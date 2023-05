Bóng chuyền nữ SEA Games 32: Đánh bại Indonesia 3-2, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết đấu Thái Lan

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến HCV đầu tiên ở SEA Games

Sau khi vượt qua vòng bảng dễ dàng với ngôi đầu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ quen thuộc ở vòng bán kết SEA Games 32, đó là Indonesia. Trong gần 2 thập kỷ qua, bóng chuyền nữ Việt Nam gần như toàn thắng mỗi khi gặp Indonesia và có đến 9 lần vào đến chung kết SEA Games.

Tại SEA Games 31 diễn ra vào năm ngoái, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng Indonesia 3-1 trên đường vào chung kết, nơi Thanh Thúy và các đồng đội thua đại kình địch Thái Lan. Sau đó, đôi bên tái ngộ ở ASEAN Grand Prix 2022 và các cô gái Việt Nam lại thắng đậm với tỷ số 3-0.

Trong thực tế, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ thua kém duy nhất Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, phong độ của các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang lên cao hơn bao giờ hết. Tuyển nữ Việt Nam đã tạo đà hưng phấn cho SEA Games 32 bằng chức vô địch các CLB nữ châu Á 2023 và tràn đầy quyết tâm giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử.

Vì vậy, sẽ rất khó cho tuyển bóng chuyền nữ Indonesia tạo ra bất ngờ trong cuộc so tài giữa đôi bên vào tối nay. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kê của VTV, VTV Cab. Ngoài sóng truyền hình trên VTV5 Tây Nam Bộ và On Sports, người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận bán kết bóng chuyền nữ trên các kênh Youtube VTV Thể thao, On Sports Plus…

Xem trực tiếp bán kết bóng chuyền nữ SEA Games 32 Việt Nam vs Indonesia, 19h30 ngày 13/5