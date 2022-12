Các món đồ uống kết hợp nguyên liệu lạ lùng, không phải ai cũng dám thử nhưng khi uống thì “dính” khỏi bàn

Bản đồ ẩm thực của TP.HCM không chỉ đa dạng, phong phú mà còn liên tục xuất hiện những món ăn, thức uống được biến tấu độc lạ, thậm chí là kết hợp những nguyên liệu tưởng chừng không liên quan để tạo sự tò mò. Điển hình là các món như trà chanh khổ qua, trà xoài non mắm ruốc… từng khiến giới trẻ 1 thời "chao đảo". Tuy nhiên, vì có hương vị khá lạ miệng nên khi uống những món nước này, có người sẽ thấy thích, có người lại thấy chưa hợp khẩu vị lắm. Nhưng nếu muốn trải nghiệm 1 món giải khát với hương vị mới lạ thì bạn cũng có thể thử qua để xem món nào hợp với mình.

Trà chanh khổ qua

Mặc dù có vẻ ngoài trông khá hấp dẫn với màu xanh mát mắt nhưng trà chanh khổ qua (mướp đắng) vẫn khiến nhiều người e ngại về hương vị khi kết hợp những nguyên liệu không liên quan đến nhau như chanh, khổ qua tươi... Tuy nhiên, khi pha chế, người bán chỉ cho thêm vài muỗng nước ép khổ qua nên trà chanh khổ qua sẽ không quá đắng, khá dễ uống và có tác dụng giải nhiệt tốt.

Ảnh: Bánh Bao Sữa

Loại trà dùng để pha trà chanh khổ qua là trà Thái xanh có mùi thơm hơn hẳn, giúp giảm bớt mùi đặc trưng của khổ qua. Cốt trà cũng được hòa thêm nước cốt chanh để vị chua sẽ át đi phần nào vị đắng. Khi uống từng ngụm trà, bạn sẽ cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt và 1 chút hậu đắng rất nhẹ ở cổ nhưng sẽ biến mất ngay sau đó. Nếu muốn ít đắng hơn nữa, bạn cũng có thể yêu cầu người bán giảm phần nước ép khổ qua lại.

Ảnh: Bánh Bao Sữa

Địa chỉ mua trà chanh khổ qua: NÚP Tea & Coffee - 906 Trường Sa, P. 13, Q. 3 Giờ mở cửa: 10h - 23h30

Trà hoa đậu biếc măng cụt

Trà hoa đậu biếc măng cụt vẫn còn khá mới mẻ trong bản đồ thức uống, vì trước giờ quả măng cụt ít khi được dùng để pha chế nước. Nhưng sự kết hợp giữa trà hoa đậu biếc và măng cụt tươi đã tạo nên món uống có hương vị hài hoà, hợp khẩu vị của đại đa số nên được các bạn trẻ "thả tim" hết mình.

Ảnh: T H Ơ M, @hetmydiscovery

Ngay từ phần nhìn, trà hoa đậu biếc măng cụt đã ghi điểm cộng vì có màu tím đẹp mắt. Phần cốt trà được pha khá đậm với vị ngọt vừa phải, hòa cùng thịt măng cụt chua chua được dầm nhuyễn. Bên trên sẽ có thêm măng cụt tươi nguyên quả để bạn nhâm nhi vui miệng và vài lá trà, cánh hoa sen điểm xuyến. Vào những ngày trời nắng hay cảm thấy nóng trong người thì hãy "làm mát" bằng 1 ly trà hoa đậu biếc măng cụt nhé.

Địa chỉ mua trà hoa đậu biếc măng cụt: THƠM Tea House - 42CT Tam Đảo, P. 15, Q. 10 Giờ mở cửa: 9h - 22h

Trà xoài non mắm ruốc

Món uống có cái tên không đụng hàng này từng có thời gian "khuấy đảo" các mặt trận ăn uống, khiến nhiều người kéo đến thử vì tò mò về hương vị. Thực chất, ly trà xoài non mắm ruốc sẽ gồm trà xoài bên dưới, xoài non rắc muối ớt và chén mắm ruốc nhỏ được đặt bên trên để bạn ăn riêng.

