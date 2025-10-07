Bức ảnh gây sốc của 1 Hoa hậu Việt Nam với nhân vật bị "chửi bới nhiều nhất TikTok vì giàu đến điên rồ"

Đó là ái nữ siêu giàu gốc Á - Becca Bloom (tên thật: Rebecca Ma, 25 tuổi), được gọi là "Tiểu thư thung lũng Silicon" và Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019 Lương Thùy Linh. Họ gặp nhau tại một sự kiện lớn mới đây.

Nguồn: Lương Thùy Linh.

Cả hai tham gia Paris Fashion Week Spring/Summer 26 và có bức ảnh chụp chung "chấn động".

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh chung, cả hai còn vui vẻ quay clip TikTok chung với nhau. Nàng hậu 2K còn hướng dẫn Becca Bloom nói xin chào bằng tiếng Việt. Điều này khiến người hâm mộ thêm phần tò mò về mối quan hệ của cả hai là gì. Lương Thùy Linh tag tên Becca Bloom trong bài viết và cũng không quên chia sẻ thêm: "Cô ấy dễ thương xỉu".

Về mối quan hệ cụ thể, Lương Thùy Linh không chia sẻ gì thêm. Song, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra người trong hình là Becca Bloom - cô tiểu thư giàu có, hot rần rần TikTok thời gian qua với đám cưới trăm tỷ lên thẳng Vogue. Thế nên, việc Lương Thùy Linh có biết tới Becca Bloom cũng là điều hiểu nhiên. Hơn nữa, vì cùng tham gia chung một sự kiện nên việc rủ nhau chụp hình, quay clip chung cũng là điều dễ hiểu.

Phía dưới bài đăng của Lương Thùy Linh, nhiều người cho biết họ cũng thường xuyên xem Becca Bloom, đặc biệt là sau khi biết tới đám cưới giàu sang phú quý của cô và bạn trai kỹ sư Google vào hồi tháng 9 vừa qua.

Becca Bloom là tiểu thư, con nhà siêu giàu chính hiệu.

Nhiều người biết đến Becca Bloom qua đám cưới "khủng" được tổ chức ở Villa Balbiano, bờ biển phía tây của Hồ Como, Ý vừa qua.

Sự nổi tiếng của Becca Bloom không chỉ đến từ vẻ ngoài và gia thế, mà còn vì cô... quá giàu. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến cô hứng chịu nhiều chỉ trích gần đây, đặc biệt là trên TikTok. Becca thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình trên mạng xã hội - từ chuyện mua sắm quần áo, đồ ngủ cho đến chuyện chọn nhà sau cưới. Vấn đề là: Mọi thứ đều siêu đắt đỏ.

Một bình luận trên TikTok đang thu hút lượng tương tác cao thế này: "Tôi đã tự hỏi bạn giàu cỡ nào vậy. Vượt quá sức tưởng tượng luôn đó, hay do tôi hạn hẹp vậy, những thứ bạn đang sở hữu chắc khi ngủ mơ tôi cũng không nghĩ tới".

Tiêu biểu là khi Becca khoe bộ đồ ngủ lụa twill của Dior, trị giá 4.550 USD (hơn 113 triệu đồng), được cô chọn mặc... trong lễ cưới. Chi tiết này khiến dân tình dậy sóng, không ít người gọi đây là "đỉnh cao của sự phung phí."

Bộ đồ ngủ có giá hơn 100 triệu của Becca Bloom.

Becca Bloom và những content đập hộp đồ hiệu của cô ấy.

Trước đó, Becca khiến người xem TikTok bức xúc vì quá giàu. Bởi cô tiểu thư này đăng clip "đập hộp" hàng hiệu toàn đồ Hermès, Chanel, Dior... trị giá hàng tỷ đồng. Clip hút gần 15 triệu lượt xem, tràn ngập bình luận gay gắt: “Chi 30.000 USD (khoảng 900 triệu đồng) cho một cái túi bé tí là điên rồ".

Không phải khoe mẽ hay nói quá, song theo tờ New York Post - trong bài viết bình về sự xa xỉ của Becca Bloom có nói rằng việc nữ TikToker này chia sẻ quá nhiều về sự giàu có của mình, không phải giàu một cách bình thường mà phải dùng từ "giàu khủng khiếp đến mức phi lý" đôi lúc nhận về phản ứng tiêu cực từ số đông là khó tránh khỏi.

Becca Bloom và cuộc sống đúng chuẩn phú bà của cô ấy.

Dù nhận không ít ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận sức hút của Becca Bloom. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, cô từ một người vô danh đã có hơn 4 triệu người theo dõi, với tổng lượt thích vượt 72 triệu. Becca Bloom cũng được truyền thông nước ngoài gọi cái tên tiêu biểu, dẫn đầu xu hướng RichTok (chỉ những người giàu có làm sáng tạo nội dung). Trước đó, Instagram cá nhân của cô gái này đã có hơn 2 triệu người theo dõi.

Theo The Journal, cha mẹ của Becca Bloom sáng lập Camelot Information Systems - công ty dịch vụ CNTT có trụ sở chính tại Trung Quốc.

Bản thân Becca cũng đang làm việc trong lĩnh vực tài chính công nghệ. Cô từng kinh doanh từ thời thiếu niên, học phổ thông tại Atherton (California) và tốt nghiệp Đại học Nam California,

Nói cách khác, Becca Bloom đang có một cuộc đời trong mơ, mà ngày nay người ta thường bảo rằng: Đến tiểu thuyết cũng không dám tả nữ chính như vậy! Cô thường được truyền thông gọi là "ái nữ công nghệ", "Tiểu thư thung lũng Silicon" hay Rich kid. Các nội dung của Becca Bloom tạo nên sức hút nhờ sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của chủ nhân. Cô có gu thẩm mỹ ổn định và đặc biệt là khả năng truyền cảm hứng cho người xem qua những nội dung ngoài lề thời trang.

Nguồn: New York Post, Becca Bloom