi nắng nóng, do người lớn để nhiệt độ thấp để mát nên trẻ con bị "ốm oan".

Các chuyên gia y tế cũng cho biết, một trong những lí do được kể đến khiến các bệnh hô hấp như viêm phổi và viêm phế quản tăng cao vào mùa nắng nóng là người lớn sợ trẻ con dùng điều hòa ốm nên không hoặc hạn chế cho các cháu ở trong môi trường điều hòa. Bên cạnh đó, có những gia đình sử dụng điều hòa với mức nhiệt thấp, chênh lệch đáng kể so với bên ngoài trong thời gian dài cũng khiến niêm mạc mũi họng bị khô và gây viêm đường hô hấp.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng cho rằng bản thân điều hòa không phải là ổ bệnh mà chủ yếu nằm ở cách sử dụng không phù hợp. Việc sử dụng điều hòa tốt nhất nên để ở mức nhiệt độ thích hợp từ 26-28 độ C và không để thổi trực tiếp vào người.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi Sơ Sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, "bác sỹ online của hơn 200.000 người mẹ" cho biết, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường là nguyên nhân chính khiến cơ thể không thích ứng kịp. Từ đó tạo môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh.

Bác sĩ Vinh tư vấn, nhiệt độ trong phòng điều hòa nên tối ưu 26-28 độ C trong điều kiện thời tiết oi bức, hoặc chênh lệch không quá 7-8 độ C so với ngoài trời, độ ẩm 30-50%.

Bác sĩ Vinh lưu ý bố mẹ không nên cho trẻ nằm ngay nơi hơi lạnh được thổi ra từ điều hòa, phòng ốc cần thông thoáng, sạch sẽ, không được để quá nhiều đồ vật trong phòng vì dễ phát sinh nấm mốc. Ngoài ra, không nên có quá nhiều người trong phòng, sẽ xảy ra tình trạng dễ lây lan bệnh lây truyền qua đường hô hấp; đồng thời không bế trẻ ra vào phòng thường xuyên vì sự chênh lệch nhiệt độ có thể làm trẻ bị tăng tiết dịch ở mũi và họng. Trẻ đang trong giai đoạn bú sữa mẹ cũng cần được cung cấp sữa đầy đủ để tăng sức đề kháng và đảm bảo dinh dưỡng.

Nhiều loại điều hòa hiện nay đều có công dụng kháng khuẩn, khử khuẩn, khử mùi. Vì vậy, dùng điều hòa đúng cách sẽ giúp không khí trong lành hơn. Nhiệt độ điều hòa phù hợp với cơ thể trẻ sẽ không dẫn đến việc vi khuẩn, virus sinh sôi nhiều hơn. "Các bé có thể gặp vấn đề hô hấp khi dùng điều hòa nếu bố mẹ để nhiệt độ quá cao, dẫn đến con ra nhiều mồ hôi, phòng ốc không sạch sẽ, nấm mốc hay cho con ở trong điều hòa thông thường với thời gian quá dài (trên 4 giờ ) liên tục", bác sĩ Nguyễn Văn Vinh cho biết.

