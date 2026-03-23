Bức ảnh "sinh viên Bách khoa Hà Nội tham gia đấu trường Squid Game": Người chụp nói bối cảnh

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ nhiều bài đăng về một bức ảnh chụp tại khu vực trước cổng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong ảnh, từng hàng người xếp hàng ngay ngắn chờ vào tham quan, song điều khiến bức ảnh thu hút sự chú ý lại nằm ở cảm giác thị giác khá đặc biệt: nếu chỉ nhìn lướt qua mà chưa đọc phần chú thích, không ít người đã lầm tưởng đây là một phân cảnh trong… phim.

Thực tế, đây là hình ảnh được một sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đăng tải trên Threads, kèm dòng caption: “Con ở Bách Khoa ra thăm Lăng Bác”. Câu caption này cũng nằm trong “công thức” đang lan truyền trên nền tảng, khi nhiều bạn trẻ chia sẻ ảnh check-in tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách viết tương tự.

Theo chia sẻ của chủ bài đăng trên Threads, bức ảnh được chụp từ năm 2022, thời điểm cậu đang là sinh viên năm nhất. Khi đó, lớp tham gia học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và được giảng viên tổ chức một buổi tham quan thực tế, trong đó có điểm đến là Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bài đăng của nam sinh viên trên Threads. Nguồn: Hoàng Tân.

Trong chuyến đi này, phần lớn sinh viên đều mặc áo khoác đồng phục màu đỏ - kiểu áo gần như “nhận diện thương hiệu” của Bách Khoa. Đúng lúc trời nắng gắt, nhiều bạn kéo mũ trùm lên đầu trong lúc xếp hàng chờ vào tham quan. Chính sự đồng nhất về màu sắc, cộng với đội hình xếp hàng ngay ngắn và góc chụp từ thấp hướng lên đã vô tình tạo nên một bố cục hình ảnh khác lạ, và cũng dễ gây hiểu lầm hoặc khiến nhiều người liên tưởng đến các cảnh phim, hay nhóm người nào đó nếu chỉ nhìn thoáng qua.

Một số người xem cho biết họ liên tưởng đến những bộ phim nổi tiếng có sử dụng tông màu đỏ làm chủ đạo trong phục trang hoặc bối cảnh, nơi các nhân vật thường xuất hiện trong đội hình đồng đều, tạo cảm giác kỷ luật và có phần “siêu thực”. Đó là Squid Game (Trò chơi con mực), loạt phim sinh tồn kinh dị Hàn Quốc đình đám do Netflix phát hành từ 2021. Phim nổi tiếng toàn cầu và có tới 3 phần. Hay nhiều bộ phim khác cũng có trang phục màu đỏ tương tự.

Bộ trang phục của các lính canh trong bộ phim Squid Game.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, không chỉ trên Threads mà còn được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng khác. Dưới phần bình luận, cư dân mạng tỏ ra thích thú: “Nhìn qua tưởng cảnh phim thật”, “Phải đọc caption mới nhận ra là ảnh đời thường”, “Đúng chất Bách Khoa với chiếc áo đỏ quen thuộc”,… Nhiều sinh viên Bách Khoa cũng vào bình luận chia sẻ trải nghiệm từng được đi thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, Lăng Bác cùng cả lớp. "Hồi đó cũng mặc áo đỏ xếp hàng ngay ngắn vậy mầ không nghĩ khi chụp phía sau lên như này", một cư dân mạng bình luận.

Nhắc đến địa điểm xuất hiện trong bức ảnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh là một trong những công trình văn hóa - lịch sử quan trọng, nằm trong quần thể Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Được khánh thành vào năm 1990, bảo tàng gây ấn tượng với kiến trúc khối lập phương màu trắng, phần mái cách điệu hình bông sen - biểu tượng gắn liền với hình ảnh và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện nay, nơi đây đang lưu giữ hơn 120.000 hiện vật, tài liệu và hình ảnh liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Không chỉ là điểm đến tham quan, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn đóng vai trò như một không gian giáo dục truyền thống, thường xuyên đón tiếp học sinh, sinh viên và du khách trong, ngoài nước.