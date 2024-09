Mới đây, đông đảo khán giả yêu mến bộ phim Emily In Paris đã không khỏi “sốc” bởi một tình tiết trong tập 8 mùa 4 vừa lên sóng Netflix. Tập phim này có tên Back on The Crazy Horse với tình tiết cô bạn thân của Emily là Mindy tiết lộ về việc cô sẽ trình diễn trong hộp đêm Crazy Horse đình đám của Paris. Đây là một hộp đêm có thật ở Paris, cực kì nổi tiếng trên toàn thế giới bởi các màn trình diễn của vũ công thoát y, kết hợp với các vũ đạo và đạo cụ hoành tráng.

Chi tiết này ngay lập tức khiến khán giả thế giới không khỏi xôn xao khi rất giống với sự thật Lisa (BLACKPINK) từng làm MXH “chấn động” với màn trình diễn cũng tại CLB thoát y Crazy Horse. Hàng loạt những tranh cãi bất tận đã diễn ra xoay quanh việc Lisa trình diễn ở địa điểm này. Nhiều người cho rằng chi tiết Mindy diễn ở Crazy Horse chính là cách NSX “cà khịa” về việc Lisa trình diễn cũng tại nơi đây.

Buổi diễn của Lisa tại Crazy Horse đã gây sốc với khán giả toàn cầu.

Nữ diễn viên thủ vai Mindy - Ashley Park thừa nhận đã cực kì căng thẳng khi đóng cảnh nhảy khỏa thân với People: "Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi diễn viên. Chúng tôi cứ có ký ức lặp đi lặp lại về việc đứng trên sân khấu, không biết mình đang làm gì trong bộ đồ lót. Đó thực sự là những gì tôi đã phải trải qua. Cảnh quay thật căng thẳng. Nếu như không có biên đạo múa Kyle Hanagami và đoàn làm phim, tôi không nghĩ mình có thể thực hiện được. Thế nhưng tôi thực sự tự hào và đó là một trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ quên".

Mindy trong Emily In Paris.

Chưa dừng lại ở đó, Mindy trong phim còn hẹn hò với nhân vật Nicolas, là đại thiếu gia giữ vị trí thừa kế của tập đoàn chuyên kinh doanh xa xỉ phẩm có tên JVMA. Nếu bạn thấy chi tiết này quen quen thì chính xác: Lisa ở ngoài đời cũng đang hẹn hò với thiếu gia Frédéric Arnault, một trong những người thừa kế của tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH danh tiếng toàn thế giới. Chi tiết hẹn hò này giống nhau đến đáng ngạc nhiên đến mức không biết là NSX cố tình hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Mindy và Nicolas...

Rất giống với Lisa và Frédéric...

Mindy Chen trong phim ban đầu sống ở Thượng Hải, sau đó chuyển đến Paris để tìm cơ hội cho cuộc đời. Cô ca sĩ đầy tham vọng Mindy nhanh chóng trở thành bạn với nhân vật chính Emily sau khi họ tình cờ gặp nhau trong một công viên. Chi tiết là một ca sĩ cũng gợi nhắc đến Lisa khi cô nàng cũng là thành viên BLACKPINK.

Và cuối cùng, Mindy Chen trong phim cũng từng là giám khảo một cuộc thi về âm nhạc tại Trung Quốc. Cũng vô tình làm sao khi Lisa cũng từng là HLV show Thanh Xuân Có Bạn mùa 2 và mùa 3 của Trung Quốc!