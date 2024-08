Ca sĩ khách mời của Miss Grand Vietnam 2024 "lép vế" hơn hẳn 2 mùa đầu

Dù đã trôi qua không ít ngày nhưng dư âm của Miss Grand Vietnam 2024 vẫn còn để lại khá nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Bên cạnh màn đăng quang đầy tranh cãi của tân Hoa hậu Võ Lê Quế Anh thì nhiều người còn phát hiện ra xuyên suốt thời lượng chương trình kéo dài gần 4 tiếng gần như vắng bóng sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời.

Đến gần khoảnh khắc trao giải cuối cùng, ca sĩ khách mời mới xuất hiện và biểu diễn 2 ca khúc sôi động. Tưởng ai xa lạ hóa ra là Hera Ngọc Hằng - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 và cũng là thành viên đầu tiên được công bố của nhóm nhạc không biết bao giờ mới được debut của nhà Sen Vàng mang tên SLAYDIES. Dù đã cố gắng khuấy đảo bầu không khí nhưng nhiều người vẫn cảm thấy Ngọc Hằng vẫn chưa thể làm tốt khi đứng trên 1 sân khấu hoành tráng như Miss Grand Vietnam, thậm chí có ý kiến cho rằng người đẹp này đã hát nhép cả 2 tiết mục.

Hera Ngọc Hằng biểu diễn Trót Say

Á hậu tiếp tục mang đến ca khúc Người Em Tìm Kiếm

Hera Ngọc Hằng là ca sĩ duy nhất xuất hiện trong đêm Chung kết

Nhìn lại danh sách ca sĩ khách mời của 2 mùa giải trước mới thấy Miss Grand Vietnam 2024 hoàn toàn bị "lép vế". Tại mùa đầu tiên, vòng Bán kết đã mời Trọng Hiếu - Lona Kiều Loan - Hoàng Rob biểu diễn. Sau đó, 3 cái tên xuất hiện trong đêm Chung kết là Đông Nhi - Bích Phương - MONO đã khiến netizen cảm thấy độ chịu chơi của BTC là như thế nào.

Đặc biệt, tân binh MONO thời điểm đó vừa mới debut đã mang đến bản hit "siêu to khổng lồ" Wating For You và tạo được hiệu ứng cực mạnh sau chương trình.

3 ca sĩ biểu diễn trong đêm Chung kết mùa đầu tiên khiến khán giả trầm trồ

MONO biểu diễn Waiting For You ở Chung Kết Miss Grand Việt Nam 2022

Khoảnh khắc ù òa gây sốt năm nào của MONO

Cú đá sau đó trở thành meme đi muôn nơi của MONO

Sang năm 2023, ngay từ đêm Bán kết, chương trình đã mời ngay Diva Thu Minh cùng 2 giọng ca trẻ đang được yêu thích là Wren Evans và Mỹ Mỹ. Nhiệm vụ khuấy đảo đêm Chung kết được giao phó cho Chi Pu - HIEUTHUHAI - Lona Kiều Loan.

Mùa 2 vẫn rất đỉnh khi có HIEUTHUHAI - Chi Pu và Lona Kiều Loan

Chi Pu biểu diễn Mashup Miss Showbiz - Từ Hôm Nay - Đoá Hoa Hồng ở Chung kết Miss Grand Vietnam 2023

Điểm khác biệt của Miss Grand Vietnam 2024 là không tổ chức Bán kết nên dĩ nhiên không có sự tham gia của ca sĩ khách mời. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy khó hiểu khi đêm Chung kết quan trọng được tổ chức vô cùng hoành tráng nhưng lại chỉ có mỗi Hera Ngọc Hằng - một ca sĩ "cây nhà lá vườn" đến góp vui.

Đến năm 2024 thì có mỗi Hera Ngọc Hằng lên hát

Thậm chí, dân tình còn cho rằng mùa giải năm sau của Miss Grand Vietnam chắc cũng không cần ca sĩ khách mời vì có thêm tân Hoa hậu Quế Anh có thể làm tốt vai trò của 1 idol Kpop như lời trưởng BTC hay Á hậu 2 Thu Hiền từng lọt top 7 Vietnam Idol 2023.

Năm sau có thể không cần mời ca sĩ vì đã có thêm Hoa hậu Quế Anh có thể làm tốt vai trò của 1 idol Kpop

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

- Rõ năm nay lắm tài trợ hơn mấy năm trước mà tổ chức kỳ cục thiệt. Không có Bán kết, không mời ca sĩ, nhạc xài lại nhạc năm ngoái, cameraman quay khiếp hồn!

- Hôm bữa tui nghe không làm Bán kết để dồn hết cho đêm Chung kết. Tui kiểu wow chắc hoành tráng lắm đây, chắc nhạc cũng cỡ Miss Universe Thailand, mời ca sĩ xịn sò các kiểu. Nhưng khi xem đêm chung kết tui xịt keo cứng người...

- Năm nay tổ chức chương trình hời hợt, không có ca sĩ khách mời rồi dùng nhạc cũ cho các phần thi.

- Năm sau khỏi cần khách mời luôn vì có Quế Anh rồi!