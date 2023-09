Ngọc Châu Âu đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2023 đi tìm chủ nhân vương miện "Wings of the grand"

Tối ngày 27/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đêm Chung kết Toàn quốc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 được tổ chức vô cùng thành công. Theo đó, Tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2023 gọi tên Lê Hoàng Phương, Á hậu 1 - Bùi Khánh Linh, Á hậu 2 - Bùi Quí Minh Nhàn, Á hậu 3 - Lê Thị Hồng Hạnh, Á hậu 4 - Đặng Hoàng Tâm Như. Góp phần vào khoảnh khắc đăng quang tuyệt vời cho Top 5 Miss Grand Vietnam 2023 chính là vương miện và tiara được chế tác bởi thương hiệu kim cương & trang sức Ngọc Châu Âu. Đồng thời đây chính là Nhà tài trợ vương miện của cuộc thi năm nay.



Nghi thức chuyển giao vương miện diễn ra vô cùng long trọng. Hoa hậu Hoàng Thanh Nga - Nhà sáng lập thương hiệu kim cương & trang sức Ngọc Châu Âu, đã chuyển giao vương miện đến ThS Phạm Kim Dung - Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Khoảnh khắc chuyển giao vương miện thay lời gửi gắm sứ mệnh của Ngọc Châu Âu dành cho Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2023 trong hành trình đương nhiệm sắp tới.

Hoa hậu Hoàng Thanh Nga trao vương miện cho ThS Phạm Kim Dung

Vương miện Miss Grand Vietnam 2023 với tên gọi "Wings of the grand" - Đôi cánh hòa bình là thiết kế của tác giả Nguyễn Hoàng Khang đã xuất sắc vượt qua hàng trăm bài dự thi được BGK và khán giả bình chọn trong phần thi "Thiết kế vương miện" để trở thành vương miện dành cho Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Vương miện và tiara được Hoa hậu Hoàng Thanh Nga cùng đội ngũ nghệ nhân của Ngọc Châu Âu dành thời gian nghiên cứu và chế tác. Bên cạnh sự sang trọng, đẳng cấp vốn có, chiếc vương miện này còn ẩn chứa bên trong thông điệp đầy ý nghĩa. Lồng ghép trong thiết kế là sự mềm mại và tinh tế của chim bồ câu, hoa sen, cây lúa, hình ảnh quen thuộc của người Việt Nam với khát vọng hòa bình, ấm no, hạnh phúc và tự do.

Vương miện Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 được đội ngũ chế tác Ngọc Châu Âu tỉ mỉ hoàn thành trong tổng thời gian 1.080 giờ. Vương miện được chế tác từ Vàng 24K, kết hợp cùng 872 viên Đá kim cương zirconia, 380 viên Citrine vàng và 255 viên Ngọc lục bảo xanh Emerald với nhiều kích cỡ khác nhau được cắt mài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt tạo nên sự lấp lánh, sang trọng, đẳng cấp. Tiara dành cho các á hậu Miss Grand Vietnam 2023 cũng là những thiết kế vô cùng kỳ công và sang trọng, được chế tác từ vàng 24k và 2.400 viên đá quý nhập khẩu.

Top 5 Đăng quang với vương miện từ Ngọc Châu Âu

Thông qua chiếc vương miện này, Hoa hậu Hoàng Thanh Nga - Nhà sáng lập thương hiệu Ngọc Châu Âu hy vọng rằng, cô gái dành ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam 2023 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 sẽ mang chiếc vương miện "Wings of the Grand" đến với bạn bè quốc tế, lan toả phẩm chất kiên cường, nghị lực và khát vọng hoà bình của người dân Việt Nam nói chung và Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 nói riêng.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu với vương miện "Wings of the grand" đến từ Kim cương & trang sức Ngọc Châu Âu

Đồng hành cùng Miss Grand Vietnam 2023, Ngọc Châu Âu còn mang đến cho 44 thí sinh những khoảnh khắc thăng hoa đầy ấn tượng trong đêm chung kết toàn quốc. Những thiết kế tinh tế, sang trọng và độc đáo của trang sức kim cương Ngọc Châu Âu đã trở thành điểm nhấn tôn vinh cho vẻ đẹp rạng rỡ của các cô gái qua các màn trình diễn.