Ảnh: Let's Milk

Phần trà xoài có màu xanh tự nhiên, rõ mùi xoài non và có vị ngọt dịu, xen lẫn chút chua nhẹ. Những lát xoài non cũng luôn ướp trong đá lạnh để giữ được độ giòn. Khi cho chút mắm ruốc lên lát xoài, cắn 1 miếng rồi hút kèm 1 ngụm trà thì mùi của mắm sẽ được giảm đi khá nhiều bởi hương thơm của trà xoài, đọng lại trong miệng sẽ là vị chua ngọt và vị cay the của mắm ruốc. Tuy sự kết hợp nguyên liệu có phần lạ lùng, nhưng theo đánh giá của nhiều người, trà xoài được pha vừa uống và mô típ "ăn trên uống dưới" này cũng khá thú vị. Thế nhưng, với những ai không quen ăn mắm thì lại cảm thấy món uống này chưa hợp khẩu vị.

Ảnh: Let’s Milk

Địa chỉ mua trà xoài non mắm ruốc: Let's Milk - 62 Liên Khu 2-5, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân Giờ mở cửa: 10h - 21h

Nước dừa mix sữa tươi - caramel

Nếu nước dừa trước đây chỉ đơn giản là uống cùng với đá thì bây giờ loại nước ngọt mát này đã được nâng cấp với nhiều biến tấu không tưởng, điển hình là món nước dừa mix sữa tươi - caramel.

Ảnh: Coco Fresh

Phần nước dừa sẽ được pha cùng 1 ít sữa tươi và caramel để tăng thêm vị ngọt. Các topping ăn kèm thường gồm hạt sen, trân châu caramel và dừa nước sên với caramel. Khi uống, vị ngọt tự nhiên của nước dừa và vị béo của sữa sẽ dậy lên trong miệng, đặc biệt là phần dừa nước vẫn giữ được độ sần sật chứ không bị mềm nhũn. Thêm vào đó, dừa nước còn được áo 1 lớp caramel nên thơm phức mùi đường cháy. Đây hứa hẹn là món giải khát vừa lạ miệng, vừa hợp túi tiền mà bạn sẽ cần vào những ngày nắng nóng.



Ảnh: Tuyền Andrea

Địa chỉ mua nước dừa mix sữa tươi - caramel: Coco Fresh - 390 Trần Hưng Đạo, P. 2, Q. 5 Giờ mở cửa: 9h - 21h

Trà olong xoài xay muối ớt

Lấy cảm hứng từ đất nước Mexico, món trà olong xoài xay muối ớt có 1-0-2 đã làm nhiều người háo hức muốn nếm thử hương vị. Món uống này làm chủ yếu từ xoài chín, cốt trà olong và đá. Tất cả sẽ được xay chung với nhau đến khi nhuyễn mịn. Bên trên sẽ có thêm nhiều xoài chín cắt nhỏ và sốt muối ớt đỏ, muối ớt khô nên khi uống sẽ cảm nhận được mùi xoài thơm lừng và đầy đủ các vị chua, mặn, ngọt, cay.

Ngoài ra, mỗi ly trà olong xoài xay muối ớt còn đi kèm với 1 que ớt dài nhưng không cay, có hương vị gần giống với xí muội. Tuy nhiên, món uống này không phải ai cũng dám thử, vì hiếm có ly nước trái cây nào lại có cả vị mặn và cay. Nhưng nếu vẫn muốn trải nghiệm hương vị lạ thì bạn cũng nên thử 1 lần cho biết, có khi hợp rồi thì lại "nghiện".



Ảnh: Yucha Việt Nam