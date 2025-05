Cách đơn giản phân biệt hàng giả, hàng nhái

Hàng giả, hàng nhái hay hàng fake thực chất là những tên gọi khác nhau để chỉ các sản phẩm ăn theo thương hiệu nổi tiếng nhưng có giá thành thấp hơn nhiều, thậm chí đôi khi được bán với giá tương đương hàng chính hãng nếu làm giả tinh vi đến mức qua mắt được người tiêu dùng. Từ các món đồ xa xỉ như túi xách hàng hiệu, trang sức đến đồ điện tử và cả mỹ phẩm, thực phẩm… đều trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho những ai muốn trục lợi bằng cách làm giả. Trong một thị trường thật giả lẫn lộn như hiện nay, người tiêu dùng rất khó để phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.

Rất khó phân biệt hàng thật hàng giả. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn nhận biết hàng giả:

1. Đối với đồ điện tử:

Sản phẩm điện tử giả thường có chất lượng thấp, dễ hỏng và thậm chí tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm vì sử dụng linh kiện kém chất lượng, không qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Để phát hiện hàng nhái, bạn có thể áp dụng những cách sau:

- Quan sát kỹ bề ngoài: Dù công nghệ làm giả có tinh vi, đồ giả vẫn không thể có chất lượng máy móc tốt như hàng thật. Bạn hãy để ý logo in sai lệch, mực in không đều, chữ in mờ hoặc dễ bong tróc, khe hở giữa các chi tiết rõ ràng, cầm không chắc tay. Trong quá trình dùng, thiết bị có thể bị nóng máy, giật lag hoặc hoạt động kém hiệu quả.

- Kiểm tra tem chống hàng giả: Các sản phẩm nhập khẩu chính hãng đều có tem chống giả nguyên vẹn, không bị bong tróc hay dán lại, tem rõ nét. Đây là dấu hiệu nhận biết quan trọng, bởi hàng xách tay hay hàng order thường không có hoặc tem không chuẩn, dù giá rẻ hơn nhưng chất lượng không đảm bảo.

2. Đối với quần áo, túi xách:

Đây là nhóm sản phẩm dễ bị làm giả nhất do mẫu mã đa dạng và quá trình sản xuất giả khá đơn giản. Để nhận biết hàng nhái, bạn chú ý:

- Nhãn mác thương hiệu: Hàng nhái thường chỉ thay đổi nhẹ tên gọi để đánh lừa người mua, ví dụ như “Adidas” thành “Adides”, “Supreme” thành “Suprome”. Những mặt hàng này dễ phát hiện. Tuy nhiên, hàng nhái cao cấp hơn sẽ giữ nguyên tên nhưng logo có thể in mờ, to hơn, hoặc chữ không sắc nét như bản gốc.

- Chất liệu và đường may: Người am hiểu dễ dàng nhận ra sự khác biệt khi chạm vào. Hàng giả thường dùng chất liệu thô ráp, đường may lỏng lẻo, nhiều chỉ thừa và form dáng không chuẩn. Ngay cả hàng “super-fake” cũng không thể qua mắt những người sành về thương hiệu.

3. Đối với mỹ phẩm:

Mỹ phẩm là nhóm hàng có lượng hàng giả lớn nhất. Nhiều sản phẩm giả không hẳn là sao chép bao bì, mà mang tên mới với công dụng “thần thánh” và giá cả từ rẻ đến ngang hàng chính hãng. Cách nhận biết:

- Bao bì và vỏ ngoài: Hàng giả thường có bao bì nhựa kém chất lượng, màu sắc lòe loẹt, chữ in mờ, sai chính tả hoặc lệch font, dễ bong tróc. Những loại làm giả tinh vi có bao bì gần giống hàng thật đến 80-90%, bạn cần quan sát tỉ mỉ từng chi tiết.

- Thành phần và mùi hương: Hàng giả sử dụng hương liệu rẻ tiền, mùi lạ hoặc quá đậm, sản phẩm có kết cấu không đồng đều, dễ bị tách nước sau một thời gian.

- Chất lượng sử dụng: Đây là điểm khó phân biệt nhất, nhất là khi bạn mới dùng lần đầu không có đối chiếu. Tốt nhất nên thử trên vùng da nhỏ để kiểm tra kích ứng trước khi dùng rộng.

- Tem chống giả: Chọn mua ở cửa hàng chính hãng và kiểm tra tem để đảm bảo nguồn gốc rõ ràng.

Ngoài ra, bạn có thể dùng các ứng dụng kiểm tra mã vạch, giúp tra cứu xuất xứ và thông tin sản phẩm, đặc biệt hữu ích với quần áo, phụ kiện hay giày dép. Nếu sản phẩm không có trong hệ thống, rất có thể đó là hàng giả.