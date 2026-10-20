Bùi Phi Long làm mới dân ca bằng những bản Lofi

Từ tình yêu dành cho âm nhạc miền Tây, Bùi Phi Long thử nghiệm kết hợp âm hưởng dân ca với phong cách Lofi hiện đại, qua đó tạo nên màu sắc riêng trong các sản phẩm như “Ao Cá Đợi Chờ”, “Khất Duyên” và “Ra Giêng Anh Cưới Em Lofi”.

Thay vì chỉ giữ nguyên cách thể hiện truyền thống, Long lựa chọn thử nghiệm với phong cách Lofi, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi hơn với người nghe trẻ.

Chia sẻ về hướng đi của mình, Bùi Phi Long cho biết: "Mình vốn yêu thích những giai điệu dân ca miền Tây vì cảm giác gần gũi và giàu tình cảm. Khi làm Lofi, mình muốn thử một cách thể hiện mới, để những giai điệu quen thuộc có thêm màu sắc hiện đại nhưng vẫn giữ được cái tình vốn có."

Những sản phẩm mang màu sắc miền Tây

Trong số các sản phẩm đã thực hiện, "Ao Cá Đợi Chờ" là một trong những ca khúc được khán giả chú ý. Bên cạnh đó, "Tình Đẹp Hậu Giang Lofi" cũng nhận được sự đón nhận từ người nghe, tiếp thêm động lực để Long tiếp tục theo đuổi hướng đi âm nhạc của mình.

Mong muốn đưa giai điệu quê hương đến gần hơn với khán giả trẻ

Với Bùi Phi Long, việc kết hợp Lofi và âm hưởng dân ca là một quá trình tìm tòi, thử nghiệm để tìm ra cách thể hiện phù hợp với bản thân. Anh cũng xem phản hồi của khán giả là nguồn động lực để tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm.

Trong thời gian tới, nam ca sĩ mong muốn tiếp tục giới thiệu những ca khúc mới, đồng thời khám phá thêm cách phối khí để các giai điệu mang âm hưởng dân ca có thể tiếp cận nhiều người nghe hơn, đặc biệt là khán giả trẻ.

Để nghe những ca khúc của nam ca sĩ, hãy truy cập:

Youtube: https://www.youtube.com/@buiphilong.official