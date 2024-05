Puka đăng story lúc rạng sáng, buồn bã vấn đề liên quan tới Gin Tuấn Kiệt sau 6 tháng kết hôn

Vào tháng 11/2023, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã chính thức về chung một nhà. Sau 6 tháng kết hôn, cuộc sống của cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Rạng sáng ngày 24/5, nữ diễn viên sinh năm 1989 chia sẻ đoạn tin nhắn với ông xã Gin Tuấn Kiệt trên story.

Trong tin nhắn, cặp đôi bày tỏ tình cảm, nỗi nhớ tới đối phương. Puka viết: "Em cũng nhớ chồng lắm. Tối nay ngủ một mình. Không ai ôm". Bà xã Gin Tuấn Kiệt thể hiện sự buồn bã khi nửa kia liên tục đi công tác và vắng nhà: "Đi làm xuyên ngày xuyên đêm không ngủ ở nhà, rồi còn lấy gấu của tôi đi luôn. Ba chấm thiệt chứ".

Ở story này, Puka còn đính kèm bài hát Hôm nay tôi cô đơn quá của ca sĩ Tóc Tiên. Sau nửa năm về chung một nhà, Puka và Gin Tuấn Kiệt vẫn vô cùng hạnh phúc, quan tâm và chăm chút cho đối phương.

Puka chia sẻ đoạn tin nhắn với ông xã Gin Tuấn Kiệt trên trang cá nhân

Nữ diễn viên sinh năm 1989 buồn bã vì chồng đi làm việc liên tục và không ngủ ở nhà

Được biết, Gin Tuấn Kiệt đang bận rộn tập luyện, ghi hình cho chương trình hot Anh Trai Say Hi chuẩn bị lên sóng vào tháng 6 tới. Chương trình này hội tụ hàng loạt cái tên sao nam nổi tiếng trong showbiz Việt như rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Erik... Về lý do tham gia show, Gin Tuấn Kiệt cho hay: "Mong muốn mọi người sẽ thấy được hình ảnh nhiều màu sắc hơn của Gin trong âm nhạc".

Vào ngày 22/5 vừa qua, ông xã Puka còn viết bài đăng gửi lời cảm ơn dành cho những người hâm mộ đã gửi đồ ăn tới địa điểm ghi hình chương trình Anh Trai Say Hi. "250 phần cơm tấm và 630 chai nước ép trái cây của mọi người đã tiếp thêm nhiều năng lượng cho các anh trai và khán giả tại trường quay", Gin Tuấn Kiệt viết.

Gin Tuấn Kiệt đang tham gia chương trình Anh Trai Say Hi

Nam diễn viên hiện tại đang tất bật ghi hình, luyện tập chăm chỉ cho các tiết mục

Vào tháng 6 sắp tới, Gin Tuấn Kiệt cùng 29 "anh trai" sẽ chính thức được lên sóng

Thời gian vừa qua, Puka không ít lần bị soi dấu hiệu như đang mang thai. Nguyên do vì nữ diễn viên 8x liên tục vắng bóng trong các sự kiện showbiz. Ngoài ra, netizen không thấy cô đăng ảnh "full HD" khoe body nóng bỏng như trước mà chỉ zoom cận mặt hoặc chọn góc chụp giấu vóc dáng hiện tại. Với loạt hint liên tiếp này, cư dân mạng đặt ra nghi vấn nữ diễn viên và Gin Tuấn Kiệt sắp gia nhập hội bố mẹ bỉm.

Giữa lúc cư dân mang xôn xao bàn tán, vào tháng 4/2024, Puka đã lên tiếng phủ nhận. "Sao nhiều người nói em có bầu quá vậy. Mặt mộc em giống có bầu lắm hả ta? Em chưa có tin vui, khi nào có em thông báo cả nhà vui cùng em", bà xã Gin Tuấn Kiệt cho hay.

Sau khi kết hôn, Puka liên tiếp vướng nghi vấn đang có tin vui

Tuy nhiên nữ diễn viên sinh năm 1989 đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận

Cả hai đã có 4 năm bên nhau trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Puka từng chia sẻ: "Thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên Puka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay.

Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ 'trách nhiệm' nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Puka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước". Sau khi về chung một nhà, cả hai cùng đi du lịch ở các địa điểm nổi tiếng trong nước và nước ngoài.

Sau 4 năm bên nhau, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã tổ chức đám cưới hoành tráng

Cả hai cùng đi du lịch tận hưởng cuộc sống ở các địa điểm nổi tiếng

Thời gian qua, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội

Puka từng chia sẻ về lý do không công khai chuyện hẹn hò với ông xã Gin Tuấn Kiệt trong suốt 4 năm. Cô cho biết vì không muốn khán giả tập trung vào đời tư quá nhiều: "Đơn giản thôi, đó là chuyện cá nhân của mỗi người. Puka là người làm nghệ thuật, được khán giả quan tâm thì mình rất biết ơn, nhưng mình không muốn khán giả quan tâm vào chuyện đời tư quá nhiều.

Hai đứa thật ra cũng không gọi là giấu nhẹm luôn đâu, Puka và Gin vẫn công khai với gia đình, bạn bè và những người thân thiết xung quanh hầu như ai cũng biết câu chuyện tình yêu của hai đứa. Cho nên khi lên sóng hay đi show thì mọi người hay chọc là vậy. Phía sau hậu trường, hai đứa cũng không né tránh gì, chỉ là mình không muốn việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc thôi".

Trước khi kết hôn, cặp đôi giấu chuyện hẹn hò yêu đương với công chúng