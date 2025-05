Ca sĩ Vbiz biểu diễn tới 8 vũ trường/đêm, nhận cát-xê chục cây vàng hiện ra sao?

Lam Trường là ca sĩ nổi tiếng giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu 2000 với loạt hit như Mưa phi trường, Ghen, Tình phai, Tôi ngàn năm đợi, Gót hồng... gắn liền với thanh xuân của khán giả. Anh được khán giả yêu mến gọi với danh xưng "Anh Hai", được đánh giá cao vì chất giọng đặc trưng.

Lam Trường lớn lên trong một gia đình lao động nghèo có 11 người con, không ai theo nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, Lam Trường đã bộc lộ niềm đam mê ca hát. Anh thường xuyên theo bạn bè đi bán kẹo tại các sân khấu ca nhạc, tranh thủ nghe các nghệ sĩ nổi tiếng.

Khi sự nghiệp thăng hoa, Lam Trường đạt nhiều giải thưởng lớn. Anh được chọn là đại diện Việt Nam tham gia trong nhiều chương trình ca nhạc quốc tế tổ chức tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hong Kong… Năm 2014, anh là huấn luyện viên (HLV) Giọng hát Việt nhí và năm 2018 làm HLV cho Giọng hát Việt.

Lam Trường được biết đến với giọng hát ấm áp, truyền cảm. Anh chinh phục trái tim người hâm mộ qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng

Anh không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, đam mê và cống hiến cho nghệ thuật

Lam Trường nhiều lần kể về những kỷ niệm khó quên khi đi diễn từ thuở mới vào nghề cho tới khi thành danh. Anh từng chia sẻ vào khoảng năm 1996 khi là gương mặt trẻ vừa có tên tuổi, số tiền có được từ một bản hợp đồng lên đến 20 triệu đồng. Số tiền này lúc đó có thể mua được hàng chục cây vàng hoặc có thể mua được một mảnh đất.

Anh từng chia sẻ: "Cát-xê đầu tiên tôi có được là khi đi hát đám cưới. Tiền không nhiều lắm đâu nhưng tôi mừng quá trời. Tôi dùng hết số tiền đó sắm sửa thêm đồ, mua vải may trang phục biểu diễn. Trong nhóm chơi chung với tôi, có anh thích hát cũng là thợ may, anh may đồ cho mấy anh em luôn. Anh may rất đẹp nhưng lấy tiền công rất rẻ.

Sau này, tôi đi hát thêm ở vũ trường với cát-xê khoảng 80 - 120 nghìn đồng, sau này được nâng lên khoảng 200 nghìn đồng. Có đêm, tôi hát 8 vũ trường liền và thu nhập khoảng 1,6 triệu. Đó là số tiền rất lớn. Hồi đó, một bát phở mới có 5 nghìn đồng".

Lam Trường từng đi diễn tới 8 vũ trường trong một đêm, nhận cát-xê khủng

Vào năm 1996, anh nhận được hợp đồng lên tới 20 triệu đồng, số tiền có thể mua được hàng chục cây vàng hoặc 1 mảnh đất ở thời điểm đó

Tính tới thời điểm hiện tại, ca sĩ Lam Trường đã có khoảng hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Năm 2004 anh về chung một nhà với Ý An - một chuyên viên máy tính tại Mỹ. Họ có với nhau một cậu con trai tên Kiến Văn. Tuy nhiên tới năm 2011, Lam Trường thừa nhận đã chia tay với cô gái này.

Sau khi ly hôn 3 năm, Lam Trường kết hôn với vợ kém 17 tuổi tên Yến Phương. Cô từng là một fan của anh khi còn là một cô bé nhỏ tuổi. Yến Phương tốt nghiệp ngành quản trị tại trường Cao đẳng Cộng đồng Green River thuộc thành phố Auburn, bang Washington, Mỹ.

Sau 4 năm yêu xa, cả hai nên duyên vợ chồng vào năm 2014. Tới tháng 3/2017, cặp đôi đón con gái đầu lòng đặt tên là Phoebe. Nam ca sĩ từng cho biết bà xã tuy kém anh 17 tuổi nhưng chững chạc, sâu sắc và chín chắn. Ở bên cạnh Yến Phương, Lam Trường cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Anh từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và ly hôn vào năm 2011

Lam Trường từng thừa nhận mình là 1 người rất chiều con, việc dạy con ở nhà do vợ đảm nhận: "Người làm cha có con gái quá đỗi ngọt ngào, lần đầu tiên tôi tận hưởng cảm xúc đặc biệt như vậy. Bì (tên thân mật của bé Phoebe) có quyền nhõng nhẽo, nũng nịu với bố mẹ vì bé gái không mạnh mẽ như bé trai.

Tôi hay chiều con, còn Phương dạy con là chính. Những lúc ở nhà, tôi có thể chăm con từ tắm rửa, thay tã, cho ăn… đến đưa đi học để Phương nghỉ ngơi. Tôi cưng con đến nỗi Phương thấy mà chê tôi 'sến chảy nước'".

Đến năm 2014, Lam Trường kết hôn với Yến Phương, một du học sinh người Việt tại Mỹ kém anh 17 tuổi

Hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống ấm êm bên vợ trẻ và con gái - bé Phoebe