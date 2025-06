Bùng nổ với đêm nhạc B.O.C FEST chào đón tân học sinh tại FPT School Bắc Từ Liêm

B.O.C FEST là sự kiện âm nhạc do FPT School Bắc Từ Liêm tổ chức

B.O.C FEST là sự kiện âm nhạc do FPT School Bắc Từ Liêm tổ chức nhằm chào đón các tân học sinh khối 10, mở đầu cho hành trình khám phá và học tập đầy cảm hứng tại môi trường mới. Chủ đề "Become Our Crew" như một lời mời chính thức gửi tới các bạn tân học sinh: Hãy trở thành một thành viên của FPT School Bắc Từ Liêm – nơi bạn không chỉ học tập mà còn sống hết mình, toả sáng hết mình với vô vàn trải nghiệm. Ở đây, bạn không đứng ngoài cuộc chơi mà sẽ chính là người tạo nên câu chuyện của riêng mình. Đặc biệt, "B.O.C FEST" còn được chơi chữ dí dỏm là "Bốc Phết", đã thể hiện trọn vẹn tinh thần STCo – một nét văn hoá đặc trưng của FPT.

Phụ huynh, học sinh hào hứng check-in sự kiện B.O.C FEST tại FPT School Bắc Từ Liêm

Tâm điểm của đêm nhạc là sự góp mặt của ca sĩ Tăng Duy Tân – chủ nhân của loạt hit đình đám như Bật tình yêu lên, Cắt đôi nỗi sầu, Bên trên tầng lầu, Ánh mắt biết cười... Những màn trình diễn lôi cuốn, visual nổi bật và chất giọng live nội lực đã thật sự "đốt cháy" sân khấu, khiến hơn 1000 khán giả vỡ oà cảm xúc, khẳng định sức hút của "cỗ máy tạo hit".

Ca sĩ Tăng Duy Tân khuấy động sân khấu B.O.C Fest

Bên cạnh đó, sân khấu B.O.C FEST còn thêm phần thăng hoa nhờ sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ trẻ 14 Casper và Bon Nghiêm. Với phong cách âm nhạc đặc trưng và năng lượng tích cực, hai nghệ sĩ đã mang đến những phút giây dịu dàng giữa không gian ngập tràn cảm xúc qua loạt ca khúc như Một đời; Bao tiền một mớ bình yên?; Ta đã vất vả rồi mà.

Bộ đôi 14 Casper & Bon Nghiêm mang đến làn gió mới tại sự kiện

Không chỉ có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời, sân khấu B.O.C FEST còn là nơi tỏa sáng của loạt tài năng đến từ chính Khối Giáo dục FPT như: Band nhạc Vibers; Ca sĩ Winlee; Street Workout; Bảo Ngân - Quán quân Fschool Talent show Hải Phòng; nhóm nhảy Soleil Crew; Võ nhạc Vovinam. Mỗi phần trình diễn đều được thể hiện bằng màu sắc cá nhân, trẻ trung và gần gũi, phản ánh rõ nét đời sống học đường sôi động và giàu cảm hứng.

Những tiết mục được đầu tư công phu do chính các nghệ sĩ học đường Khối Giáo dục FPT biểu diễn

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng FPT School Bắc Từ Liêm chia sẻ: "Tại FPT School Bắc Từ Liêm luôn có cách rất riêng để yêu thương học trò và B.O.C FEST chính là một cách như thế. Chúng tôi tin rằng giáo dục không chỉ nằm trong sách vở mà còn đến từ trải nghiệm, từ âm nhạc, từ niềm vui, từ những khoảnh khắc được là chính mình như hôm nay."

B.O.C FEST khép lại nhưng dư âm vẫn còn đó - trong ánh mắt rạng ngời dưới ánh đèn sân khấu, trong những tiếng cười chưa dứt và trong cảm xúc đầy lắng đọng của mỗi người tham dự. Với các tân học sinh, đây không chỉ là một buổi tối đáng nhớ, mà còn là dấu mốc đầu tiên của hành trình thanh xuân tại FPT School Bắc Từ Liêm. Còn với toàn thể học sinh nhà trường, đó là dịp để gắn kết, sẻ chia và cùng nhau viết tiếp những chương rực rỡ của tuổi trẻ.