Brad Pitt cùng dàn sao siêu khủng hội tụ trong bom tấn tháng 8 Bullet Train

Bộ phim được nhào nặn bởi đạo diễn David Leitch của "Deadpool 2" (2018) và "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" (2019) cùng nhà sản xuất Antoine Fuqua của loạt "Equalizer". Song, thứ khiến người xem hào hứng nhất chính là màn kết hợp và đối đầu của dàn sao tên tuổi gồm Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Andrew Koji hay Zazie Beetz.

Brad Pitt trong vai Ladybug

Brad Pitt là cái tên quá đỗi quen thuộc với người hâm mộ điện ảnh. Ngôi sao sinh năm 1963 nổi danh toàn thế giới với thể loại hành động qua "Fight Club" (1999), Troy (2004) và đỉnh cao là "Mr. & Mrs. Smith" (2005). Song, Brad Pitt cũng có nét diễn hài rất duyên dáng qua loạt phim "Ocean’s Eleven" và gần đây nhất là "The Lost City" (2022). "Bullet Train" chính là cơ hội để nam diễn viên điển trai thể hiện toàn bộ thế mạnh hành động lẫn hài hước khi hóa thân thành tay sát thủ "số nhọ" Ladybug. Tuy là một sát thủ lành nghề nhưng Ladybug luôn bị vận xui đeo bám mọi nơi. Trong phi vụ tái xuất lần này, anh chỉ được giao thu giữ một chiếc vali. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản bỗng hóa trận chiến nghẹt thở khi nhiều sát thủ khác cũng theo đuổi món hàng bí ẩn.

Joey King vai sát thủ "học sinh" The Prince

Tuy chỉ mới 23 tuổi nhưng Joey King đã sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ không thua kém ai. Nữ diễn viên nhí từng góp mặt trong hàng loạt bom tấn như "The Dark Knight Rises" (2012), "The Conjuring" (2013) và "Independence Day: Resurgence" (2016). Năm 2022 đánh dấu màn lột xác của Joey King khi chuyển sang dòng phim hành động với "The Princess" của Lê Văn Kiệt. Vai diễn The Prince của cô trong "Bullet Train" có hình thể thua kém các "đồng nghiệp" nhưng lại sở hữu vẻ ngoài non nớt, ngây thơ cùng tài diễn xuất ấn tượng.

Aaron Taylor-Johnson vai sát thủ Tangerine

Aaron Taylor-Johnson từng có thời gian làm diễn viên nhí trong "Shanghai Knights" (2003) hay "The Illusionist" (2006). Vai diễn bứt phá của anh chàng chính là siêu anh hùng Kick-Ass trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 2010. Từ đây, tên tuổi của Aaron gắn liền với thể loại hành động qua các tác phẩm như "Godzilla" (2014), "Avengers: Age of Ultron" (2015) hay "Tenet" (2020). Trong "Bullet Train", tài tử sẽ vào vai sát thủ Tangerine và có nhiều màn đối đầu kịch tính với Brad Pitt. Tangerine chính là một trong những đối thủ khó nhằn nhất của Ladybug khi sở hữu bộ kỹ năng cực tốt cùng tình cách điên loạn khó lường.

Brian Tyree Henry vai sát thủ Lemon

Brian Tyree Henry có bước chuyển mình thành công lên màn ảnh rộng qua các vai hành động trong "Hotel Artemis" (2018), "Widows" (2018) hay lồng tiếng cho "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018). Sau đó, anh còn tham gia, "Godzilla vs. Kong" (2021) và gần đây nhất là bom tấn "Eternals" (2021). Tuy kỹ năng không bằng Tangerine nhưng sát thủ Lemon của Brian Tyree Henry lại có nhiều ý tưởng sáng tạo khó đỡ. Do đó mà màn kết hợp giữa hai ngôi sao trong vai cặp sát thủ "song sinh" là Lemon và Tangerine chắc chắn sẽ đem đến nhiều pha hành động, tình huống cười ra nước mắt.

Zazie Beetz vai Hornet

Zazie Beetz bắt đầu sự nghiệp qua các tác phẩm hài hoặc tâm lý như "Applesauce" (2015), "Wolves" (2016) và "Sollers Point" (2017). Năm 2018, cô có vai diễn đột phá là nữ dị nhân Domino trong "Deadpool 2". "Bullet Train" đánh dấu màn tái hợp giữa nữ diễn viên sinh năm 1991 và đạo diễn David Leitch. Nhờ đó mà Zazie có thể thoải mái thể hiện phong cách hài - hành động đặc trưng với vai Hornet - nữ sát thủ thâm hiểm và chiêu trò.

Momomon vai Momomon

Momomon là một linh vật bí ẩn xuất hiện trên chuyến tàu cao tốc đầy rẫy sát thủ từ Tokyo đến Kyoto (Nhật Bản). Nhân vật "ngây thơ vô số tội", đáng yêu nhưng chết người này dường như cũng liên quan và tham gia tranh đoạt đến chiếc vali bí ẩn. Liệu ai là kẻ ẩn mình sau bộ đồ hóa trang? Momomon đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý của khán giả trên mạng xã hội bởi thân phận bí ẩn.

Ngoài ra, phim còn có những cái tên nổi tiếng trong dòng phim hành động như "chàng Bảo Ảnh" Andrew Koji của "Snake Eyes" (2021), ngôi sao gạo cội người Nhật Hiroyuki Sanada hay "Hoàng tử nhạc Latin" Bad Bunny, Karen Fukuhara, Logan Lerman hay Michael Shannon. Với dàn diễn viên chuyên trị dòng phim hành động - hài, "Bullet Train" sẽ chiêu đãi khán giả những trận đánh đẹp mắt, kịch tính và không kém phần giải trí. Đây chính là một trong những tác phẩm đáng xem nhất trong dịp hè 2022 này.

"Bullet Train" (Tựa Việt: "Bullet Train: Sát Thủ Đối Đầu") dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày 05.08.2022

https://kenh14.vn/brad-pitt-cung-dan-sao-sieu-khung-hoi-tu-trong-bom-tan-thang-8-bullet-train-20220714163104506.chn