Các kiểu “bẫy” phỏng vấn mà mọi ứng viên nên biết

Câu hỏi về điểm yếu cá nhân

Câu hỏi về điểm yếu cá nhân là một "bẫy" phổ biến trong phỏng vấn mà nhiều ứng viên dễ mắc phải khi tìm việc làm Quy Nhơn, Đà Nẵng, TPHCM… Khi gặp câu hỏi này, nhiều người thường né tránh hoặc trả lời qua loa theo kiểu bản thân quá cầu toàn. Thế nhưng cách này không tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, thậm chí còn gây tác dụng ngược vì ai mà không có điểm yếu.

Để tránh rơi vào "bẫy", bạn nên nói thật một điểm yếu nhỏ và cho biết bạn đang làm gì để khắc phục. Ví dụ, nếu bạn từng quản lý thời gian chưa tốt, bạn có thể nói rằng mình đang dùng các công cụ lập kế hoạch để làm việc hiệu quả hơn. Cách trả lời này vừa đơn giản, trung thực, vừa cho thấy bạn có tinh thần học hỏi và tiến bộ.

Câu hỏi tình huống khó xử

Câu hỏi tình huống là "bẫy" phổ biến trong phỏng vấn vì nhà tuyển dụng không đánh giá đúng - sai mà quan sát cách bạn tư duy. Trả lời qua loa, thiếu logic hoặc không giải thích rõ cách xử lý đều dễ bị đánh giá thấp. Thay vào đó, hãy bình tĩnh phân tích, xác định vấn đề và trình bày từng bước giải quyết mạch lạc để thể hiện năng lực.

Câu hỏi về lý do nghỉ việc

Câu hỏi "Vì sao bạn rời công ty cũ?" là "bẫy" quen thuộc trong phỏng vấn mà nhiều ứng viên dễ mắc phải. Nếu trả lời tiêu cực, than phiền hoặc đổ lỗi, bạn có thể bị đánh giá không tốt về thái độ. Vì vậy, hãy chọn cách trả lời trung lập, tích cực, tập trung vào mục tiêu phát triển để thể hiện sự chuyên nghiệp và định hướng rõ ràng.

Câu hỏi về kinh nghiệm làm việc

Nhà tuyển dụng thường hỏi kỹ về nội dung trong CV để kiểm tra độ chính xác, nên nếu bạn phóng đại hoặc thiếu trung thực, bạn dễ lúng túng và bị đánh giá không tốt. Vì vậy, hãy đảm bảo thông tin chính xác, có thể giải thích rõ và trình bày cụ thể những gì mình đã làm. Đồng thời, sự thẳng thắn về hạn chế cùng tinh thần cầu tiến sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tích cực.

Câu hỏi về mức lương mong muốn

Câu hỏi về mức lương cũng có thể trở thành "bẫy" trong phỏng vấn. Nếu bạn đưa ra mức lương quá cao, nhà tuyển dụng có thể nghĩ rằng bạn chưa thực sự phù hợp. Ngược lại, nếu đưa ra mức quá thấp, bạn lại vô tình làm giảm giá trị của chính mình. Thực tế, điều họ muốn đánh giá là bạn có hiểu rõ năng lực bản thân và đã tìm hiểu thị trường đến đâu.

Để tránh rơi vào tình huống bất lợi, bạn nên tìm hiểu trước mặt bằng lương trong ngành và đưa ra một khoảng lương thay vì con số cố định. Chẳng hạn, thay vì nói "Mức lương mong muốn là 12 triệu", bạn có thể trả lời "Em mong muốn mức lương trong khoảng 11 - 13 triệu, tùy theo phạm vi công việc và chế độ đãi ngộ". Cách trả lời này vừa linh hoạt, vừa cho thấy bạn có sự chuẩn bị và nhận thức rõ về giá trị của mình.

Câu hỏi kiểm tra khả năng chịu áp lực

Thường nhà tuyển dụng sẽ cố tình tạo tình huống căng thẳng hoặc hỏi dồn dập để xem cách bạn phản ứng. Nếu bạn mất bình tĩnh, trả lời lúng túng hoặc thể hiện sự khó chịu, điểm đánh giá của bạn sẽ bị giảm.

Thực tế, họ không chỉ quan tâm đến nội dung câu trả lời mà còn muốn thấy cách bạn kiểm soát cảm xúc. Thế nên, hãy giữ bình tĩnh, trả lời chậm rãi, rõ ràng và tập trung vào câu hỏi. Khi bạn duy trì được sự điềm tĩnh và phong thái chuyên nghiệp, bạn sẽ gây ấn tượng tích cực và thể hiện khả năng làm việc tốt ngay cả trong môi trường áp lực.

Câu hỏi mở để đánh giá tư duy

Những câu hỏi như "Bạn sẽ làm gì khi được giao nhiệm vụ hoàn toàn mới?" hay "Mục tiêu của bạn trong 5 năm tới là gì?" không có đáp án đúng tuyệt đối, nhưng nếu trả lời chung chung hoặc không liên quan, bạn sẽ bị đánh giá thấp về khả năng đưa ra quyết định và thái độ với công việc.

Với những câu hỏi này, bạn nên trình bày quan điểm cá nhân rõ ràng, logic và phù hợp với vị trí ứng tuyển. Đồng thời, việc tìm hiểu công ty và luyện tập trả lời trước sẽ giúp bạn tự tin hơn, biến những câu hỏi tưởng khó thành cơ hội để thể hiện năng lực và tư duy của mình.

Hiểu và nhận diện các "bẫy" trong phỏng vấn là bước đầu tiên để biến thử thách thành cơ hội. Hãy bắt đầu luyện tập từ hôm nay, nghiên cứu công ty và chuẩn bị sẵn các câu trả lời thông minh, linh hoạt. Chúc bạn mỗi buổi phỏng vấn đều là cơ hội tỏa sáng và tiến gần hơn tới công việc mơ ước!