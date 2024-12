Cả khu phố phải ngoái nhìn 1 tấm bảng người đàn ông gắn trên xe máy: Phải yêu cỡ nào mới làm được như này?

Muốn biết người đàn ông yêu vợ thế nào thì đừng nghe anh ta nói, hãy nhìn anh ta làm. Nếu người đó vì vợ con và gia đình mà có thể làm những việc không giống ai, nghĩ ra mọi cách để chăm sóc người phụ nữ của mình thì chúc mừng, bạn đã chọn đúng người. Mới đây, trên Threads đang lan truyền một bài đăng với chủ đề này.

Theo đó bài đăng là chùm ảnh một người chồng ở Hà Nội đang chở vợ trên đường bằng xe máy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi người ta nhìn xuống tấm biển phía dưới biển số xe. Anh chồng viết: “Xe đèo vợ bầu, xin né né ra”.

Dòng chữ chứa đựng muôn vàn yêu thương mà người chồng dành cho vợ con

Để thông báo tối đa với mọi người, tấm biển được in màu đỏ cực kỳ nổi bật, toàn bộ dòng chữ cũng được viết in hoa. Đặc biệt, anh chồng còn nhấn mạnh bằng cách in chữ BẦU to nhất.

Chùm ảnh được đăng tải cùng với dòng chú thích đầy ngưỡng mộ: “Nhìn thôi đã biết ai là ‘nóc nhà’ rồi. Một người chồng chở vợ trên đường nhưng biển chữ gắn trên xe lại ngọt ngào quá. Xe nhỏ mà chở cả thế giới. Yêu quá!”.

Người chồng có khi chở vợ, có lúc không nhưng tấm biển thì vẫn giữ nguyên vị trí trên xe

Phía dưới khoảnh khắc này, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú cho cặp đôi. Ai nấy đều đồng tình rằng anh chồng phải rất yêu thương, luôn muốn đảm bảo cho vợ con được an toàn tối đa thì mới có thể làm như thế. Vì vậy mà trong khi hội độc thân tranh thủ “xin vía” thì nhiều chị vợ cũng không quên tag chồng mình vào để xem chồng người ta mà học hỏi.

“Đúng là chồng người ta không bao giờ làm mình thất vọng”, “Nhìn là biết họ yêu nhau nhiều cỡ nào. Chúc anh chị hạnh phúc!”, “Mỗi lần nhìn thấy mấy tấm biển thế này là tôi lại vui lây”, “Họ lo cho nhau nhưng người cảm động là tôi”, “Có thêm niềm tin vào tình yêu rồi đó”, “Nộp tiền mạng là để xem mấy thứ dễ thương thế này nè”,... là một số lời nhắn gửi từ dân tình.

Thực tế, những khoảnh khắc hạnh phúc này đã từng xuất hiện trên Facebook từ năm 2022 và bây giờ được chia sẻ lại ở Threads.

Hiện tại, vẫn chưa rõ danh tính cặp vợ chồng nọ nhưng ở cả 2 thời điểm, bài đăng đều nhận về hàng nghìn lượt yêu thích. Điều này phần nào cho thấy sức mạnh đặc biệt của sự tích cực, chẳng cần phải tin tức giật gân mà chỉ một hành động nhỏ xíu cũng có thể lan tỏa rộng rãi đến tất cả mọi người.

(Ảnh: MXH)