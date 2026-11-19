Món quà chẳng có giá trị vật chất lớn, nhưng những lời nhắn nhủ ngây ngô, tình cảm của cô bé lại khiến người nhận không khỏi xúc động.

Mới đây, hình ảnh hai tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng được đặt phía sau một lá thư viết tay của cô con gái nhỏ gửi bố nhân ngày 19/11 khiến nhiều người thích thú. Món quà chẳng có giá trị vật chất lớn, nhưng những lời nhắn nhủ ngây ngô, tình cảm của cô bé lại khiến người nhận không khỏi xúc động.

Trong bức ảnh được chia sẻ, cô con gái đã cẩn thận viết lời chúc lên một tờ giấy kẻ ô ly, đặt bên trên hai tờ tiền 5.000 đồng. Nét chữ nắn nót, cách trình bày có phần vụng về nhưng đủ để người đọc cảm nhận được sự chân thành mà cô bé dành cho bố.

Mở đầu lá thư là lời chúc: "Con chúc bố ngày 19-11...". Cô bé còn nhắn bố hãy cố gắng làm việc, đồng thời đừng quên giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan để sống lâu. Đặc biệt, những dòng chữ khiến nhiều người chú ý nhất chính là lời động viên: "Con yêu bố! Con sẽ động viên bố đến hết cuộc sống. Bố không phải bận lo! Hãy cứ làm việc!".

Lá thư gây xúc động (Ảnh: chuha1983)

Không chỉ có lời chúc, cô bé còn gửi kèm hai tờ tiền 5.000 đồng như một món quà nhỏ dành tặng bố. Có lẽ với người lớn, 10.000 đồng không phải số tiền đáng kể, nhưng với một đứa trẻ, đó có thể là khoản tiền được dành dụm hoặc một phần nhỏ trong số tiền con có. Điều đáng yêu là cô bé không chỉ muốn chúc mừng mà dường như còn muốn góp một chút gì đó để bố yên tâm làm việc.

Chính sự hồn nhiên ấy khiến bức ảnh trở nên đặc biệt. Người bố nhận được không chỉ là một món quà mà còn là lời nhắn rằng phía sau mình luôn có một cô con gái yêu thương, tin tưởng và muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho bố.

Cách cô bé viết "Bố không phải bận lo" cũng khiến nhiều người bật cười vì vừa đáng yêu vừa có chút gì đó rất người lớn. Có thể con chưa hiểu hết những lo toan trong công việc hay cuộc sống của bố, nhưng bằng cách riêng của mình, con đang muốn nói rằng bố cứ yên tâm, con luôn ở đây và yêu bố.

Bức ảnh cũng gợi nhắc một điều giản dị: Đôi khi, niềm vui của cha mẹ không nằm ở những món quà đắt tiền hay những lời chúc được chuẩn bị cầu kỳ. Một bức thư viết bằng nét chữ còn non nớt, vài lời động viên chân thành hay món quà nhỏ do con tự tay chuẩn bị cũng đủ khiến một ngày bình thường trở nên đáng nhớ.

Ngày 19/11 là Ngày Quốc tế Nam giới, dịp để ghi nhận những đóng góp của nam giới trong gia đình và xã hội, đồng thời cũng là cơ hội để mọi người bày tỏ tình cảm với những người đàn ông thân thương.

Với người bố trong câu chuyện này, có lẽ món quà ý nghĩa nhất chính là tình yêu của con gái. Hai tờ 5.000 đồng có thể chẳng giúp bố giải quyết được chuyện gì lớn lao, nhưng lá thư nhỏ ấy chắc chắn sẽ là nguồn động viên tinh thần đáng quý.

Bởi sau tất cả, đi làm chăm chỉ, cố gắng mỗi ngày đôi khi cũng chỉ mong có một nơi để trở về, có người thân yêu chờ đợi và có những đứa trẻ luôn tự hào về bố như thế!