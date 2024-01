Bùi Tiến Dũng hạnh phúc bên vợ mẫu Tây và quý tử, ẩn ý luôn chuyện vợ chồng Đức Chinh có tin vui

Tối 18/1, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh hạnh phúc cùng vợ Dianka và con trai đầu lòng Bùi Danil (Bùi Tiến Đan). Trong đó, Tiến Dũng và Dianka khoe nhan sắc cực phẩm với body nóng bỏng mắt. Bùi Tiến Dũng sở hữu thân hình rắn rỏi, khỏe mạnh với cơ bụng 8 múi đẹp như tạc tượng, cơ bắp cuồn cuộn là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ nhiều năm.

Bên cạnh chồng, nàng mẫu Tây Dianka Zakhidova mang nét đẹp phóng khoáng với vóc dáng mảnh mai, săn chắc, đặc biệt vòng eo thon gọn, gợi cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con trai đầu lòng của Tiến Dũng và Dianka cũng nhận được nhiều sự chú ý bởi vẻ ngoài dễ thương, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ.

Khoe ảnh gia đình hạnh phúc, Tiến Dũng mượn lời của Phan Mạnh Quỳnh và tự hỏi: "Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì". Dianka sau đó đã đáp lại câu hỏi của chồng bằng câu nói đầy tình cảm: "Love you to the moon and back". Câu nói mang hàm ý chỉ tình yêu mãnh liệt, vô tận và không thể đong đếm dành cho chàng cầu thủ.

Bùi Tiến Dũng hạnh phúc bên vợ và con trai

Bài đăng của Tiến Dũng nhận về nhiều tương tác từ hội anh em bạn bè thân thiết. Trong đó, tiền đạo Hà Đức Chinh bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của người bạn thân bằng lời bình luận: "Nhất bạn tôi". Đáp lại, Tiến Dũng ẩn ý: "Bạn cũng sắp nhất rồi nhé. Chúc mừng bạn tôi". Câu nói này của Bùi Tiến Dũng gợi nhắc đến chuyện bà xã của Đức Chinh - nàng WAG Mai Hà Trang - đang dính nghi vấn có tin vui. Bởi những lần xuất hiện gần đây, Hà Trang để lộ vòng 2 lùm lùm.