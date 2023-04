Brand của Linh Ngọc Đàm bị shop Taobao ''trộm'' thiết kế: Bê nguyên ảnh mẫu đi quảng cáo, còn bán giá rẻ hơn gấp 10 lần

Mới đây, streamer Linh Ngọc Đàm - founder (người sáng lập) của local brand Eye Of The Storm đã ẩn ý về một shop thời trang Trung Quốc ăn cắp mẫu thiết kế của cô và đăng bán trên mạng. Trên Instagram cá nhân, Linh Ngọc Đàm cho biết cô nhận được thắc mắc từ phía khách hàng khi thấy mẫu váy thiết kế của Eye Of The Storm được bán trên sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc - Taobao. Ngay lập tức, nữ streamer khẳng định thương hiệu thời trang của mình không bán hàng trên nền tảng này.

Theo hình ảnh được Linh Ngọc Đàm chia sẻ, shop thời trang đã lấy ảnh mẫu từ brand của cô để bán trên Taobao có tên là DARLINGAGA. Các sản phẩm thời trang mà shop này đang kinh doanh cũng mang phong cách cá tính, độc lạ na ná phong cách mà Eye Of The Storm theo đuổi.

Mẫu váy mà DARLINGAGA đã ''ăn cắp'' của Eye Of The Storm có tên là Goddess dress - SS1 với phom dáng bó sát, màu xám cùng đường cut-out vô cùng sexy ở cổ. DARLINGAGA thậm chí còn lấy luôn ảnh mẫu của Eye Of The Storm để đăng lên trang bán hàng của mình. Không những vậy, chiếc váy này còn được giao bán với mức giá 72 nhân dân tệ (tương đương 245k), trong khi chiếc váy ''auth'' có giá 110 USD (khoảng 2,5 triệu đồng).

Hình ảnh mẫu váy Goddess dress - SS1 của Eye Of The Storm được bán trên gian hàng Taobao của DARLINGAGA

Giá bán chuẩn của thiết kế Goddess dress - SS1 là 110 USD

Mẫu váy Goddess dress - SS1 được bán trên Instagram chính thức của Eye Of The Storm

Hình ảnh sản phẩm do chính Linh Ngọc Đàm và đội ngũ Eye Of The Storm thực hiện

Ảnh chụp studio sản phẩm Goddess dress - SS1 của Eye Of The Storm

Động thái của Linh Ngọc Đàm có thể coi là lời tố cáo hành động ''ăn cắp chất xám'' của shop thời trang DARLINGAGA. Với mức giá rẻ gấp 10 lần thì chắc chắn chất liệu và kiểu dáng của sản phẩm mà DARLINGAGA giao bán không thể chuẩn đẹp như hàng thật. Qua đây, khách hàng cũng nên ''tẩy chay'' các shop thời trang đạo nhái thiết kế để ngăn chặn tình trạng này tiếp tục diễn ra.

Ảnh: Instagram