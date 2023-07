BTS từng bị mỉa mai vì không được đề cử trên các chương trình âm nhạc

BTS mới đây đã cho ra mắt cuốn sách tiểu sử nhằm kỉ niệm 10 năm thành lập nhóm mang tên Beyond the Story: 10-Year Record of BTS. Ngoài những kì tích lừng lẫy mà 7 thành viên tạo lập được cùng nhau, cuốn sách còn nhắc tới những trải nghiệm sâu sắc và những khó khăn, biến cố mà nhóm gặp phải trong thời gian đầu tiên khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình.

Cụ thể, j-hope kể lại câu chuyện khi cả nhóm quảng bá cho ca khúc Danger trên các chương trình âm nhạc. Trong đó, nhóm đã phải hoàn thành khoảng 20 lần ghi hình cho một chương trình, được hướng dẫn để có mặt trên sân khấu khi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nhất chính là BTS thậm chí còn không được gọi tên cho vị trí ứng cử viên thắng cuộc.

(Ảnh: Getty Images)

Giải thích thêm về điều này, V cho biết: "Việc những người khác được đề cử không sao cả, chúng tôi chỉ cần chăm chỉ hơn là được. Mỗi khi tới đài, chúng tôi luôn chào hỏi mọi người, dù là tiền bối hay hậu bối. Thế nhưng có những người đã phớt lờ lời chào của chúng tôi, thậm chí chế giễu chúng tôi vì không được đề cử".

Các thành viên BTS thừa nhận đã khóc, tức giận và phẫn uất vì bị mỉa mai, chế giễu như vậy. Đó là sự bất công và nỗi buồn mà họ không thể kể lại ở thời điểm đó. Tuy nhiên, chính những khó khăn và sự coi thường này đã giúp 7 chàng trai nỗ lực nhiều hơn và tham vọng thành công hơn nữa.

Thực tế là BTS tới từ một công ty nhỏ Bighit Music. Chính vì vậy, ở thời điểm ra mắt, không ai mong chờ rằng nhóm nhạc 7 thành viên này có thể thành công như thời điểm hiện tại. Có lẽ đây cũng là lí do vì sao các thành viên thường bị coi thường khi xuất hiện trước công chúng trong những ngày đầu ra mắt.