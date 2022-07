Bóng đá không an toàn

CĐV quá khích của Hải Phòng có hành động xấu đối với trọng tài Hoàng Ngọc Hà trên sân Lạch Tray tối 19-7. Ảnh: P.NGUYỄN

Trọng tài Ngọc Hà cho biết: “Tôi đã bị tấn công”.



Các trận đấu bóng đá được xếp vào trường hợp đặc biệt về an ninh, an toàn do tụ tập đông người trong khu vực khép kín. Ngay cả ban tổ chức giải, các CLB cũng không có đủ quyền để tự tổ chức trận đấu, mà trách nhiệm đó thuộc về sân bóng với một ban tổ chức do địa phương đứng ra điều hành với sự tham gia của ban ngành liên quan, mà ở đó, chuyên môn bóng đá chỉ đóng vai trò nhỏ.



Việc bảo đảm an toàn, an ninh tại các sân bóng phải tuân theo nguyên tắc "tiền kiểm", tức là ngăn ngừa mọi khả năng xấu trước khi nó xảy ra, bao gồm kiểm soát thái độ quá khích, tạo khu vực dành riêng cho những nhóm CĐV, báo chí và nhất là trọng tài…

Chính vì vậy, chuyện trọng tài bị một "người lạ" tấn công trực tiếp ngay ở khu vực dành riêng cho mình, là một sai sót rất nghiêm trọng của công tác an toàn, an ninh sân cỏ. Trường hợp này, nếu xử mạnh tay, có thể "đóng cửa sân" ở các trận kế tiếp. Còn nếu đây là một thành viên của CLB chủ nhà, thì ngoài ban tổ chức sân, cả đội bóng cũng sẽ nhận án phạt.

Trên thực tế, sự việc tại sân Lạch Tray còn đi xa hơn thế. CĐV Hải Phòng vốn nổi tiếng là cuồng nhiệt và có một bộ phận quá khích. Các vụ việc liên quan đến an toàn, an ninh xảy ra tại mỗi mùa giải V-League thường không "vắng mặt" Hải Phòng, bao gồm những vụ bên ngoài sân bóng. Riêng tại Lạch Tray, món "đặc sản" pháo sáng là nỗi ám ảnh của những nhà điều hành bóng đá Việt Nam.

Nói như vậy để thấy, cấp độ về an toàn, an ninh tại các trận đấu có Hải Phòng thi đấu phải đặc biệt được lưu ý và áp dụng một tiêu chuẩn cao hơn mọi sân bóng, hay đội bóng khác. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, sân Lạch Tray lại để xảy ra chuyện trọng tài bị tấn công trực diện. Điều này buộc người ta phải nhớ đến hình ảnh pháo sáng được đốt tưng bừng, mịt mù khói lửa tại cúp tứ hùng do Hải Phòng tổ chức cách đây không lâu. Nếu ban tổ chức sân Lạch Tray cho rằng mình có quyền làm điều này, điều nọ mà không quan tâm đến những quy định an toàn, an ninh trong bóng đá thì chuyện họ để lọt CĐV quá khích xuống sân, đốt pháo sáng trên khán đài trước sau gì cũng xảy đến.

Nói cách khác, tính nghiêm minh, công bằng trong bóng đá Việt Nam đang bị xem thường bởi chính một vài thành viên của mình và nếu các nhà quản lý tại VFF hay Công ty VPF không mạnh tay thì hậu quả sẽ khôn lường. Một CLB như Hải Phòng cứ để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, trọng tài bị tấn công trên sân, một khi có thiệt hại về người thì lúc đó đâu chỉ có đội bóng Hải Phòng, sân Lạch Tray bị phạt mà có thể chính bóng đá Việt Nam sẽ nhận các mức kỷ luật nặng nề từ FIFA, bởi những yếu tố an toàn, an ninh sân bóng, trọng tài luôn được tổ chức thế giới này đặt ở sự quan tâm cao nhất.