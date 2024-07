Không chỉ ngon, đào cung cấp nhiều vitamin A, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, B2, B3, B6, folate và axit pantothenic. Đào cũng chứa một lượng lớn các chất khoáng như canxi, kali, magie, sắt, mangan, photpho, kẽm và đồng.

Cả vỏ đào và thịt của trái đào đều cung cấp những chất chống oxy hóa rất quan trọng gồm lutein, zeaxanthin và beta-crytoxanthin giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ cơ thể chống lại ảnh hưởng của rất nhiều bệnh do gốc tự do gây nên.

Cách chọn đào ngọt lịm chỉ cần nhìn thoáng qua

Thị trường có rất nhiều loại đào với chất lượng khác nhau,không phải quả đào nào cũng giòn, thơm, ngọt như mong đợi. Tuy nhiên, vẫn có cách chọn đào ngọt lịm dù chỉ cần nhìn thoáng qua.

Quan sát màu sắc

Trước hết, bạn cần quan sát màu sắc của quả đào - một dấu hiệu quan trọng giúp bạn nhận biết độ ngọt của nó.

Những quả đào chín ngọt thường có màu đỏ rực hoặc vàng tươi. Màu sắc tươi sáng cho thấy quả đã chín và có lượng đường cao. Nếu quả đào vẫn còn nhiều phần màu xanh nghĩa là nó chưa chín hoàn toàn và vị ngọt sẽ không đạt đến mức tối ưu.

Những quả đào chín ngọt thường có màu đỏ rực hoặc vàng tươi. (Ảnh: Southern Living)

Kiểm tra vết nứt và vết đốm

Các vết nứt và vết đốm trên bề mặt quả đào cũng có thể cho biết độ ngọt của nó. Một số vết nứt nhẹ trên bề mặt quả đào có thể là dấu hiệu cho thấy nó đã chín và ngọt. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng các vết nứt này không quá sâu hoặc không kèm theo vết thối.

Các vết đốm nhỏ màu nâu hoặc vàng có thể chỉ ra rằng quả đào đã chín tự nhiên và có vị ngọt.

Quan sát hình dạng

Thêm một cách chọn đào ngọt lịm chỉ cần nhìn thoáng qua: Quan sát hình dạng quả, yếu tố có thể cung cấp thông tin về độ ngọt. Những quả đào tròn và đầy đặn thường có hương vị ngọt ngào và đậm đà hơn. Những quả đào có hình dạng méo mó hoặc không đều thường không có vị ngọt đậm.

Kiểm tra cuống quả đào

Cuống quả đào cũng cung cấp thông tin quan trọng về độ chín và độ ngọt của nó. Bạn có thể đánh giá độ tươi và chín của quả đào bằng cách nhìn vào bộ phận này. Màu ở xung quanh phần cuống còn xanh thì quả chưa chín hẳn, còn nếu phần này màu đỏ hồng hoặc cam chứng tỏ đào chín hẳn và ăn ngọt.

Hãy chọn những quả đào còn cuống vì những quả đã rụng cuống thường hái lâu hoặc quá chín, không tươi ngon như quả khác.

Các mẹo khác giúp chọn đào ngon, ngọt

Ngoài các cách chọn đào ngọt lịm chỉ cần nhìn thoáng qua kể trên, bạn có thể áp dụng những biện pháp khác để mua được những quả đào thật ngon.

Kiểm tra độ mềm

Độ mềm của quả đào cũng là một chỉ số quan trọng để xác định độ ngọt. Dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp vào quả đào, nếu có độ đàn hồi, đó là dấu hiệu cho thấy nó đã chín và ngọt. Còn nếu quả đào cứng đanh, không có chút độ mềm nào, nó vẫn chưa chín, vị sẽ chua hoặc nhạt hơn (nhiều người thích vị này, có thể chọn mua đào chưa chín hẳn).

Ngửi mùi hương

Mùi hương của quả đào chín là một trong những cách dễ nhận biết nhất để xác định độ ngọt. Quả đào chín sẽ tỏa ra hương thơm ngọt ngào, dễ chịu. Khi đứng gần quầy hàng, bạn có thể dễ dàng nhận thấy mùi hương này.

Những quả đào không có mùi hương có thể chưa chín hoặc được làm chín theo cách thiếu tự nhiên, sẽ không ngọt như mong đợi.

Bạn có thể đánh giá độ tươi và ngọt của quả đào bằng cách nhìn vào cuống của chúng. (Ảnh: Pixabay)

Kiểm tra độ nặng

Trọng lượng của quả đào cũng là một yếu tố quan trọng để xác định độ ngọt. Những quả đào có cảm giác nặng tay thường chứa nhiều nước và đường, do đó sẽ ngọt hơn.

Còn những quả đào khi cầm cảm thấy nhẹ có khả năng chưa chín hoàn toàn hoặc không chứa nhiều nước và đường.

Cách bảo quản đào không thối hỏng

Bạn có thể bảo quản đào trong 1 tháng mà vẫn tươi ngon, không bị thối hỏng. (Ảnh: Tasting Table)

Mặc dù đào vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng, việc bảo quản đào không hề dễ dàng do chúng dễ bị thối hỏng. Tuy nhiên, với phương pháp sau, bạn sẽ để được trong 1 tháng mà vẫn tươi ngon.

Chuẩn bị đào tươi và một chậu nước ấm khoảng 45 độ C. Đây là bước rất quan trọng; nước ấm vừa phải có thể loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn trên bề mặt quả đào một cách hiệu quả mà không làm tổn hại đến lớp bảo vệ tự nhiên của vỏ quả.

Cho đào vào nước ấm và chà nhẹ lên bề mặt để loại bỏ vi khuẩn và dư lượng thuốc trừ sâu. Cần lưu ý không dùng lực quá mạnh để tránh làm tổn thương vỏ đào.

Sau khi làm sạch, bạn dùng khăn sạch thấm khô nước trên bề mặt quả đào. Phải đảm bảo cho đào khô ráo hoàn toàn để tránh nấm mốc phát triển trong quá trình bảo quản.

Chuẩn bị các túi có niêm phong, lần lượt cho từng quả đảo vào. Sau khi đầy túi, bạn dùng tay bóp từ từ để đưa không khí ra hết ngoài, kéo miệng túi niêm phong lại. Khâu này làm giảm quá trình ôxy hóa một cách hiệu quả nhằm bảo quản đào 1 tháng không lo thối hỏng.

Cho túi nhựa đựng đào vào ngăn mát của tủ lạnh. Nhiệt độ trong tủ lạnh vừa phải có thể trì hoãn quá trình chín và thối của đào một cách hiệu quả. Lưu ý không trữ đào trong ngăn đông vì sẽ gây nhũn.