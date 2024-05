“Bữa tiệc” thị giác mãn nhãn ở triển lãm đồ hoạ FPT Edu Color Up 2024

Exploring the cultural value of Vietnamese cement tile patterns” – tác phẩm thể hiện nét đẹp của gạch bông Việt Nam do SV Trường ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ thực hiện – là thiết kế giành Giải Nhất bảng Art & Entertainment FPT Edu Color Up 2024. Sản phẩm được đánh giá thể hiện trọn vẹn thông điệp, tinh thần của cuộc thi hướng tới: công nghệ tôn vinh di sản dưới góc nhìn của người trẻ.