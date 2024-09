Hiện ở làng nhạc Hàn Quốc, chuyện những nghệ sĩ đi theo phong cách gợi cảm hay ca sĩ không ngại biểu diễn trên sân khấu với vũ đạo nóng bỏng không còn là quá lạ lẫm. Tất nhiên các cơ quan chức năng vẫn quản lý và kiểm duyệt mọi buổi biểu diễn, nhưng ở mức độ nào đó, không ít sân khấu của các sao Hàn vẫn làm cả fan quốc tế bị sốc nặng vì quá phản cảm. Thậm chí từng có trường hợp 1 nữ ca sĩ phải trả giá đắt vì muốn mạo hiểm với độ táo bạo, và vụ việc này xảy ra trước cả khi làng nhạc xứ củ sâm được quốc tế hoá như hiện nay và đi vào lịch sử đài truyền hình MBC.

Năm 1996, Chai So Yeon giành được sự yêu thích lớn trong làng nhạc Hàn sau khi hoạt động trong nhóm nhạc nữ mang tên B.B. Nữ ca sĩ này từng là 1 cái tên nổi tiếng của Kpop đời đầu vì đa tài. Chông chỉ có khả năng ca hát, cô còn hoạt động với tư cách người mẫu và từng là phát thanh viên của đài truyền hình lớn KBS. Vào những năm 1990 khi Kpop có rất ít nhóm nhạc nữ hoạt động, Chai So Yeon càng được chú ý và có lượng người hâm mộ hùng hậu.

Nhưng vào năm 1997, chỉ 1 năm sau khi đạt đến ngưỡng đỉnh cao sự nghiệp, nhóm nhạc nữ B.B phải đối mặt với vấn đề dồn dập vì công ty quản lý và biến mất suốt 1 thời gian dài. Người hâm mộ chờ mòn mỏi và cuối cùng đã phải bỏ cuộc vì cho rằng nhóm đã tan rã. Bất ngờ thay, năm 2003, Chai So Yeon trở lại với tư cách nghệ sĩ solo. Và sân khấu đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ đình đám đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của chính cô và cũng thành thảm hoạ không ngờ năm đó của làng nhạc.

Chai So Yeon nói riêng và B.B nói chung từng có lượng fan lớn ở Hàn Quốc những năm 1990 vì là 1 trong những nhóm nhạc nữ hiếm hoi. Chai đặc biệt nổi bật nhờ tài năng và nhan sắc vượt trội

Quyết lột bỏ phong cách an toàn cũ và không ngại thử 1 bước mạo hiểm, Chai đặt cược cả hình ảnh chỉn chu vốn có trước đây cùng danh tiếng không chút bụi trần vào màn trình diễn trở lại nóng bỏng chưa từng có trong lịch sử làng nhạc Hàn thời kỳ đó. Chai So Yeon chọn show ăn khách Show! Music Core của đài MBC để thử phong cách mới với ca khúc Reversal. Đáng nói khi diễn tập, Chai thể hiện phiên bản an toàn, khác hẳn so với sân khấu gây sốc của cô sau đó. Công chúng cho rằng, cô đã dự liệu trước và cố tình làm vậy để tránh bị đài kiểm soát.

Màn biểu diễn bị "tuýt còi" vì vũ đạo quá mức sexy, màn tương tác của Chai với các vũ công nam bị đánh giá là phản cảm và hoàn toàn đi quá xa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục ở Hàn Quốc. Hồi đó, phong cách gợi cảm vẫn còn là khái niệm quá mới và mạo hiểm trong làng giải trí. Sân khấu của Chai So Yeon sau đó đã bị báo cáo lên Ủy ban truyền thông Hàn Quốc. Kết quả, nữ ca sĩ bị cấm sóng hoàn toàn, không được xuất hiện trên Music Camp trong 1 tháng.

Sau sân khấu thất bại và án phạt của Uỷ ban truyền thông, Chai quyết định không tiếp tục quảng bá ở làng nhạc Kpop nữa và rút hẳn khỏi showbiz. Điều này khiến công chúng sốc nặng. Năm 2009, truyền thông tiết lộ rằng, Chai đã bí mật kết hôn với 1 vị doanh nhân lớn hơn 1 tuổi.

Năm 2015, Chai khiến công chúng xứ củ sâm ngỡ ngàng khi xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trên show radio của đài SBS. Hoá ra sau khi giải nghệ, cô đã chuyển sang làm chuyên gia tư vấn tại 1 phòng khám cho phụ nữ ở Seoul. Được hỏi liệu có dự định trở lại làng giải trí hay không, Chai thẳng thắn thừa nhận đây là chuyện không thể xảy ra vì chồng mông cô duy trì cuộc sống bình thường hơn là sống như người nổi tiếng.

"Tôi có được rất nhiều kỷ niệm trân quý khi còn hoạt động trong làng giải trí, và bản thân cũng rất biết ơn vì quãng thời gian đó. Vì vậy, đã từng có lúc tôi muốn trở lại. Song, ngay sau khi kết hôn, ông xã tâm sự rằng anh ấy mong tôi đừng tiếp tục tham gia các hoạt động phát sóng nữa". Giờ đây, Chai So Yeon đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ và tránh xa thị phi chốn showbiz.

