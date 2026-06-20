Bữa trưa một bà mẹ chuẩn bị cho con gái mang đến trường khiến ai xem cũng ngán ngẩm: Thà ăn cơm trắng còn hơn!

Nếu đứa trẻ đã khéo léo từ chối bằng câu nói "không cần thiết đâu ạ", thì tốt nhất cha mẹ nên dừng lại.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ rầm rộ câu chuyện về một người mẹ kiên trì mang cơm trưa đến trường cho con gái tiểu học. Vì biết con thích ăn hamburger và trà sữa, thay vì mua ngoài hàng, người mẹ chọn cách tự làm ở nhà với lý do "đảm bảo sức khỏe".

Tuy nhiên, thành phẩm lại khiến người xem ngỡ ngàng. Chiếc "hamburger" thực chất là một chiếc màn thầu (bánh bao chay) cắt đôi, kẹp một lát cà chua, không hề có nước sốt hay gia vị. Đáng nói hơn, ly "trà sữa trân châu" đi kèm lại là nước cháo loãng (nước cơm) đổ vào chiếc cốc nhựa. Những hạt "trân châu" đen lánh dưới đáy cốc thực ra được người mẹ dùng bút dạ đen tự vẽ lên để... đánh lừa thị giác của con.

Nhìn bữa ăn toàn tinh bột rỗng, thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, cô con gái chỉ biết nhận lấy với gương mặt hoàn toàn không cảm xúc. Một bữa trưa như vậy không chỉ khiến trẻ mệt mỏi, buồn ngủ vào tiết học đầu giờ chiều vì hiện tượng "say tinh bột", mà còn nhanh chóng bị đói ngay sau đó. Đáng sợ không phải là cha mẹ không am hiểu dinh dưỡng, mà là việc họ không biết nhưng vẫn cố làm, đẩy sự "tự cảm động" lên mức cực đoan.

Bữa ăn người mẹ chuẩn bị cho con khiến ai cũng ngán ngẩm

Đừng tước đi "khoảng thở" và quyền kết bạn của con

Dưới góc nhìn của các chuyên gia giáo dục, việc tự ý mang cơm đến trường cho con, trừ trường hợp căn-tin trường quá tệ hoặc học sinh đang trong giai đoạn ôn thi cuối cấp căng thẳng, là điều không thực sự cần thiết.

Bữa trưa tại trường không đơn thuần là thời gian lấp đầy chiếc bụng đói, mà còn là không gian sinh hoạt tập thể hiếm hoi của học sinh. Trên đường xuống căn-tin, các em được trò chuyện, bàn luận xem hôm nay ăn gì, cùng ăn và cùng đi dạo giải tỏa áp lực. Đây là nhu cầu kết giao xã hội và là "khoảng thở" cực kỳ thiết yếu trong môi trường học đường áp lực cao.

Khi cha mẹ ép buộc con phải nhận cơm hộp từ nhà, vô tình đã tước đi khoảng thời gian quý giá này. Giữa lúc bạn bè rủ nhau đi ăn, đứa trẻ buộc phải đi ngược dòng người để ra cổng trường nhận hộp cơm không hợp khẩu vị, vừa ăn vừa phải nghe lời cằn nhằn từ phụ huynh. Thực tế, không một đứa trẻ nào cảm thấy hạnh phúc trong hoàn cảnh đó.

Học sinh tiểu học hay trung học đều cần không gian tự lập nhất định. Nếu lo lắng con ăn không đủ chất, cha mẹ hoàn toàn có thể bù đắp bằng một bữa tối thịnh soạn tại nhà hoặc những buổi tụ tập gia đình vào cuối tuần, thay vì cố chấp thay thế trân châu bằng nước cơm hay biến màn thầu thành hamburger.

Trước khi bắt tay vào một kế hoạch "hy sinh" nào đó, các bậc phụ huynh hãy thử lắng nghe ý kiến của con. Nếu đứa trẻ đã khéo léo từ chối bằng câu nói "không cần thiết đâu ạ", thì tốt nhất cha mẹ nên dừng lại. Đừng biến sự quan tâm của mình trở thành gánh nặng cho con trẻ.