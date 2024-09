Danh ca Thái Châu mặc áo dài trang trọng trong ngày giỗ Tổ. Ngoài tri ân Tổ nghề, nam nghệ sĩ cầu bình an, chia sẻ với người dân chịu ảnh hưởng do bão số 3. "Không chỉ tôi mà tất cả người Việt Nam đều cầu nguyện cho đất nước, nhất là nơi chịu ảnh hưởng mưa bão mau chóng bình an, trở lại đời sống bình thường”, nam ca sĩ chia sẻ.