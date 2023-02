Ca khúc trăm triệu view Bống Bống Bang Bang đã được Isaac làm mới tại sự kiện Lof Malto như thế nào?

Muôn vàn biểu cảm "cưng xỉu" của "đệ nhất mỹ nam"



Isaac từng than thở trong một sự kiện rằng: "Mọi người đừng khen Isaac đẹp trai mãi nữa, để cho tôi có được một hit quốc dân đi!". Quả thật, Isaac "nam thần không góc chết" của làng nhạc Việt, luôn nhận được quá nhiều lời khen ngợi về visual sáng ngời ngời. Tuy nhiên, ngoài nhan sắc "hút mắt", Isaac còn có rất nhiều những biểu cảm đáng yêu, mà cái nào cũng "cưng muốn xỉu" như khi tham gia sự kiện của Lof Malto.

Ngẫu hứng rủ 2.000 teen nhảy trend Tiktok

Isaac bất ngờ rủ 2.000 teen Thái Nguyên nhảy chiếc trend Tiktok gây bão mùa Valentine vừa qua mang tên "Đâu ai dám hứa". Diện bộ vest vàng "đốn tim" fan, Isaac nhún nhảy và dịu dàng hướng dẫn teen nữ đứng cạnh nhảy cùng anh. Thật đúng là "anh idol cùng nàng fan gơ may mắn". Isaac "feet the beat" điệu nhảy tuy đơn giản nhưng khiến người xem trầm trồ "bánh cuốn" vì "nội dung quá đẹp trai".

Anh Xái chiều fan là số 1

Không chỉ chiêu đãi những màn trình diễn vô cùng thu hút, lôi cuốn, Isaac còn dành thời gian xuống sân khấu giao lưu cùng fan. Anh không ngại trò chuyện với fan nhí, khi bị người hâm mộ nắm tay, ôm chặt, mang cả "ảnh dìm" đến check-in, Isaac chỉ biết cười trừ vì chiều fan. Tại fan meeting, nam ca sĩ tự tay trao tặng những hạt mầm, ký tặng cho từng fan dù gương mặt mướt mồ hôi.

Isaac "ngầu" hệt như Leo Lof

Trên "chuyến tàu Lof Malto", Isaac đại diện cho Leo Lof của biệt đội Malto Gang, nhân vật sở hữu kiến thức uyên thâm, cùng tài năng lãnh đạo. Không chỉ vậy, Leo Lof mang một trái tim lương thiện và vô cùng ấm áp bên cạnh những người bạn Mie, Tony, Ace và Ozzy.

Nhìn bức ảnh ai cũng sẽ phải thốt lên "Isaac và Leo Lof ngầu hệt nhau luôn, quá mê!"

Biệt đội Malto Gang gồm Mie, Ozzy, Tony, Leo Lof và Ace

Sáng ngày 19/2 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thái Nguyên, những đại sứ Lof Malto gồm ca sĩ Isaac, diễn viên Him Phạm, Zybi Thanh Trúc và Tiktoker Thủng Long Family cùng 2.000 teen "check in" chuyến tàu ý nghĩa của Lof Malto để đi bộ đồng hành lan toả yêu thương. Bên cạnh việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe với hoạt động đi bộ, mỗi bạn học sinh tham gia sẽ đóng góp 30 ngàn đồng vào nguồn Quỹ dành để trao tặng những phần quà cho các em học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập của tỉnh. Sau phần giao lưu, biệt đội Lof Malto đã trình diễn diễn âm nhạc, vũ đạo, hòa cùng sự cuồng nhiệt của hàng ngàn teen Thái Nguyên.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong ngày hội Lead with Lof thuộc chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài - Dẫn dắt tương lai" do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) - Thương hiệu Lof Malto tổ chức trong năm học 2022 - 2023.

Tinh thần, năng lượng "Lead with Lof" đã được truyền tải đến 2.000 bạn "teen" "Gen Z" tại quảng Trường Võ Nguyên Giáp, hòa cùng những lời ca, bài hát, màn trình diễn đặc sắc. Mỗi học sinh, ai cũng mang trong mình những ước mơ, hoài bão riêng. Mong rằng các bạn sẽ được gieo những mầm xanh ước mơ bằng tình yêu thương, với thái độ sống khỏe mạnh và an toàn như tinh thần "Lead with lof" mà các đại sứ Lof Malto mang đến.

Ngày 24/3, Lof Malto sẽ ra mắt dự án phim học đường hoành tráng mang tên Lof Malto School. Đây chính là món quà giải trí mà thương hiệu sữa dành riêng cho genZ gửi tặng đến teen cả nước.

