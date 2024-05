Buồn phiền vì Gin Tuấn Kiệt liên tục vắng nhà, Puka dặn dò một điều đến ông xã

Hơn 6 tháng sau khi kết hôn, Puka và Gin Tuấn Kiệt vẫn thường xuyên phát cẩu lương trên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1989 than thở vì ông xã liên tục đi công tác vắng nhà. "Đi làm xuyên ngày xuyên đêm không ngủ ở nhà, rồi còn lấy gấu của tôi đi luôn. Ba chấm thiệt chứ", Puka cho hay.



Dù công khai "chê trách" nhưng nữ diễn viên sinh năm 1989 vẫn có động thái ủng hộ Gin Tuấn Kiệt. Cụ thể trên story, Puka đã đăng tải hình ảnh của ông xã khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Cô còn viết dòng trạng thái trêu đùa hả hê: "Sao trồng chuối trên mặt nước được hay vậy ta".

Puka từng than thở buồn bã lúc rạng sáng vì Gin Tuấn Kiệt liên tục vắng nhà

Nữ diễn viên sinh năm 1989 sau đó vẫn có động thái ủng hộ khi chia sẻ hình ảnh ông xã khi tham gia gameshow

Ở hậu trường chương trình Anh Trai Say Hi, Gin Tuấn Kiệt đã tiết lộ lời dặn dò đặc biệt của bà xã Puka khi tham gia show thực tế: "Anh hãy giữ mình". Bên cạnh đó, anh còn cho biết đem vào chương trình 1 vật bất li thân chính là món đồ liên quan tới nửa kia: "Tôi tính mang 1 cái gì đó món đồ của vợ theo nhưng do thấy mang theo thì hơi gấp quá. Hiện tại vì vẫn đang đeo nhẫn cưới. Cũng là vợ anh ở đây". Chỉ qua hành động này, cư dân mạng liền trầm trồ về những động thái tình cảm của cặp đôi.

Nam diễn viên chia sẻ những mong muốn khi tham gia chương trình: "Chắc chắn khi đến với Anh Trai Say Hi thì mình muốn làm rõ nét nhất chính là phần ca sĩ của mình. Đây là 1 chương trình hay khi ghép lại nhiều anh em thành 1 nhóm để mình trình diễn một ca khúc, giống như 1 phần làm sống lại tuổi thơ ngày xưa của Gin khi học lớp 12. Thời điểm đó, Gin có tham gia 1 nhóm nhạc".

Gin Tuấn Kiệt có những chia sẻ thú vị ở hậu trường chương trình Anh Trai Say Hi

Anh tiết lộ lời nhắn và món đồ đặc biệt liên quan tới Puka khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi

Nam ca sĩ mong muốn sẽ thể hiện tốt khả năng ca hát của mình trong chương trình này

Gin Tuấn Kiệt đang bận rộn tập luyện, ghi hình cho chương trình hot Anh Trai Say Hi chuẩn bị lên sóng vào tháng 6 tới. Chương trình này hội tụ hàng loạt cái tên sao nam nổi tiếng trong showbiz Việt như rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Erik... Về lý do tham gia show, Gin Tuấn Kiệt cho hay: "Mong muốn mọi người sẽ thấy được hình ảnh nhiều màu sắc hơn của Gin trong âm nhạc".

Gin Tuấn Kiệt đang bận rộn tập luyện, ghi hình cho chương trình hot Anh Trai Say Hi chuẩn bị lên sóng vào tháng 6 tới

Vào tháng 3/2024, Puka từng lên tiếng đáp trả khi bị một cư dân mạng chê bai, đánh giá là "hoa hoè, vẽ chuyện" khi được Gin Tuấn Kiệt gửi tặng 1 giỏ hoa lớn. Nữ diễn viên sinh năm 1989 thẳng thắn cho hay: "Lo cho cuộc sống mình đi, sao lo cho tôi hoài vậy. Phí cả đời người của bà đó bà. Cố gắng sống vui và hạnh phúc cho tương lai nhé".

Cô cũng từng không ngại đối đáp lại khi bị chê bai nhan sắc. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội kém duyên đưa ra nhận xét: "Chú rể quá đẹp, cô dâu xấu mặt dài nói chuyện thì lưỡi bị cụt đớt đớt ghê quá". Sau đó, nữ diễn viên có động thái đáp trả: "Mà người ta vẫn có được chồng đẹp nha bà".

Puka không im lặng mà thẳng thắn lên tiếng đáp trả những bình luận kém duyên của netizen

Puka và Gin Tuấn Kiệt là "cặp đũa lệch" Vbiz được nhiều khán giả yêu mến. Puka lớn hơn Gin Tuấn Kiệt 4 tuổi, cả hai có cảm tình sau khi tham gia chung các gameshow, phim ảnh. Đầu tháng 11/2023, cả hai bắt đầu tổ chức chuỗi đám cưới hoành tráng đánh dấu về chung một nhà.

Sau 4 năm bên nhau, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã tổ chức đám cưới hoành tráng

Cả hai đã có 4 năm bên nhau trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Puka từng chia sẻ: "Thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên Puka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay.

Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ 'trách nhiệm' nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Puka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước". Sau khi về chung một nhà, cả hai cùng đi du lịch ở các địa điểm nổi tiếng trong nước và nước ngoài.