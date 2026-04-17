Bụng to như mang bầu, người phụ nữ phát hiện 50 khối u nặng 3kg trong cơ thể, bác sĩ cảnh báo: Đừng chủ quan với 1 triệu chứng

Câu chuyện của chị Vương, 42 tuổi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), là một ví dụ khiến nhiều người phải giật mình. Một thời gian gần đây, chị nhận thấy vòng bụng tăng lên rõ rệt, nhìn như mang thai vài tháng. Tuy nhiên, chị chỉ cho rằng mình “phát tướng” do tuổi tác nên không đi khám ngay. Chỉ đến khi tình trạng đau bụng kinh trở nên dữ dội, kèm theo biểu hiện thiếu máu, chị mới quyết định đến Bệnh viện Sản Phụ khoa quận Gia Định kiểm tra.

Kết quả khiến chính chị và cả bác sĩ đều bất ngờ. Siêu âm cho thấy trong tử cung của chị có hơn 30 khối u xơ, trong đó có 4 khối có kích thước lớn hơn 5 cm. Theo bác sĩ Tào Vân Quế, Trưởng khoa Phụ sản, trường hợp có hơn 10 u xơ đã được xem là nhiều, còn con số hơn 30 như của bệnh nhân là rất hiếm gặp.

Giải thích về tình trạng này, bác sĩ cho biết chính số lượng lớn và kích thước các khối u đã gây chèn ép, dẫn đến đau bụng kinh dữ dội và làm tăng lượng máu kinh, từ đó gây thiếu máu. Nếu không can thiệp sớm, nguy cơ biến chứng sẽ tăng lên, thậm chí có thể diễn tiến xấu.

Ngay sau đó, ê-kíp y tế đã quyết định phẫu thuật. Tuy nhiên, những gì ghi nhận trong quá trình mổ còn đáng lo hơn kết quả siêu âm ban đầu. Tử cung của bệnh nhân gần như bị “bao phủ” bởi các khối u, phân bố dày đặc ở cả mặt trước, mặt sau và đáy tử cung. Có khối nằm dưới thanh mạc, có khối nằm trong lớp cơ, kích thước dao động từ 0,5 cm đến 6 cm. Tổng cộng, các bác sĩ đã lấy ra tới 50 khối u, với tổng trọng lượng khoảng 3 kg.

Việc xử lý một số lượng lớn u xơ như vậy không hề đơn giản, đặc biệt khi bệnh nhân có nguyện vọng giữ lại tử cung. Theo bác sĩ, nếu lựa chọn phẫu thuật nội soi, các khối u cần được cắt nhỏ để lấy ra, khiến thời gian mổ kéo dài và khó kiểm soát chảy máu. Sau khi cân nhắc, ê-kíp đã quyết định mổ mở để có thể loại bỏ u triệt để hơn và đảm bảo an toàn trong quá trình khâu phục hồi.

Sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh xác nhận toàn bộ khối u đều là lành tính. Bệnh nhân phục hồi tốt và đã được xuất viện.

Các chuyên gia cho biết, u xơ tử cung là khối u lành tính phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nguyên nhân có thể liên quan đến yếu tố di truyền, rối loạn nội tiết hoặc căng thẳng kéo dài. Điều đáng nói là ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, hoặc chỉ biểu hiện nhẹ nên rất dễ bị bỏ qua.

Chỉ khi khối u phát triển lớn hoặc xuất hiện nhiều, người bệnh mới bắt đầu có các dấu hiệu như bụng to bất thường, đau bụng kinh tăng lên, rong kinh, thiếu máu hoặc cảm giác nặng vùng chậu. Lúc này, việc điều trị thường phức tạp hơn, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên duy trì khám phụ khoa định kỳ mỗi năm. Nếu đã phát hiện u xơ, cần theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt với trường hợp u lớn hoặc đa u có thể cần kiểm tra mỗi 3 tháng. Với các trường hợp ổn định, có thể tái khám mỗi 6 tháng.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp giảm mức độ can thiệp mà còn rút ngắn thời gian hồi phục, hạn chế biến chứng. Trong nhiều bệnh lý phụ khoa, sự chủ quan ban đầu chính là nguyên nhân khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.