5 local brand được con gái Hàn mê tít, hội sành điệu châu Á cũng trở thành khách quen

Hàn Quốc được coi là một trong những thiên đường thời trang đình đám với vô vàn những lựa chọn thú vị, thịnh hành và hợp thị hiếu. Đất nước này cũng sinh ra những thương hiệu nội địa có tiếng không chỉ khiến giới trẻ xứ Kim Chi mê mệt mà còn được các tín đồ thời trang trên toàn thế giới săn đón. Dưới đây là 5 local brand mà bạn nhất định phải biết nếu muốn theo đuổi gu thời trang trẻ trung và sành điệu giống hội mặc đẹp xứ Hàn.

Kirsh



Kirsh là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên ''bản đồ'' local brand Hàn Quốc. Thương hiệu thời trang với cái tên ngắn gọn cùng hình ảnh chùm cherry xinh xắn không chỉ quen thuộc với giới trẻ nước này mà còn tạo lên ''cơn sốt'' tại các thị trường nước ngoài. Phong cách thời trang mà Kirsh mang đến là sự trẻ trung, năng động với sự đa dạng trong màu sắc và kiểu dáng trang phục. Local brand này có thế mạnh về quần áo nữ, các sản phẩm của nhãn luôn được dàn sao Kpop lựa chọn để diện hàng ngày và cả khi trình diễn.

Trang phục của Kirsh có giá dao động từ 500k - 2 triệu đồng. Trong đó rẻ nhất là những mẫu áo thun, áo crop top ngắn. Những kiểu áo khoác hoặc đầm dài thì rơi vào khoảng 800 - 2 triệu đồng.

Nơi mua: Kirsh Giá: 500k - 2 triệu

Odd One Out





Odd One Out là một thương hiệu thời trang dành cho nữ có tiếng tại Hàn Quốc. Local brand này cũng có giai đoạn trở thành hiện tượng thời trang được yêu thích. Nét đặc trưng của Odd One Out so với nhiều cái tên khác trên thị trường chính là phong cách thiết kế mang hơi hướng Y2K kiểu cách và đầy cá tính. Odd One Out cũng cho thấy sự nhanh nhạy của mình trong việc bắt kịp xu hướng thời trang mới mẻ nhưng vẫn mang đậm dấu ấn riêng. Các thiết kế của brand có mức giá nhỉnh hơn đôi chút so với mặt bằng chung, dao động từ 1 - 4 triệu đồng/ món.



Nơi mua: Odd One Out Giá: 1 - 4 triệu đồng

Muah Muah

Không cần phải là một người yêu thích thời trang thì mới biết đến Muah Muah, bởi độ phủ sóng của local brand này vô cùng rộng rãi và lớn mạnh. Nếu bạn yêu thích những item mang phong cách năng động, đơn giản đúng chuẩn Hàn Quốc thì Muah Muah là sự lựa chọn lý tưởng nhất. Local brand này gây ấn tượng mạnh với khách hàng bởi phong cách thiết kế tối giản về cả kiểu dáng, hoạ tiết hay màu sắc.

Một số dòng sản phẩm nổi tiếng của brand phải kể đến những chiếc áo phông, áo sweater, quần dây rút,... có tính ứng dụng cao, giúp khách hàng thoải mái phối với nhiều style mà mình yêu thích.

Nơi mua: Muah Muah Giá: 400k - 1 triệu đồng

NERDY





Mới đây, NERDY đã chính thức ''lấn sân'' sang thị trường Việt Nam. Local brand này là địa chỉ sắm đồ quen thuộc của rất nhiều các nhóm nhạc Kpop nổi tiếng như TWICE, Red Velvet, NCT,... NERDY được ưa thích bởi những thiết kế đậm phong cách thời trang thể thao đường phố phá cách và tươi mới. NERDY cũng thường xuyên tung ra những bộ sưu tập mang đậm hơi hướng hiện đại, đầy tự do và cá tính, giúp các bạn trẻ dễ dàng thể hiện cái tôi và phong các cá nhân của mình.

Về giá, những item quần áo của local brand này được lên kệ với giá từ 600k - 1 triệu đồng, phụ kiện thời trang và giày dép khoảng 900k - 2 triệu đồng.

Nơi mua: NERDY Giá: 600k - 2 triệu

Margarin Fingers

Được thành lập từ năm 2010, Margarin Fingers có được sự ủng hộ của đông đảo giới trẻ Hàn và quốc tế nhờ những thiết kế nữ tính, ngọt ngào nhưng không hề trùng lặp. Local brand chuyên quần áo nữ này luôn biết cách tạo sự độc đáo và mới lạ cho sản phẩm của mình. Váy áo của Margarin Fingers không quá kiểu cách mà được nhấn nhá bằng các chi tiết nhỏ hoặc in hoạ tiết graphic dễ thương. Cùng với đó là cách ứng dụng tinh tế các màu sắc nhẹ nhàng và hợp mốt. Mỗi khi ra mắt sản phẩm mới, các tín đồ Margarin Fingers cần phải nhanh tay ''chốt đơn'' nếu không sẽ khó có được item mà mình mong muốn.

Nơi mua:Margarin Fingers Giá: 1 - 3 triệu đồng

