Cả lớp hùa nhau gọi giáo viên dạy Toán bằng tên 1 con vật, biết được sự thật đằng sau thầy giáo òa lên khóc

Thầy Jack - một giáo viên dạy Toán tại Mỹ đã vô cùng bất ngờ khi biết sự thật đằng sau biệt danh mà học sinh lớp 8 đã đặt cho mình. Theo đó, trong suốt một năm học vừa qua, thầy Jack để ý học sinh cứ gọi mình là "goat" (tạm dịch: con dê). Ban đầu, khi thấy học trò trêu đùa như vậy, thầy giáo cũng rất thoải mái mà đáp lại: "We are goats" (Tạm dịch: Chúng ta là những con dê - PV).

Thầy giáo chưa bao giờ suy nghĩ tại sao học sinh lại gọi mình như thế, bẵng đi một thời gian, thầy chợt nhớ đến biệt danh mà học sinh đã từng gọi mình và nhận ra bản thân "thực sự chưa bao giờ hiểu" trò đùa của những cô cậu học trò tinh nghịch.

Vậy nên, thầy đã quyết định đặt câu hỏi trên mạng xã hội rằng: "Trong suốt năm học vừa qua, học sinh luôn gọi tôi là con dê (goat). Không hiểu từ 'goat' thực sự có nghĩa là gì nhỉ? Tôi sợ rằng học trò đang công khai chế nhạo tôi mà bản thân không hề hay biết".

Ảnh minh họa

Bài đăng của thầy giáo dạy toán này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. Tuy nhiên, đây không phải là những lời chế nhạo như thầy nghĩ mà chính là một lời khen mà học sinh dành cho thầy.

"Chúc mừng thầy nhé, được học sinh khen công khai thế này cơ mà", một cư dân mạng bình luận. "Làm nghề chỉ mong học sinh khen là 'goat' thôi", một netizen khác chia sẻ.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thầy giáo này hỏi thêm: "Tại sao lại là khen vậy?".

Một cư dân mạng đáp lại nỗi thắc mắc của thầy giáo: "GOAT ở đây không phải nghĩ là con dê, mà nó là từ viết tắt của Greatest Of All Time (Vĩ đại nhất của mọi thời đại), hay các bạn trẻ hay kháo với nhau là 'đỉnh của chóp' đấy. Trong trường hợp này, các bạn học sinh đang khen thầy dạy hay, dễ hiểu và trong lòng họ, thầy là người thầy vĩ đại đấy".

Sự thực đúng là vậy, bởi tra nghĩa của từ này trên các từ điển trực tuyến như Cambridge thì GOAT là từ viết tắt của Greatest Of All Time, tức vĩ đại nhất lịch sử. Nó dùng để chỉ hoặc mô tả người đã thể hiện tốt hơn bất kỳ ai khác (cách định nghĩa gốc: used to refer to or describe the person who has performed better than anyone else ever).

Sau khi biết sự thật, thầy Jack òa khóc vì không nghĩ rằng học trò lại dành nhiều tình cảm cho mình như vậy. Thế mới thấy, "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", các bạn học sinh tinh nghịch luôn có cách đặc biệt để thể hiện tình cảm cho những người đã dìu dắt mình.

Theo Newsweek