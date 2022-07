Trọng tài Hoàng Ngọc Hà: Nhân viên CLB Hải Phòng tóm cổ, nhổ nước miếng vào mặt tôi!

Ở trận đấu thuộc vòng 8 V-League 2022, Hải Phòng đã đánh bại Bình Định 3-1 tại Lạch Tray, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ SLNA. Tuy nhiên, chiến thắng đẹp của Hải Phòng lại có vết gợn khi một người mặc áo đỏ đến và đe dọa trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà sau khi trận đấu kết thúc. Người này thậm chí còn nhổ nước bọt vào người vị vua áo đen trước khi bỏ đi.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà tỏ ra rất hoang mang, nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh để viết nốt biên bản báo cáo trận đấu. Ông khẳng định người có hành vi vô văn hóa nói trên là nhân viên CLB Hải Phòng . Đáng chú ý, chủ tịch CLB Hải Phòng cũng có mặt vào thời điểm sự cố xảy ra.

"Tôi đang đứng ký và kiểm tra sổ kỷ luật thì có một người tên là Dũng, nhân viên CLB Hải Phòng. Người này đã có hành động tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt tôi. Hành động này rất thiếu văn hóa, gây phản cảm trước sự chứng kiến của rất nhiều người như báo chí, truyền thông, giám sát trận đấu, tổ trọng tài và khán giả.

Vậy, tôi làm đơn này kiến nghị ban tổ chức giải xem xét và có hình thức kỷ luật thích đáng. Quan trọng hơn là để đảm bảo an toàn tới tổ trọng tài và các thành viên ban tổ chức", trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà viết trong biên bản báo cáo sau trận đấu.

Giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng cũng xác định những lời nói của trọng tài Hà là sự thật và đề nghị lưu ý công tác đảm bảo an ninh an toàn trước và sau trận đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ trên sân Lạch Tray.

"Trọng tài đang kiểm tra lại số liệu trận đấu thì có một nhân viên sân Lạch Tray tên Dũng đã có hành động nhổ nước bọt và những lời lẽ thiếu văn hóa với trọng tài chính. Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ không có mặt lúc sự cố xảy ra. Tôi là người trực tiếp chứng kiến hành vi phản cảm này. Đề nghị ban tổ chức giải kỷ luật nhân viên này và lưu ý công tác đảm bảo an ninh an toàn trước và sau trận đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ trên sân Lạch Tray", giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng viết.