Bùng nổ laptop AI cùng chương trình Acer Swift Series - Ưu đãi mê ly

Swift 14 AI - Cao cấp, thanh lịch và thông minh

Swift 14 AI (SF15-51) là chiếc laptop được định vị ở phân khúc cao cấp với phong cách sống hiện đại, kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thanh lịch và hiệu năng đạt chuẩn Copilot PC. Được tinh tạo từ hợp kim nhôm cao cấp, Swift 14 AI không chỉ nhẹ mà còn bền bỉ, dễ dàng mang theo trong mọi chuyến hành trình.

Điểm nổi bật chính là vi xử lý Intel Core Ultra (thế hệ 2) kết hợp với công nghệ AI tiên tiến hàng đầu, mang lại hiệu suất cao cho cả công việc văn phòng và các ứng dụng sáng tạo. Khả năng xử lý AI lên đến 48 TOPS (NPU) và card đồ họa tích hợp Intel Arc có hiệu suất lên đến 66 TOPS (iGPU).

Màn hình OLED 3K sắc nét với tần số quét 90Hz là điểm cộng lớn mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng. Cùng với thời lượng pin lên đến 14 giờ và có khả năng sạc nhanh 50% lượng pin trong vòng 30 phút.

Swift 14 AI

Swift Go AI OLED - Tận hưởng hình ảnh siêu thực

Swift Go AI OLED (SFG14-73) là chiếc laptop dành cho những ai yêu cầu chất lượng hiển thị hình ảnh vượt trội. Sở hữu màn hình OLED 2.8K, đạt chuẩn màu 100% DCI-P3 cùng độ sáng 400 nits, sản phẩm này mang lại màu sắc sống động, độ tương phản cao, lý tưởng cho các công việc sáng tạo hình ảnh.

Hiệu năng máy được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 7, đảm bảo khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà. Ngoài ra, công nghệ AI được tính hợp để tối ưu hóa trải nghiệm làm việc trực tuyến với các tính năng thuộc Acer PurifiedView và Acer PurifiedVoice.

Ngoài ra, bề ngoài của máy được chế tác từ chất liệu nhôm cao cấp với độ mỏng chỉ 14,9mm và trọng lượng 1,3kg, tiện lợi mang theo mọi nơi. Đây là chiếc laptop phù hợp cho học sinh, sinh viên và những người trẻ yêu thích sự linh hoạt.

Swift Go AI OLED

Swift Lite 14 AI - Tối giản, đầy tiện ích

Nếu gọn nhẹ và thông minh là các yếu tố cân nhắc cho một chiếc laptop thì Swift Lite 14 AI (SFL14-51M) là lựa chọn không thể bỏ qua. Với thiết kế mỏng nhẹ, gọn gàng và chất liệu hợp kim cao cấp, trọng lượng chỉ 1,2kg thì Swift Lite là công cụ lý tưởng cho những ai yêu thích sự tinh gọn.

Không chỉ dừng ở vẻ ngoài nhẹ nhàng, sức mạnh bên trong của máy phù hợp để xử lý các tác vụ hằng ngày một cách trơn mượt. Bộ vi xử lý Intel Core Ultra và ổ cứng SSD siêu nhanh. Công nghệ AI tích hợp trên Swift Lite giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Với mức giá dễ tiếp cận từ 19 - 22 triệu đồng, Swift Lite 14 AI đặc biệt phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc các bạn nhân viên văn phòng cần một chiếc laptop tin cậy cho các tác vụ cơ bản mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.

Swift Lite 14 AI

Swift X AI OLED - AI Studio thu nhỏ

Swift X AI OLED (SFX14-71G) là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho mục đích thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Không chỉ sở hữu cấu hình mạnh mẽ mà còn tích hợp hàng loạt tính năng hỗ trợ sáng tạo vượt trội.

Màn hình OLED 2.8K với tần số quét 120Hz, mang đến chất lượng hình ảnh không đối thủ. Độ phân giải siêu cao, độ phủ màu 100% DCI-P3 và độ sáng 400 nits ấn tượng. Điều này biến Swift X AI OLED thành lựa chọn lý tưởng cho các tác vụ đòi hỏi đồ họa cao, từ edit video đến chỉnh sửa hình ảnh.

Máy được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 7 và card đồ họa NVIDIA RTX 40 Series tích hợp AI hỗ trợ thiết kế 2D, 3D và biên tập video hiệu suất cao. Công cụ AI Light Sensing, cảm biến cân bằng nhiệt độ màu theo môi trường. Acer Sense và Experience Zone tích hợp ứng dụng AI tối ưu cho đồ họa.

Swift X AI OLED

Dịch vụ bảo hành 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 3S1 của Acer áp dụng với dòng sản phẩm Laptop thuộc Swift Series sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 03 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật. Nếu trong 03 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Mua Acer Swift Series - Ưu đãi mê ly

Từ ngày 06/12/2024 đến 31/03/2024 Acer dành tặng chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khi mua laptop Swift 14 AI (SF14-51), khách hàng sẽ được tặng ngay máy lọc không khí AcerPure Cool C2-UVC trị giá 8.590.000 VNĐ và thẻ quà tặng Got It 200.000 VNĐ, đối với các sản phẩm khác thuộc dòng laptop Swift, khách hàng khi mua sẽ được tặng thẻ Got It 200.000 VNĐ. Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu một bộ đôi hoàn hảo, vừa đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí, vừa bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Các sản phẩm áp dụng bao gồm:

- Acer Swift 3 (SF314-512, SF314-71)

- Swift Go 14 (SFG14-41, SFG14-71, SFG14-73)

- Swift Lite 14 (SFL14-51M)

- Swift X 14 (SFX14-71G, SFX14-72G)

- Swift X 16 (SFX16-51G)

- Swift 14 AI (SF14-51)

Tham khảo thông tin chương trình tại: Acer Swift Series – Ưu đãi mê ly