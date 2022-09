Các nàng Hậu từng dự thi Miss Grand International giờ ra sao?

Á hậu Ngọc Thảo

Á hậu Ngọc Thảo tham gia cuộc thi Miss Grand International 2020 và dừng chân ở top 20. Sau 2 năm, nàng Hậu chưa có nhiều hoạt động nổi bật trong showbiz. Trên MXH, cô thường cập nhật những khoảnh khắc đời thường, khoe nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 22. Thỉnh thoảng, Á hậu Ngọc Thảo vẫn tham gia các sự kiện Hoa hậu để giữ sức nóng. Tuy nhiên, cô chưa xác định sẽ lấn sân sang lĩnh vực đặc biệt nào.

Á hậu Huyền My

Dù nhận được kỳ vọng lọt top 3 nhưng Huyền My đã phải dừng chân ở top 10 Miss Grand International 2017. Sau 8 năm bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Huyền My được nhớ đến với vai trò MC tài năng, xinh đẹp. Nàng Á hậu thường xuyên góp mặt tại các sự kiện cũng như tham gia ghi hình nhiều dự án quảng cáo. Dễ dàng nhận thấy, Huyền My ngày càng trở nên xinh đẹp và nóng bỏng. Cô nàng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cho thấy nhan sắc mặn mà ở ngưỡng tuổi 27.

Về chuyện tình cảm, Huyền My khá kín tiếng. Mỹ nhân 9X thừa nhận bản thân chưa bao giờ muốn chia sẻ với công chúng vấn đề này. “Tôi xin phép giữ riêng cho mình. Tôi chỉ mong mọi người nghĩ đến tôi khi tôi có những hoạt động, công việc cho xã hội".

Á hậu Phương Nga

Khi chinh chiến tại Miss Grand International, Phương Nga đã lọt vào top 10 nhờ bình chọn của khán giả. Trong khoảng thời gian đương nhiệm, Phương Nga vẫn chăm chỉ tham gia các sự kiện Vbiz. Người đẹp cùng với diễn viên Bình An tạo nên cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt cho đến hiện tại.

Dù bận rộn với hoạt động nghệ thuật song Phương Nga vẫn đạt được thành tích học tập khá tốt. Cô tốt nghiệp loại giỏi tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội vào đầu tháng 10/2021. Hiện tại, Phương Nga đang hoạt động với vai trò MC ở Hà Nội.

Điều đặc biệt hơn cả, vào ngày 13/2, Phương Nga đã nhận lời cầu hôn từ Bình An.

Á hậu Kiều Loan

Á hậu Kiều Loan là nàng Hậu năng nổ hoạt động Vbiz nhất nhì sau cuộc thi Miss Grand International. Tại Miss Grand 2019, Kiều Loan dừng chân top 10.

Kiều Loan sau đó đã lấn sân sang lĩnh vực ca hát và cho ra mắt MV nhưng chưa thực sự gây sốt. Hiện tại, người đẹp vẫn chăm chỉ tham gia các sự kiện và ngày càng thăng hạng về nhan sắc.

Hoa hậu Thùy Tiên

Sau khi đăng quang tại Miss Grand International, Thùy Tiên được săn đón và trở thành sao hạng A tại Vbiz. Cô có nhiều hoạt động thiện nguyện nổi bật và sở hữu lượng fan đông đảo. Người đẹp được yêu mến bởi tính cách hài hước, thân thiện. Thu nhập của Thùy Tiên cũng tăng lên đáng kể sau cuộc thi. Theo một số thông tin từ ông Nawat và người trong cuộc, hiện tại nàng Hậu đã kiếm được hàng chục tỷ đồng sau gần 1 năm đăng quang.

Nhờ sức nóng của Thùy Tiên, cuộc thi Miss Grand Việt Nam đã chính thức được tổ chức. Hiện tại, khán giả đang rất nóng lòng chờ đợi người kế nhiệm, tiếp nối Thùy Tiên làm nên chuyện tại Miss Grand International.

