Bỗng dưng nhận được cuộc gọi thông báo mắc nợ ngân hàng 50 triệu đồng, yêu cầu rút tiền trả nợ ngay

Sáng ngày 01/10/2024, ông Võ Tá Mậu, sinh năm 1950, trú tại TDP Sơn Thịnh, thị trấn Nghèn, nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là Thiếu úy Đỗ Thị Mai, Công an huyện Can Lộc. Đối tượng này thông báo rằng ngày 18/6/2024, thông tin cá nhân của ông Mậu bị lợi dụng để vay số tiền 50 triệu đồng tại ngân hàng MB Bank, Hà Nội.

Đối tượng yêu cầu ông Mậu phải hoàn trả số tiền trên để "giảm nhẹ tội danh", đồng thời dặn ông không được tiết lộ thông tin cho người thân và phải liên lạc với một số điện thoại nghi vấn khi rút tiền.

Tuy nhiên, do thường xuyên theo dõi các bài viết cảnh báo trên mạng xã hội và qua mô hình "Zalo kết nối bình yên" của Công an thị trấn Nghèn, ông Mậu đã nhận ra dấu hiệu của một vụ lừa đảo. Ngay lập tức, ông đã đến Công an thị trấn trình báo sự việc.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng chỉ rõ đây là một thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng, giúp ông tránh bị mất tài sản.

Cũng trong chiều ngày 01/10/2024, ông Nguyễn Huy Đoàn, sinh năm 1950, trú tại thôn Phúc Trường, xã Kim Song Trường nhận được cuộc gọi từ người lạ giả danh là thiếu uý Nguyễn Hữu Chiến, Công an huyện Can Lộc gọi với nội dung: "Ngày 16/6/2024, ông Đoàn bị người khác mạo danh thông tin cá nhân để vay tiền tại ngân hàng Quân đội MB bank, địa chỉ tại Hà Nội với số tiền 50 triệu đồng".

Người này yêu cầu ông hoàn trả lại số tiền trên để được giảm nhẹ tội danh và trong quá trình thực hiện thì không được thông báo cho người thân biết, kể cả con cái (quá trình nghe điện thoại hướng dẫn vào trong phòng một mình, không để người khác nghe, biết). Trong quá trình rút tiền gọi cho ban chuyên án theo số điện thoại 0944531057 gặp đồng chí Bùi Hùng Dũng - Trưởng phòng xử lý hồ sơ.

Nhờ đề cao cảnh giác, ông Đoàn nghi ngờ bị lừa đảo nên đã lên Công an xã Kim Song Trường trình báo và được Công an chỉ rõ đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng, nhờ đó không chuyển tiền cho các đối tượng.