Ca sĩ Việt bị lỗ nặng khi mở quán cà phê ở TP.HCM: Phải cầm cố nhà, vay nợ ngân hàng

Nữ ca sĩ cho biết để có vốn mở quán, cô đã cầm cố căn nhà ở Kon Tum và vay ngân hàng được 700 triệu đồng.

Siu Black là giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt, được biết đến với biệt danh "họa mi núi rừng". Nữ ca sĩ gây dấu ấn nhờ chất giọng khỏe, nội lực cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng. Bên cạnh ca hát, cô từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh khi mở một quán cà phê tại TP.HCM.

Năm 2009, Siu Black khai trương quán Siu Black Coffee tại quận Tân Bình. Đây là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với việc kinh doanh. Quán được thiết kế theo phong cách Tây Nguyên, từ bàn ghế, vật dụng trang trí cho đến không gian sân khấu đều mang màu sắc của vùng đất nơi cô sinh ra.

Siu Black từng kỳ vọng nơi đây không chỉ là một quán cà phê mà còn trở thành điểm hẹn dành cho những người yêu văn hóa Tây Nguyên. Cô đưa nhiều vật dụng từ quê nhà về TP.HCM như chiêng, chóe, lồ ô, tượng nhà mồ... Nhân viên tại quán cũng có những người là người dân tộc thiểu số từ Tây Nguyên xuống thành phố làm việc.

Ngoài ca hát, Siu Black còn thử sức kinh doanh cà phê. Ảnh: FBNV

Quán cà phê của cô được mở vào năm 2009, mang tên Siu Black Coffee. Ảnh: Tổng hợp

Thời gian đầu, quán nhận được sự chú ý nhờ không gian khác biệt. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Chỉ khoảng 3 tháng sau khi khai trương, Siu Black từng chia sẻ rằng những ngày trời mưa, quán thường bị lỗ, trong khi những ngày thời tiết đẹp thì khách có thể đến đông.

Ban đầu, nữ ca sĩ không đặt nặng chuyện lời lỗ. Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết ý tưởng mở quán xuất phát từ mong muốn có một không gian phục vụ nhạc sống, tụ tập bạn bè và tạo việc làm cho những người thân ở quê. Chính vì vậy, cô thừa nhận đã không tính toán đầy đủ các khoản chi phí cũng như bài toán kinh doanh.

Sau khoảng 3 năm, việc kinh doanh không đạt kỳ vọng. Năm 2013, khi lần đầu công khai về tình trạng tài chính của mình, Siu Black cho biết cô đã mất hơn 2 tỷ đồng trong 3 năm làm kinh doanh. Theo nữ ca sĩ, khi quán hoạt động kém hiệu quả, nhiều người khuyên cô dừng lại nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vì hy vọng việc kinh doanh có thể sinh lời trở lại.

Siu Black cho biết cô đã mất hơn 2 tỷ đồng trong 3 năm làm kinh doanh. Ảnh: FBNV

Siu Black cũng từng nói cô rơi vào vòng luẩn quẩn khi "làm ăn thua lỗ lại vay mượn, lại tiếp tục thua lỗ thêm". Khi quán vắng khách, trong khi các show diễn cũng giảm dần, nữ ca sĩ phải tiếp tục vay tiền để trang trải, khiến khoản nợ ngày càng lớn.

Đến tháng 7/2013, Siu Black xác nhận khoản nợ của mình đã vượt 2,5 tỷ đồng. Nữ ca sĩ cho biết để có vốn mở quán, cô từng cầm cố căn nhà ở Kon Tum và vay ngân hàng được 700 triệu đồng, sau đó vay thêm bạn bè, người thân hơn 1 tỷ đồng. Cô dự tính nếu việc kinh doanh khó khăn thì có thể lấy tiền cát-xê đi hát để bù vào. Tuy nhiên, kế hoạch này không diễn ra như mong muốn.

Để có vốn mở quán, cô từng cầm cố căn nhà ở Kon Tum và vay ngân hàng được 700 triệu. Ảnh: FBNV

Thời điểm đó, câu chuyện nợ nần của Siu Black gây chú ý lớn. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đã không tính toán kỹ khi bước vào lĩnh vực kinh doanh và cho rằng đây là một sai lầm lớn của mình. Cô cũng khẳng định khoản nợ xuất phát từ việc làm ăn, vay mượn và thua lỗ chứ không phải lừa gạt hay giật nợ của người khác.

Sau khi hoạt động kinh doanh không hiệu quả, quán cà phê của Siu Black cũng không còn. Năm 2013, khi nhìn lại quãng thời gian này, nữ ca sĩ cho biết cô phải chấp nhận làm lại từ đầu và coi những gì đã xảy ra là bài học lớn sau lần đầu thử sức với kinh doanh.