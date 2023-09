Cả nước phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1-4/9/2023), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch.

Số khách du lịch quốc tế tới các địa phương trọng điểm du lịch cơ bản tăng. Cụ thể, Đà Nẵng đón 78.900 lượt khách quốc tế; Hà Nội ước đón hơn 41.700 lượt (tăng 83,6% so với cùng kỳ); TP. Hồ Chí Minh ước đón 37.600 lượt (tăng 15% so với cùng kỳ); Khánh Hòa ước đón 23.450 lượt (tăng 363,34% so với cùng kỳ);... Trong đó, chủ yếu là khách mang các quốc tịch như Hàn Quốc, Trung Quốc, Âu, Mỹ với thời gian lưu trú khoảng 4-5 đêm.

640 nghìn lượt khách đến Hà Nội dịp nghỉ lễ

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, ước tính 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9), tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 640 nghìn lượt khách, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón 41,7 nghìn lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa ước đón 598,3 nghìn lượt, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Đông đảo du khách nước ngoài đã đến Hà Nội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. (Ảnh: TTXVN)

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày. Trong dịp này, thành phố Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm; nhiều du khách chọn các tour tham quan du lịch tại Thủ đô nhất là du lịch tại các điểm đến di tích di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Tính riêng 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1/9 đến hết ngày 3/9), Hà Nội đón hơn 574 nghìn lượt khách du lịch, bao gồm hơn 31 nghìn lượt khách du lịch quốc tế và 543 nghìn lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 1,76 nghìn tỷ đồng.

Sở Du lịch tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 20.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng. Đây là những hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tình cảm của Thành phố Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm Thủ đô dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Đồng thời, cũng là hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Tổng công ty vận tải Hà Nội; Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội (đơn vị quản lý vận hành khai thác xe buýt 2 tầng) tổ chức triển khai vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan Thủ đô bằng xe buýt hai tầng (ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ đã thực hiện 144 chuyến xe với hơn 6.336 lượt khách tham quan trải nghiệm).

Việc miễn phí vé trải nghiệm du lịch Thủ đô bằng xe buýt hai tầng nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới, được ngắm nhìn toàn cảnh Thủ đô từ trên cao và đến những danh lam thắng cảnh, góp phần thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với Hà Nội.

Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời tiếp tục kích cầu các hoạt động du lịch thu hút khách đến Hà Nội, lan tỏa giá trị của áo dài trong đời sống xã hội.

Gần 20.000 lượt khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, từ ngày 1 đến 4/9, toàn tỉnh đón 222.705 lượt khách, tăng 47,5% so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022. Trong đó, có 19.646 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 128% so với năm 2022, khách du lịch nội địa đạt 203.059 lượt khách, tăng 42,6% so với năm 2022. Doanh thu đạt trên 230 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm 2022.

Với sự tăng trưởng vượt trội trên, doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt trên 230 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm 2022.

Ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đón du khách nhân dịp lễ Quốc khánh. Hoạt động đón tiếp khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch được bảo đảm an toàn, chu đáo. Các cơ sở kinh doanh du lịch đã thực hiện nghiêm công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định của pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch.

Doanh thu từ du lịch dịp 2/9 năm nay của tỉnh Ninh Bình đạt trên 230 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm 2022

Một số khu, điểm du lịch tiếp đón đông du khách, tiêu biểu, như: Khu du lịch Tràng An đón 54.000 lượt khách, Khu phố cổ Hoa Lư đón trên 42.000 lượt, Khu chùa Bái Đính đón trên 41.000 lượt, Vườn chim Thung Nham đón gần 30.000 lượt, Vườn quốc gia Cúc Phương đón gần 8.000 lượt khách, Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động đón gần 6.500 lượt khách.

Công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt từ 70-75%. Đặc biệt tối 2 và 3/9, công suất sử dụng phòng đạt trên 90%. Các cơ sở lưu trú lớn đều kín phòng trong dịp nghỉ lễ.

