Bức ảnh được cư dân mạng truyền tay nhau nhiều nhất ngày hôm nay: Chưa bao giờ thấy cuộc sống áp lực như vậy!

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội gần đây đã phản ánh rõ nét sự khó khăn của giới trẻ Trung Quốc trong hành trình tìm kiếm việc làm.

Sự việc diễn ra tại Đại học Hắc Long Giang, nơi một buổi tuyển dụng quy mô lớn được tổ chức, thu hút lượng thí sinh khổng lồ – ước tính hơn 100.000 người. Trên tay ai cũng cầm CV với hy vọng tìm được một công việc ổn định, thế nhưng số lượng vị trí tuyển dụng lại vô cùng hạn chế.

Điều đáng chú ý là trong đám đông ấy, không ít người sở hữu bằng thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ, nhưng vẫn phải chen lấn giữa biển người để tìm kiếm cơ hội. Điều này cho thấy tình trạng cung vượt cầu trên thị trường lao động ngày càng trầm trọng.

Bức ảnh khiến những sinh viên sắp ra trường tại Trung Quốc cảm thấy "ngộp thở"

Theo chia sẻ của một số sinh viên từng tham gia các sự kiện tương tự, nhiều công ty hiện nay chỉ tuyển dụng ứng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, hoặc nếu có nhận bằng cử nhân thì mức lương cũng thấp hơn rất nhiều. Chính vì thế, phần đông sinh viên lựa chọn học tiếp cao học thay vì đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ngay cả với tấm bằng thạc sĩ, khả năng tìm được việc làm phù hợp cũng vô cùng khó khăn.

Một sinh viên sắp tốt nghiệp đã bày tỏ sự lo lắng: “Xung quanh toàn thạc sĩ, tiến sĩ, vậy thì sinh viên đại học như chúng tôi đứng ở đâu?”.

Bức ảnh chụp cảnh hàng nghìn người chen chúc tại buổi tuyển dụng không chỉ khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng khủng hoảng việc làm trong giới trẻ.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều biến động, thị trường lao động thắt chặt và số lượng sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng, áp lực tìm việc của thanh niên Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tới. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn này, nhiều bạn trẻ vẫn giữ vững tinh thần, không ngừng trau dồi kỹ năng và tìm kiếm cơ hội cho mình.