Brand mỹ phẩm high-end tung mưa deal dịp 11/11: Shiseido mua 1 được 2, Sulwhasoo tặng quà trị giá hơn 1 triệu đồng

Serum là món skincare "quốc dân" không thể thiếu trong chu trình dưỡng da hàng ngày. Để tìm được sản phẩm chất lượng và phù hợp với da mặt, chị em thường không ngại chi tiền cho những dòng serum cao cấp của các thương hiệu đình đám, điển hình là Estée Lauder, Sulwhasoo, Paula’s Choice,...

Muốn chăm da đẹp mà vẫn có thể tiết kiệm hầu bao thì chị em không thể bỏ qua 5 gợi ý mua sắm lý tưởng dưới đây. Mỗi sản phẩm đều được tặng kèm nhiều quà giá trị cùng các voucher hấp dẫn, đảm bảo mua 1 lần là vô tư dùng cả năm.

Mời chị em cùng khám phá và chốt đơn 5 "siêu phẩm" serum xịn đẹp. Ngày sale chỉ kéo dài từ 11/11 - 13/11 trên Lazada nên nàng mau tranh thủ sắm ngay:

Serum phục hồi chống lão hoá của Estée Lauder có công dụng cấp ẩm, làm dịu vùng da kích ứng, xây dựng hàng rào bảo vệ giúp da giảm thiểu mọi dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, chảy xệ, lỗ chân lông to,... Chỉ vài tiếng nữa dịp sale bom tấn sẽ diễn ra, cũng là cơ hội có 1-0-2 để các tín đồ làm đẹp chốt đơn nhiều deal mua sắm giá hời. Bởi khi mua Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery 50ml, chị em sẽ được tặng thêm 2 phiên bản mini 30ml và 15ml. Mua 1 lần dùng cả năm, nàng còn đợi gì mà chưa canh sale ngay từ bây giờ.

Serum ngừa lão hoá First Care Activating của Sulwhasoo sở hữu phức hợp Lymphanax™ độc quyền, giúp thúc đẩy dưỡng chất hoàn hảo cho da mặt luôn căng bóng, sáng khoẻ. Set quà tặng mà Sulwhasoo mang tới gồm có 2 serum First Care Activating (15ml) và combo dưỡng da trị giá 1.100.000 VND. Đây là một trong những deal "chịu chơi" nhất năm, các fan của Sulwhasoo bỏ lỡ là tiếc lắm luôn!

Niacinamide 20% Treatment của Paula’s Choice chứa nồng độ 20% niacinamide (vitamin B3) đậm đặc, có hiệu quả vượt trội trong việc làm se khít và giảm thiểu lỗ chân lông, giúp cải thiện màu da và làm mờ dần các vết thâm sau mụn. Chị em mua sắm dịp này đảm bảo siêu "lời", bởi Paula’s Choice đang tung deal mua 1 tặng 1 fullsize dành riêng cho dòng serum Niacinamide 20% Treatment.

Tinh chất serum Vitamin C Kiehl's Clearly Corrective™ Dark Spot Solution là sản phẩm an toàn, nhẹ dịu phù hợp với mọi loại da. Ưu điểm của em này đó là giúp giảm các vết thâm mụn và bảo vệ da khỏi các tác hại của quá trình oxy hoá. Chị em có thể sử dụng serum luân phiên sáng tối để đạt hiệu quả rõ rệt. Ngoài "siêu phẩm" dưỡng da, đừng quên set quà tặng hấp dẫn lên đến 2.100.000 VND của Kiehl's vẫn đang đợi chị em khám phá.

Với dòng serum Ultimune Power Infusing Concentrate, Shiseido mang đến ưu đãi mua 1 được 2 dành riêng cho các tín đồ làm đẹp. Đây là một trong những sản phẩm "best-seller" của Shiseido, ghi điểm ấn tượng nhờ chứa công thức nhẹ tênh, có tác dụng tăng cường sự mịn màng và rạng rỡ cho da chỉ sau 3 ngày sử dụng. Không chỉ có Shiseido và các thương hiệu đình đám kể trên, dịp sale 11/11 lớn nhất năm còn lên kệ rất nhiều món mỹ phẩm chất lượng. Chị em mau check Lazada ngay để không bỏ lỡ deal hời!