Các hãng lữ hành của tỉnh tổ chức nhiều tour du lịch cho khách du lịch là người dân trong tỉnh đi du lịch tại các tỉnh miền Trung, miền Nam và các tỉnh Đông Bắc, như Hải Phòng, Quảng Ninh, các tỉnh Tây Bắc…

Sở Du lịch Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; bên cạnh đó đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, du lịch cộng đồng cho trên 300 người lao động du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách trong dịp nghỉ lễ.

Lượng khách đến miền Trung tăng mạnh

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong dịp Lễ Quốc khánh (từ 1/9 - 4/9), tổng số du khách đến địa phương ước đạt 90.000 lượt (tăng 40,6% so với cùng kỳ), doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 78 tỷ đồng (tăng 44,4% so với cùng kỳ).

Khách lưu trú ước đạt 36.570 lượt, trong đó có 10.690 lượt khách quốc tế (tăng 226,7%); công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 55% (các ngày 1/9, 2/9 và 3/9 công suất phòng của các khách sạn trên 70%, riêng trong ngày 2/9 hầu hết các khách sạn nội đô, khách sạn nghỉ dưỡng, homestay trên địa bàn thành phố, huyện Phú Lộc và huyện A lưới đạt 100%).

Trong ngày 2/9 có trên 51.000 lượt khách vào tham quan các điểm di tích thuộc khu di sản Huế.

Tại Đà Nẵng, theo Sở Du lịch Thành phố, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 2/9 đạt khoảng 254.000 lượt, tăng 6,3% so với năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt gần 78.900 lượt và khách nội địa đạt hơn 175.100 lượt. Đa số là khách đi lẻ, chiếm khoảng 85%. Tổng thu du lịch ước đạt gần 915 tỷ đồng.

Lượng khách lưu trú đạt khoảng 75.500 lượt, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân đạt 50-55%, trong đó khách lưu trú tập trung đông nhất vào các ngày 1/9 và 2/9.

Một số khu điểm đón lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills hơn 47.000 lượt khách, Công viên châu Á hơn 12.000 lượt khách, Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài khoảng 20.000 lượt khách, Công viên nước Mikazuki khoảng 12.000 lượt khách, Danh thắng Ngũ Hành Sơn khoảng 21.000 lượt khách. Ngoài ra, khách du lịch trong nước và quốc tế cũng tập trung mua sắm, sử dụng dịch vụ ẩm thực rất đông tại các chợ trung tâm Đà Nẵng.

Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 1/9 - 4/9 là 492 chuyến, tăng 66 chuyến so với năm 2022. Trung bình mỗi ngày có 122 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó có 73 chuyến bay nội địa và 49 chuyến bay quốc tế.

Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài hút khách

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, lượng khách đến Khánh Hòa dịp lễ 2/9 tăng nhẹ. Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ Lễ đạt 503.154 lượt khách, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 68,69%.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn trong các ngày nghỉ lễ tại Khánh Hòa được đảm bảo, các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Du lịch miền Nam nhiều khởi sắc

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP. Hồ Chí Minh ước đón và phục vụ 960.000 lượt (tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022). Công suất phòng trung bình ước đạt khoảng 80%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5,% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Bà Rịa – Vũng Tàu ước đón và phục vụ 502.865 lượt khách (tăng 28,26% so với cùng kỳ năm 2022). Công suất trung bình của CSLTDL đạt 80-85%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 275,722 tỷ đồng.

Bình Thuận ước đón và phục vụ 116.000 lượt khách (tăng 26% so với cùng kỳ 2022), công suất trung bình của CSLTDL đạt từ 70-90%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 290 tỷ đồng.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kết quả hoạt động du lịch dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 đã cho thấy du lịch nội địa đã phục hồi, là đòn bẩy cho du lịch quốc tế. Đây là tín hiệu khả quan cho mùa du lịch lễ hội cuối năm và mùa đón khách inbound của thị trường Việt Nam.